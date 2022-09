Zdroj: archiv osobnostiMarek Drtil, Lepší Horní Jiřetín

Horní Jiřetín a jeho vedení by se měly soustředit na udržení dobré bezpečnosti. Dále by se mělo nové vedení města prioritně soustředit na otázku výstavby nových bytů pro mladé lidi, kteří nám z města odcházejí. Mezi další priority by mělo patřit zlepšení fungování technických služeb, větší bezpečnost na silnicích a komunikacích nebo otázka parkovacích míst u městských domů. V neposlední řadě by se měly budovat nové odpočinkové a volnočasové zóny.