Zdroj: archiv osobnostiJiří Nedvěd, Sdružení Mostečané Mostu

Most má dva zásadní problémy, které mají stejný původ. Prvním je špatná pověst napříč Českou republikou a druhým, s tím související problém, s problémovými občany. Víme přesně jak řešit oba problémy. Problémové občany vystěhujme z města pomocí již odzkoušeného a funkčního projektu Pod ochranou města, který je ale nutné výrazně posílit, nastavit jako hlavní prioritu a zavést opatření na celý Most. Ve chvíli, kdy začneme ve velkém tento boj s problémovými občany řešit, je nutné společně s tím zahájit celorepublikovou kampaň o našem městě, kde ukážeme, že jsme moderní město, že nové vedení investuje do rozvoje města, do image města a že je velmi příznivé pro mladé rodiny a začínající podnikatele a investory.