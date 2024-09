Ve čtvrtek 19. září vystoupí na Benediktu v Mostě americký umělec Will Jacobs. Koncert se bude konat od 19:00 hodin a vstupné na akci stojí 300Kč.

Užijte si elektrické blues v kombinaci s prvky rocku, soulu a funku od muzikanta z Chicaga.

Will Jacobs vystupoval po klubech už od svých dvanácti let, kde doprovázel místní zpěváky. Aby svůj talent ještě podpořil vystudoval Berklee College of Music v Bostonu.

Od roku 2016 jezdí vystupovat po Evropě, především v Německu, Španělsku, Francii a Polsku. Nyní se chystá na svůj jediný koncert v Česku, v hotelu Benedikt v Mostě.

Muziku Willa Jacobse si můžete poslechnout ZDE.

Mohlo by vás také zajímat: Takhle kdysi vypadal mostecký Benedikt. Dnes je to úplně jiný rekreační areál.