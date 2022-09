V ulici Pod Lesem v Horním Jiřetíně září na všechny strany barevná fasáda nového domova pro seniory. Růžové muškáty na oknech svědčí o tom, že budova je už hotova, ale uvnitř je ještě nehybné ticho. Čeká se na kolaudaci. První babičky a dědečkové vstoupí do bytů až na podzim. Mezi nimi bude i 76letá Hana Kohoutová, která uvolní potomkům rodinný dům o pár ulic dál. Na stěhování do domova, který nechala postavit radnice, se těší. „Já už na to čekám jako na smilování,“ svěří se seniorka v okně vilky, o kterou se už brzy nebude muset starat.

Výstavba domova pro seniory je jedním z projektů, které podporují rozvoj městečka pod Krušnými horami. A právě investice do veřejných služeb a místní infrastruktury by měly být v Horním Jiřetíně hlavním tématem letošních zářijových komunálních voleb. Městečko, kterému ještě v minulém desetiletí hrozil zánik kvůli těžbě uhlí, myslí na udržitelnou budoucnost, a tak to má podle obyvatel zůstat. Horní Jiřetín nemusí jako Most či Litvínov řešit například deprivovaná paneláková sídliště, protože žádná nemá, a může se víc soustředit na inovace a další vylepšování života v obci.

„Nemohu si na nic stěžovat. Na radnici dělají, co můžou. Já bych řekla, že tady furt něco zvelebují, třeba vysazují stromy. A v tom by se mělo pokračovat,“ tvrdí Hana Kohoutová.

I ona byla ve vypjatých letech občanského vzdoru na straně odpůrců těžby uhlí a navzdory současnému zdražování energií je ráda, že Horní Jiřetín dolování neustoupil a dál se může rozvíjet. Příkladem je třeba aktuální rekonstrukce dolního náměstíčka u prodejny potravin nebo letos dokončená přestavba nefunkční budovy nádraží na malý hotel pro turisty, který od jara mimořádně slouží pro ubytování několika desítek uprchlíků z Ukrajiny. Na zrušené železniční trati u hotelu má v budoucnu vést cyklostezka k rekonstruovanému státními zámku Jezeří.

Pětadvacetiletá Veronika Polesná, která pomáhá s provozem městského letního koupaliště, všechny změny, včetně plánování budoucnosti, sleduje a přeje si, aby se Horní Jiřetín posouval dál vpřed. Souhlasí s tím, že stanovení investičních priorit na další období je největší volební téma. Podle ní se zatím daří držet směr, a i proto se nechce nikam stěhovat.

„Tady je nádherně!“ prohlásí před kioskem u bazénu, který je zároveň protipožární nádrží. Areál, z něhož je výhled na krušnohorské bučiny, vypadá zastarale, ale přívětivě jako plovárna z filmu Rozmarné léto. Veronika si představuje, jak se jednou i koupaliště opraví a jeho zázemí bude v provozu celoročně, aby se v něm lidé mohli scházet i v zimě. Mladá žena patří mezi patrioty a doporučuje využívat mobilní aplikaci Horní Jiřetín, kde jsou důležité informace o městě, události, úřední věci i kontakty vhodné také pro turisty.

Také 32letá Veronika doufá, že po volbách město nezačne stagnovat. „Jsem tu spokojená. Horní Jiřetín znám od malička a vidím posun k lepšímu. Nejsme velké město, takže je tu klid,“ říká mladá maminka, která mimo jiné oceňuje řadu akcí pro děti.

„Žije se nám tu dobře, akorát obchodů by tu mohlo být víc,“ povzdechne si 75letá Stanislava po návratu z Litvínova, kam jezdí nakupovat věci, které v městečku nesežene. Také víc než jindy sleduje ceny, protože po zdražení potravin se dá podle ní v Litvínově nakoupit levněji. Na věci veřejné ale nezanevřela a i letos hodlá k volbám přijít. „Plánuji to, pokud mi do toho nic nepřijde,“ dodá. Uklidňuje ji, že uhelná šachta, která kdysi byla velké společenské a volební téma, zůstala za hranicemi města a je v útlumu. „Jsem ráda, že už ten boj skončil. Nechceme nic bourat, už jsme se tu usídlili a líbí se nám tady.“

Starosta Vladimír Buřt, který se po sametové revoluci angažoval v boji za záchranu Horního Jiřetína a Černic, se domnívá, že během letošních komunálních voleb bude mezi lidmi rezonovat také celostátní téma. To, které teď trápí všechny – strmý růst cen energií a s tím související ekonomické potíže, které se na komunální úrovni dají těžko řešit. Horní Jiřetín je trochu ve výhodě, protože začal s předstihem investovat do obnovitelných zdrojů energie a do úsporných energetických opatření. „To je velmi důležité téma, které budu akcentovat,“ říká starosta, který znovu kandiduje. Za zásadní považuje také přípravu a realizaci opatření pro zadržování vody v krajině.

Rozvoj města směřující k dlouhodobé energetické a sociální stabilitě je součástí připravovaného nového územního plánu, který by mělo schválit zastupitelstvo zvolené na období 2022 až 2026. Plán mimo jiné určí rozsáhlé plochy pro výstavbu solárních elektráren v katastru města, u něhož se bude revitalizovat krajina po těžbě uhlí.

Horní Jiřetín si už pomáhá vlastní lokální distribuční sítí propojující důležité městské objekty včetně bytů. Dalším cílem je komunitní energetika, v níž místní spotřebitelé za výhodných podmínek odebírají elektřinu z místního bezemisního zdroje. Uvažuje se o založení lokální energetické firmy, v níž by měli kapitálový podíl město, soukromý sektor a obyvatelé. Plynofikaci radnice už dříve odmítla, stejně jako využití geotermální energie. Ta, jak ukázala projektová příprava, by si vyžádala obrovské vstupní náklady.

Horní Jiřetín



Ve volbách do zastupitelstva Horního Jiřetína, které se uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. září, se o hlasy voličů budou ucházet tyto čtyři politické subjekty: Komunistická strana Čech a Moravy, Zdraví Sport Prosperita, Lepší Horní Jiřetín a Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů.



Horní Jiřetín, pohled z mosteckého Hněvína.



Město leží v okrese Most na úpatí Krušných hor. Má přes 2 200 obyvatel. V poslední době dost investuje. Vybudovalo komunitní domov pro seniory, přestavilo budovu bývalého vlakového nádraží na malý hotel, připravuje výstavbu cyklostezky na někdejší železniční trati z Litvínova a chystá další projekty. Pro budoucí rozvoj bude klíčové schválení návrhu nového územního plánu, který mimo jiné počítá se vznikem jezera po zatopení dolu ČSA a s vybudováním velkého centra obnovitelných zdrojů energie. Těžba uhlí v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Česká vláda v roce 2015 totiž rozhodla, že těžba se nebude dál rozšiřovat, což by znamenalo zánik osídlení.



Horní Jiřetín je poprvé písemně připomínán roku 1263. Obyvatelé se kdysi živili rybolovem v Komořanském jezeře, těžbou rud a zemědělstvím. Od 19. století dominovala těžba uhlí, které pomohla železnice. Od roku 1828 je v Jiřetíně textilka (Triola).



Ve městě se narodil František Josef Glaeser (1798 – 1861), významný hudebník, dirigent vídeňského divadla a přítel Ludwiga van Beethovena. V Kodani byl dvorním kapelníkem a získal šlechtický titul.



Nejcennějšími památkami jsou raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a státní Zámek Jezeří. Ten patří k nejzajímavějším památkám v ČR. Barokní podobu mu vtiskli Lobkovicové, kteří z něj udělali reprezentativní knížecí sídlo. Nešetrné znárodnění v roce 1948 a těžba uhlí zdevastovaly krajinu i zámek, kterému hrozil zánik. Celkem má 244 místností. Kvůli své velikosti a postupné rekonstrukci je zpřístupněna jen část objektu. Zámek se před pár lety jako první česká památka dostal na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy, který zveřejňuje organizace pro kulturní dědictví Europa Nostra.

Komentář: Svítit a hřát vlastním proudem



Horní Jiřetín není obyčejné město. Na rozdíl od starého Mostu a okolních vesnic odolalo těžbě uhlí a může se dál rozvíjet. Stejné štěstí potkalo i nedaleký zámek Jezeří, který se za provozu postupně opravuje. Zámek i město má spojit cyklostezka vedoucí až do Litvínova. Hotýlek na trase už stojí. A v plánu jsou další projekty.



Zdroj: DeníkBudoucnost je volebním tématem každého města či obce. V Horním Jiřetíně má však slovo rozvoj větší váhu. Když dlouhá léta žijete v oprávněných obavách, že vaše rodná obec zmizí, a vytrvale bojujete za její záchranu, vztah k místu se tím posílí. Osvobození od každodenní nejistoty a společenského tlaku uvolnilo jakousi kolektivní tvůrčí energii, která je v Horním Jiřetíně cítit. Nejde o euforii, která rychle vyprchá a nic nezmění. Ve městečku je znát cílevědomá snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro život a přitom se myslí i na další generace.



Jenže nejde jen o budoucnost a udržitelný rozvoj. Lidmi hýbou hlavně každodenní starosti. Letos především dramatické zdražování. Tyto komunální volby ukážou, zda i voliče v Horním Jiřetíně ovlivní celostátní dění a zda budou preferovat témata bezpečnostní či ekonomická.



Faktem ale je, že sousední šachta končí a nahradit ji má jezero a centrum alternativních zdrojů energie. To je krok ke vzniku místní komunitní energetiky, která by lidi neožebračovala. I proto je téma rozvoje v Horním Jiřetíně zásadní.