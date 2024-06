Lukáš Budai Kdy : neděle 30. června od 16 do 20 hodin Kde : jezero Most

Open Air Mineral Session 2024 Kdy : sobota 29. června od 9 do 14 hodin Kde : Radniční park, Most Za kolik : 50 Kč, děti do 12 let zdarma Proč přijít : Open air burza minerálů se bude konat za každého počasí, na místě budou k dispozici i stany. Parkování v blízkém okolí zdarma.

Hydrogen RC Challenge Cup Kdy : sobota 29. června od 9 do 17 hodin Kde : Střední škola technická, Most Proč přijít : Závody série Hydrogen RC Challenge Cup. Jedná se o sérii RC modelů na dálkové ovládání s vestavěným vodíkovým článkem. Sobotní akce je vytrvalostním závodem na šest hodin, ve kterém se střetnou školní týmy z Česka i Slovenska. Sobotní závod pořádá studentský tým litvínovského gymnázia HC Verva Racing Team 44 za podpory Střední školy technické v Mostě a Nadace ORLEN Unipetrol.

Giacomo + Vláda Saxo Drtina Kdy : pátek 28. června od 16 do 20 hodin Kde : jezero Most

PÁTEK

S vysvědčením na městskou věž

Kde: Městská věž, nám. 1. máje Chomutov

Kdy: pátek 28. června od 10 do 16 hodin

Proč přijít: Jedinečná příležitost pro děti podívat se na městskou věž zdarma. Stačí jen ukázat vysvědčení, bezplatný vstup je bez ohledu na známky. Děti do 15 let mohou na věž jen v doprovodu dospělé osoby.

Hudba za rohem: The Handles + Skočdopole

Kde: Studentské náměstí Kadaň

Kdy: v pátek 28. června od 18 hodin

Proč přijít: Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Prvními vystupujícími umělci jsou The Handles + Skočdopole, kteří hrají zahraniční rock a české taneční hity.

Večer pod lampiony

Kde: Letní kino Klášterec nad Ohří

Kdy: v pátek 28. června od 19 hodin

Vstupné: 200 korun

Proč přijít: Staré české hity v podání herců a zpěváků Hudebního divadla HNEDLE VEDLE. Zazpívají: Dana Vajcová, Michaela Šlosrová, Pavlína Lukešová, Jitka Hluší, Michaela Růžencová, Michaela Hubertová, Marie Rodinová, Tomáš Barták, Marcel Herink, Jan Zemene, Adam Dzurik.

Oslavy začátku prázdnin

Kde: Loděnice v Klášterci nad Ohří

Kdy: v pátek 28. června od 13 hodin

Proč přijít: Kdy jindy odměnit děti než při vysvědčení. Přijďte oslavit jejich celoroční práci ve škole na Loděnici v Klášterci. Čeká na ně bohatý program.

Pohádkový les

Kde: Hrad Hasištejn

Kdy: v pátek 28. června od 13:30 hodin

Proč přijít: Děti se mohou vypravit pohádkovým lesem na hrad Hasištejn na Chomutovsku. Sraz je v pátek 28. června ve 13,30 hodin ve dvoře bývalé MŠ v Místě. Na hradě se pak mohou těšit na skákací hrad, popcorn a cukrovou vatu zdarma. Připraveno bude i pohádkové představení a soutěže.

SOBOTA

Města čtou

Kde: Městská knihovna Kadaň

Kdy: v sobotu 29. června od 10 hodin

Proč přijít: Máme dobrou zprávu pro všechny vášnivé čtenáře a milovníky literatury, ani letos nás nemine festival Města čtou, který opět proběhne na hradbách u knihovny. Chybět nebude tradiční čítárna pod širým nebem s knihami nejrůznějších žánrů, ale i třeba kadaňskými publikacemi či novinami, se kterými se budete moci uvelebit na pohodlných antistresových sedacích pytlích. Těšit se můžete také na Antikvariát pod širým nebem či prodej regionálních knih.

Letní rodinný piknik v Jirkově

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

Kdy: v sobotu 29. června od 11 do 20 hodin

Proč přijít: K létu patří piknik a proto se chystá piknikový minifesťáček. Na něm budou stánky s jídlem, vínem, pivem, limonádou a se spoustou dalších dobrot. Přijďte si užít letní den v parku, posedět v trávě s rodinou a přáteli, vydovádět se s dětmi a dát si něco dobrého.

Oslavy začátku prázdnin v Petlerech

Kde: Petlery

Kdy: v sobotu 29. června od 13 hodin

Vstupné: 50 korun

Proč přijít: Kdy jindy odměnit děti než při vysvědčení. Přijďte oslavit jejich celoroční práci ve škole při oslavách začátku prázdnin v Petlerech. Čeká na ně bohatý program.

Den s drakem

Kde: Březno u Chomutova

Kdy: v sobotu 29. června

Proč přijít: Den bez hranic s Březenským drakem je tradiční zábavní odpoledne pro celou rodinu, které se koná první prázdninovou sobotu 29. června v Březně na Chomutovsku. Program nabídne spoustu zábavných atrakcí pro děti i vystoupení hostů. Akci pořádá obec Březno za podpory Severočeských dolů.

NEDĚLE

Dětská hudební show Rošťáci

Kde: Františkánská zahrada Kadaň

Kdy: v neděli 30. června od 16 hodin

Vstupné: 60 korun

Proč přijít: Zábavná písničková show pro děti a jejich rodiče. Rošťáci Tom a Máca jsou písničkový klauni se spoustou ptákovin, které rozesmějí snad každého. Tom si jednoduše myslí, že je chytřejší než Máca a přitom oba jsou stejní popletové, kteří se vytahují jeden na druhého. To pokaždé spouští spoustu legračních situací, které musí vyhrát přeci ten nejlepší. A kdo to je? To ať posoudí děti. Vždy to zachrání chuť si zazpívat ty nejznámější dětské písničky. Tom a Máca jsou opravdoví kamarádi a učí děti jak dobře a slušně rozuzlit každou rozepři či neshodu.

Záchranářské tržiště Chomutov

Kde: bývalý areál Banda na Kamencovém jezeře

Kdy: v neděli 30. června od 13 do 17 hodin

Proč přijít: Odpoledne pro děti i jejich rodiče. Na akci vás čeká ukázka práce záchranářských psů, výcviku sportovní kynologie, jízda na koni, prohlídka hasičských vozů a mnoho dalšího.

