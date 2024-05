Už máte nějaké plány na víkend? Pokud jste se ještě nerozhodli, nechte se inspirovat pestrou nabídkou akcí na Mostecku, kterou pro vás připravila naše redakce. Na své si přijdou jak sportovci, tak gurmáni nebo milovníci rockové hudby.

Takhle vypadal Food festival v centru Mostu minulý rok. | Video: Martin Vokurka

PÁTEK

Busking s Matějem Koudelkou

Kdy: pátek 10. květen v 15 hodin

Kde: Kavárna Na ulici, park Střed, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Živá hudba tentokrát s mladým písničkářem Matějem Koudelkou. Přijďte si užít pohodu, muziku, kávu nebo drinky.

Busking v mosteckém parku Střed.Zdroj: Kavárna Na ulici

Autorské čtení Tomáše Henryho Abrahama

Kdy: pátek 10. května od 19 hodin

Kde: The Most café

Proč přijít: Brněnsko-mostecký básník představí svou literární tvorbu za doprovodu jazzového tria. Účinkují: Ondřej Hájek – saxofon, Matouš Linda – el. Kytara, Ondřej Stárek – bicí.

Jazz a autorské čtení v The Most café.Zdroj: The Most café

Tribute to Jimmy Hendrix | Band of Gypsys

Kdy: pátek 10. května od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 180 Kč

Proč přijít: Jediný evropský Tribute éry Band of Gypsys v podání česko-italsko-australského tria DIRTY LOSERS. Hendrixův projekt, kde už nehrál v sestavě starých Experience, ale pozval si pro tuto příležitost dva dlouholeté přátele, baskytaristu Billyho Coxe a bubeníka Buddyho Milese. Skupinu nazval Band Of Gypsys. Lukáš Zíta – kytara, zpěv, Simone Serra – baskytara, zpěv, Lucos Hey/Mike Scollon – bicí, zpěv. Začátek koncertu mezi 20. a 21. hodinou. Rezervace vstupenek zde.

Páteční koncert v mosteckém Rokáči.Zdroj: Rokáč Vinohrady

Znouzectnost +Tom77

Kdy: pátek 10. května od 20 hodin

Kde: Ponorka, Horní Litvínov

Proč přijít: Vystoupí kapela Znouzectnost a jako host zahraje pár energických songů Tomáš Hřebík alias Tom77. Zároveň můžete na velké obrazovce sledovat přímý přenos hokejového zápasu.

Páteční koncert v klubu Ponorka v Litvínově.Zdroj: Ponorka Litvínov

Oldies party a DJ Rico

Kdy: pátek 10. května od 21 do 3 hodin

Kde: Attic club, Litvínov

Za kolik: do 22:00 vstup zdarma

Proč přijít: vstup povolen osobám nad 21 let, Gin &Tonic 80 Kč, vodka & Džus 60 Kč, akce na drinky platí do 23:00.

Attic club v Litvínově pořádá Oldies party.Zdroj: Attic music club

SOBOTA

Výpěstkové trhy

Kdy: sobota 11. května, od 6 do 10 hodin

Kde: Před budovou Magistrátu, Most

Proč přijít: Trhy se konají v období od března do prosince každou sobotu od brzkých ranních hodin. Pokud si tedy přivstanete, budete si zde moci zakoupit čerstvé ovoce a zeleninu od místních prodejců. A pro radost všech dam budou v nabídce i květiny, bylinky či sazenice. Veškerý sortiment se odvíjí dle daného období.

23. ročník závodu ExtremBike Most

Kdy: sobota 11. května od 9 do 15 hodin

Kde: Hippodrom Most

Proč přijít: Zázemí závodu horských kol je v dostihovém areálu mosteckého hipodromu, kde se zájemci mohou prezentovat v pátek od 17 do 21 hodin, předem přihlášení i v sobotu od 8:00 hodin. Výdej startovních čísel končí půl hodiny před startem jednotlivých kategorií.

Závod horských kol na Hippodromu v Mostě.Zdroj: krusnehory.eu

Food festival Most

Kdy: sobota 11. května od 9 do 20 hodin

Kde: 1. náměstí a OC Central, Most

Proč přijít: Nejen na dobré jídlo láká již čtvrtý ročník Food Festivalu, který připravilo obchodní centrum Central společně s městem Most na 1. náměstí a uvnitř obchodního domu. V 9 hodin startuje hudební program, na kterém vystoupí Nerez & Lucia či nestárnoucí kapela Sto Zvířat. Od 14 do 15:30 hodin se návštěvníci mohou těšit na soutěž o nejchutnější guláš, jízdu na koni, workshop, skákací hrady nebo malování na obličej. Každý, kdo bude mít staženou aplikaci Můj Central, se může těšit na vstup zdarma na některý z nabízených programů, stejně jako na klobásu s pivem (do vydání zásob).

Food Festival na 1. Náměstí v Mostě.Zdroj: město Most

Povídání o pejskovi a kočičce

Kdy: sobota 11. května od 10 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Veselé příhody známých zvířecích postaviček Karla Čapka v divadelní podobě. Uvidíte příběhy Jak myli podlahu, Jak sušili prádlo, Jak pekli sváteční dost a O panence, která tence plakala. Maňáskové divadlo s poeticky naivistickou estetikou je vhodné pro děti od 2 let. Délka představení je 60 minut včetně přestávky. Vstupenky zde.

Výlet na zámek Jezeří

Kdy: sobota 11. května od 14 do 17 hodin

Kde: sraz před hostincem U Jezeří v Černicích

Autorský výlet na zámek Jezeří.Zdroj: krusnehory.eu

Pizza day na Dřeváku

Kdy: sobota 11. května od 14 hodin

Kde: Hospůdka Dřevák, Most

Proč přijít: Vychutnejte si oblíbenou pizzu a užijte zábavu. Od 17:30 živá hudba.



NEDĚLE

Ranní rozcvička

Kdy: 12. května, 9–10 hodin

Kde: U Lidlu, Nové Záluží

Busking u Kavárny Na ulici

Kdy: neděle 12. května v 15 hodin

Kde: park Střed, Kavárna Na ulici

Proč přijít: Přijďte si užít pohodu, muziku, kávu, nebo drinky s živou hudbou v podání buskerského uskupení eMZet Duo.

Busking v mosteckém parku Střed.Zdroj: Kavárna Na ulici

Květen pro veřejnost

Kdy: neděle 12. května od 16 do 18 hodin

Kde: Radniční park, Most

Proč přijít: 18. ročník tradiční akce, během níž se představí mostecké neziskové organizace. Na programu jsou hudební, pěvecká a taneční vystoupení, soutěže, atrakce nebo skákací hrad. Proběhne také slavnostní zahájení soutěže s názvem Hrajeme si s Komunitním plánem, která potrvá až do října. Akci pořádá Dětská organizace Zálesák Most.

Přehlídka neziskových organizací v Radničním parku.Zdroj: Středisko volného času Most

Koncert Pro Přátele č. V | Člověk Smetana

Kdy: neděle 12. května od 16 hodin

Kde: zámek Jezeří, divadelní sál

Proč přijít: V rámci cyklu koncertů "Pro Přátele" proběhne v obnoveném divadelním sále hudební procházka životem a tvorbou Bedřicha Smetany. Účinkují: Hana Krejčová ml. - zpěv, Anna Ponzerová - zpěv, David Cizner - zpěv, Tomáš Čapek - fagot, Petr Šašek - hoboj, Ondřej Zahradníček - viola, Radka Zahradníčková - housle, Larisa Chytriak - klavírní doprovod a sólový klavír, Filip Tvrzský - klavírní doprovod. Vstupenky zakoupíte v den konání koncertu v pokladně zámku.

Koncert k poctě Bedřicha Smetany na zámku Jezeří.Zdroj: Národní památkový ústav

Mohlo by vás zajímat: Kdysi je vyháněli z centra Mostu jako chuligány. Teď jsou skejťáci vítáni

Zdroj: Martin Vokurka

Víkendové tipy na Chomutovsku:

PÁTEK

Zdobení perníčků

Kdy: pátek 10. května od 12 do 18 hodin

Kde: Café Nicolette, Jirkov

Večer s country muzikou

Kdy: pátek 10. května od 18 do 05 hodin

Kde: Bugs bar, Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Zažijte celovečerní program, kde na vás čeká plno zábavy a zážitků! Vystoupí Janička na své kastaněty, ohnivá show. Hudebně vás bude provázet DJ Karl pod vedením našeho security Jiříka.

SOBOTA

Mezinárodní výstava koček

Kdy: 11. – 12. května, sobota 9:30 - 17:00, neděle 9:30-16:00

Kde: Městská sportovní hala, Chomutov

Za kolik: děti: 50 Kč, dospělý: 100 Kč, rodinné (2+2): 230 Kč

Proč přijít: K vidění bude mnoho plemen koček. Velký doprovodný prodej chovatelských potřeb.

13. Chomutovský Dragon Cup

Kdy: sobota 11. května

Proč přijít:

Závody Dračích lodí 20 pádlujících a bubeník. Závody pro firemní posádky a kamarády na Kamencovém jezeře.

Severočeské farmářské trhy

Kdy: sobota 11. května, 8–12 hodin

Kde: náměstí 1. máje Chomutov

Proč přijít: Tradičně pestrá nabídka s obrovským množstvím zeleninové, ovocné, bylinkové a květinové sadby.

Férová snídaně

Kdy: sobota 11. května 9-12 hodin

Kde: Komunitní zahrada, Kadaň

Za kolik: vstup je volný pro každého, děti vítány

Proč přijít: Akce, kdy se sejdou příznivci férového a lokálního obchodu a společně posnídají z toho, co si přinesou. Zvlášť vítané jsou potraviny se značkou Fair Trade, ale také lokální produkty od místních pěstitelů a chovatelů nebo z vlastní zahrádky. Uděláme si lokální čaj z bylinek, které nám tu rostou a užijeme si společně hezký den.

Malování s duší

Kdy: sobota 11. května od 13 hodin

Kde: Ateliér Jana Švermy, Kadaň

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Chcete si namalovat obraz, který vyjádří, jaké je vaše vnitřní dítě a jak se cítí?

Odhalit jeho bolístky, traumata, které vaše duše skrývá? Zjistit, co vám vaše duše říká, někdy i volá a vy to neslyšíte? Přijďte k nám. Registrace na tel. č. 731 119 550.



Pozorování Slunce dalekohledem

Kdy: sobota 11. května od 14 do 18 hodin

Kde: Astronomicko-přírodovědná observatoř, Kadaň

Proč přijít: Pozorování Slunce a jeho skvrn nebo, když se poštěstí, i jeho protuberancí se koná za jasného počasí. Poslední prohlídka 30 minut před ukončením. Prezentuje Jan Berának.



NEDĚLE



Koncert pěveckých sborů

Kdy: 12. května od 16 hodin

Kde: Galerie Lurago, Chomutov

Proč přijít: Vystoupí pěvecké sbory pod vedením Aleny Grée. Zazpívají dětský sbor Sluníčko a smíšený sbor NA-HLAS!

Jóga v jeskyni

Kdy: neděle 12. května od 16 do 17:30

Kde: Solno-jodová jeskyně, Jirkov

Za kolik: 300 Kč

Rezervace nutná na https://solnojodovajeskyne.cz

Víkendové tipy na Teplicku: