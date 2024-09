14. září v Mostě se bude konat den otevřených dveří Dopravního podniku měst Most a Litvínov

Adéla Spasjuková dnes 15:00

V sobotu 14. září od 9:00 do 12:00 hodin proběhne den otevřených dveří Dopravního podniku měst Most a Litvínov v prostorách DP Most. Akce se koná v rámci Mostecké slavnosti.