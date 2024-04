PÁTEK

Den otevřených dveří u hasičů

KDY: pátek 26. dubna od 14 do 18 hodin

KDE: Hasičská stanice, Litvínov

ZA KOLIK: zdarma

Zajímá vás práce těch, kdo riskují své životy pro záchranu druhých? Chcete se dozvědět více o práci dobrovolných hasičů a prohlédnout si jejich techniku a vybavení? Členové JSDH města Litvínova na stanici v Jandečkově ulici vám přiblíží aspekty své práce.

Pokud vás zajímá práce hasičů, přijďte v pátek po obědě do Hamru.Zdroj: město Litvínov

Představení Duch

KDY: pátek 26. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Most

ZA KOLIK: 260 a 280 Kč

Užijte si romantický americký muzikál o lásce až za hrob. Délka představení je 150 minut včetně pauzy. Vstupenky zde. Co si zpestřit páteční večer romantickým muzikálem? Zajděte do Městského divadla v Mostě.Zdroj: Městské divadlo Most

Koncert Raega

KDY: pátek 26. dubna od 19 hodin

KDE: Music aréna Nový obzor, Most

ZA KOLIK: 490 Kč

Raego se svojí kapelou představí největší hity. Skvělý koncert, stand-up comedy, ale i splněná přání, o tom všem je nová tour. Open 19h, start 20h. Vstup 15+, mladší v doprovodu zákonného zástupce. Po skončení koncertu video disco až do rána. Se vstupenkou z koncertu vstupné zdarma. Předprodej v síti Ticketlive zde.

V pátek vystoupí v Novém obzoru zpěvák Raego.Zdroj: Facebook Music arény Nový obzor

Limen Punks on tour Most

KDY: pátek 26. dubna od 20 hodin

KDE: Rokáč, Vinohrady

ZA KOLIK: 150 Kč

HOT PANTS je severočeská pop punková stálice, která vystupuje od roku 2007. Je důkazem, že i v malé zemi se dá hrát geniální pop punk! M3TA je pop punková kapela z malé vesnice Třebíz u Slaného. V Mostě se již několikrát objevila a ráda se sem vrací. Tří tlustí kámoši a jeden hubený bubeník budou doufat, že i tentokrát podium pod jejich náporem váhy vydrží! LIFEWAY je poměrně nová, mostecko-teplická kapela, která vznikla z rozpadu několika kapel, takže je to vlastně "stará", ostřílená banda hrající emo-pop punk. Kromě skvělého koncertu oslaví frontman kapely Lifeway "Louie" svoje asi 47. narozeniny. Program: Lifeway 20:00 - 21:00, M3ta 21:00 - 22:00, Hot Pants 22:00 - 23:00. Rezervace vstupenek zde. Koncert s názvem Limen Punks on tour se koná v pátek večer v Rokáči.Zdroj: Facebook Roháč Vinohrady

SOBOTA

Výpěstkové trhy

KDY: sobota 27. dubna od 6 do 10 hodin

KDE: před magistrátem v Mostě

ZA KOLIK: zdarma

Statutární město Most vás zve na pravidelné sobotní výpěstkové trhy. Konají se v období od března do prosince. Pokud si tedy přivstanete, budete si zde moci zakoupit čerstvé ovoce a zeleninu od místních prodejců. A pro radost všech dam budou v nabídce i květiny, bylinky či sazenice. Veškerý sortiment se bude odvíjet dle daného období.

Pravidelné sobotní trhy najdete před budovou mosteckého magistrátu.Zdroj: město Most

Corro-Tech severočeský pohár v billiard-hockey Šprtec

KDY: sobota 27. dubna od 10 hodin

KDE: Středisko volného času, Most

ZA KOLIK: 120 Kč za družstvo, 40 Kč za jednotlivce

Zveme vás na otevřený turnaj družstev v billiard-hockeyi. Prezence 9:15 - 9:45, předpokládaný konec mezi 15 až 16 hodinou. Registrace e-mailem na jakub.hasil@post.cz nebo osobně na telefonu 603 337 054. Hlásit se mohou i jednotlivci, do týmu budou zařazeni pořadatelem. Vítězný tým obdrží pohár a jeho členové medaile. Nezapomeňte si přezůvky. V sobotu si můžete přijít zasoutěžit v billiard-hockeyi.Zdroj: Facebook SVČ

Vítání jara a slavnosti sv. Jiří

KDY: sobota 27. dubna od 10 hodin

KDE: Obrnice, České Zlatníky

ZA KOLIK: zdarma

Od 10 hodin proběhne mše v kostele sv. Jiří, v 11 hodin bude zahájen nohejbalový turnaj. V 15 hodin zahraje divadlo Na Klice pohádku pro děti „Co se nese v lese“. Po celou dobu konání akce mohou děti tvořit a dospělí si pochutnat na domácích dobrotách a kávě.

V sobotu proběhnou v Českých Zlatníkách slavnosti sv. Jiří a vítání jara.Zdroj: město Obrnice

Stavění máje a pálení čarodějnic

KDY: sobota 27. dubna od 14 hodin

KDE: Náměstí a sjezdovka, Meziboří

ZA KOLIK: zdarma

Město Meziboří vás zve na stavění májky a pálení čarodějnic. Program na náměstí: 14 – 16h stánky s občerstvením, 14 – 15h soutěž o čarodějnické peníze, od 14:30 průvod za májkou od požární zbrojnice, 14:45 – 15h hodin stavění májky. Následně proběhne pálení čarodějnic na sjezdovce. Program: od 15 hodin až do skončení akce stánky s občerstvením, 15–17h malování na obličej, 15 - 16:30 čarodějnická diskotéka, 15 - 16:30 soutěže pro děti, 16:30 vyhlášení nejhezčí masky, od 17h pálení čarodějnice, 17 – 21h zahraje k poslechu skupina 4. Cenová. Sobotní stavění máje a pálení čarodějnic v Meziboří.Zdroj: město Meziboří

Vernisáž výstavy Post Mortem. Tanec smrti a fantazie

KDY: sobota 27. dubna od 15 hodin

KDE: Oblastní muzeum a galerie, Most

ZA KOLIK: zdarma

Zveme vás do světa fantazie na výstavu Post Mortem: Tanec smrti a fantazie / Katrin Le Soldat Mort Buttig. Výstava se zaměřuje na ilustrace a plakátovou tvorbu pražské ilustrátorky a historičky umění Katrin Buttigové, která dlouhodobě spolupracuje s mosteckým muzeem jako tvůrce edukativních komiksů Bitva u Mostu a Ukradená Stávka. Výstava potrvá od 28. 4. do 1. 9. 2024.

V sobotu odpoledne proběhne vernisáž nové výstavy s názvem Post Mortem.Zdroj: Oblastní muzeum a galerie Most

Ropáci on Tour

KDY: sobota 27. dubna od 17 hodin

KDE: Docela velké divadlo, Litvínov

ZA KOLIK: 99 korun

V rámci oslav desátého výročí fanklubu litvínovského hokeje Ropáci on Tour uspořádalo Divadlo Rozmanitostí mysteriózní ekodrama Ropáci. Vstupenky ve fanclubu. Po divadelním představení večer pokračuje oslavným pochodem. Shromáždíme se na náměstí Míru v Litvínově (u zdi s mozaikou) a za zvuku bubnu, mávání vlajek a litvínovských chorálů se vydáme pochodem směrem ke třetí části oslav v Attic music clubu, kde litvínovskou hymnu přijede zazpívat Josef Šutara, který ji nezaměnitelně interpretoval v mistrovském playoff. Následuje krátká projekce o deseti letech působení našeho fanklubu a na závěr se koná koncert zhuntovaného kavalíra Záviše. DJ JP a Petry – ano! Jakub Petružálek pro nás opráší svůj pult. Začátek párty je naplánován na 20 hodin. Vstupenka na místě stojí 99 korun, majitel lístku z divadla má již vstup zdarma. Dress code – žlutočerný ideál.

Baron Prášil

KDY: sobota 27. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Most

ZA KOLIK: 230 Kč

Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění Barona Prášila v kabaretně laděné inscenaci. Představení se hraje na Malé scéně. Délka představení činí 100 minut včetně přestávky. Vstupenky zde.

Inscenace Baron Prášil v mosteckém divadle.Zdroj: Městské divadlo Most

NEDĚLE

Pejsek a kočička jdou do divadla

KDY: neděle 28. dubna od 10:30

KDE: hrad Hněvín

ZA KOLIK: v předprodeji 100 Kč na místě, 120 Kč na místě

Veselý příběh z pohádkové vesnice v podání cestovně-pružinového Divadélka Romaneto. Nezvaný host Vajíčkojed Žlutý společně s paní Kohoutkovou zachrání neposlušného pana Slepičku. Divadélko Romaneto uvádí autorské hudební pohádkové příběhy v tradičním pojetí a s laskavým humorem. Je v nich snoubena činohra s loutkami a maňásky, zpěv a živý hudební doprovod s přímým a aktivním kontaktem dětského diváka. Délka trvání: 50 min. V neděli zahraje pro děti na Hněvíně Divadélko Romaneto.Zdroj: hrad Hněvín

