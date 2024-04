Banát, koncerty a úderný slam. Festival PřeMostění propojí Mostecko

Petra Stolín Froese

S blížícím se jarem se Most stává dějištěm divadelního svátku. Divadelní spolek Odevšad spolu se Základní uměleckou školou F. L. Gassmanna a Ústeckým krajem přináší do města 14. ročník festivalu PřeMostění, který se uskuteční od středy 3. dubna do neděle 7. dubna.

Přední český slam poeta vystoupí ve středu 3. dubna na festivalu přeMostění. | Foto: Archiv A. Svahilce