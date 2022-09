Lékaři, starosta, místostarosta, primátor, ředitel zoologické zahrady. Rozmanitá povolání mají zástupci Ústeckého kraje v Senátu. Bude jejich výčet ještě širší, nebo se přidá další šéf města nebo třeba doktor? O tom se rozhodne během nadcházejících voleb do Senátu, které probíhají souběžně s komunálními ve třetině okrsků po celé republice. V Ústeckém kraji nebudou vybírat „jen“ městské zastupitele ve dvou ze sedmi okresů, svého senátora si v příštích dnech vyberou v Mostě a Ústí nad Labem.

Zdroj: DeníkDo boje jdou rektor, učitelé, manažeři, ekonomové, lékařka, historik, zámečník, ale třeba také dva primátoři. Aktuálně jediným primátorem z Ústeckého kraje, který v horní komoře působí, je teplický Hynek Hanza (ODS). Ten je přitom senátorem teprve dva roky, po volbách v červnu 2020 nahradil Jaroslava Kuberu, jenž na začátku toho roku zemřel.

Jaké to bylo respektovaného šéfa Senátu Kuberu nahradit? „Laťka byla nastavená poměrně vysoko. Nastoupil jsem do hodně rozjetého vlaku. Podle mě jsem to ale ustál a vlajku hrdě nesu od té doby dál,“ říká teplický primátor. „Jaroslav Kubera byl dlouhodobým senátorem, jeho jméno rezonuje v Praze napříč politickém spektrem dodnes. Když jsem po něm nastoupil, nikdo mě nepovažoval za outsidera, nikdo se mi v Senátu nesmál, naopak mi tam se vším pomohli,“ dodává Hynek Hanza.

Doplnit by ho v Senátu chtěl ústecký primátor Petr Nedvědický, nejdříve ale musí změřit politické síly s osmi dalšími kandidáty. Do boje v Ústí nad Labem jdou také rektor univerzity Martin Balej, učitel Jan Beer, provozní zámečník Miloslav Buldra, ředitel gymnázia Alfréd Dytrt, ekonom a knižní vydavatel René Hladík, historik a publicista Martin Krsek, ekonomka, projektová manažerka, a také bývalá primátorka Věra Nechybová a emeritní policejní rada a poradce Jaroslav Telecký.

Senátní obvod Ústí nad Labem přitom určitě bude mít zcela nového zástupce v senátorských lavicích. Dosavadní dlouholetý senátor Jaroslav Doubrava totiž už o obhajobu mandátu neusiluje. V Senátu byl nejdříve ze komunisty, poté za Severočechy.cz. Je známý svým dlouhodobě velmi vstřícným postojem k Rusku, v horní komoře hlasoval proti všem usnesením, která odsuzují ruskou agresi na Ukrajině.

Na Mostecku se bude snažit obhájit své senátorské křeslo dětská lékařka neuroložka Alena Dernerová. V horní komoře je od roku 2010, v posledním senátorském výběru na Mostecku v roce 2017 uspěla už v prvním kole, získala 54,9 % hlasů. Vyzve ji bývalá komunistická poslankyně a v současnosti projektová manažerka Hana Aulická Jírovcová, jednatel společnosti Michal Moravec, ekonomka a lektorka Ivana Turková a také další primátor Jan Paparega.

Kdo další zastupuje kraj v horní komoře Parlamentu ČR? Za Lounsko byl v roce 2020 zvolen chirurg Ivo Trešl (Starostové a nezávislí) z Rakovníka. Právě spojení dvou okresů, Loun a Rakovníka, navíc z jiných krajů, patří mezi zvláštnost tohoto regionu. „Asi je to trochu náročnější. Dva okresy z různých krajů mají každý trochu jiné potřeby a návaznosti, například ve zdravotnictví nebo v oblasti dopravní obslužnosti. Každý kraj má jiný systém a trochu jiné potíže. Obecně ale mají oba regiony podobné problémy, zároveň ale každý trošičku jiné,“ myslí si Trešl.

A jak se mu daří rozlišnosti dva roky zvládat? „To by asi měli říct spíše lidé, voliči. Ale věřím, že se mi to daří skloubit, se všemi, kdo mě kontaktuje, se potkávám. Vše je řešitelné,“ dodává lékař, který má senátorskou kancelář v Lounech.

Děčínsko zastupuje od roku 2014 v Senátu místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (Starostové a nezávislí). Při obhajobě mandátu v roce 2020 byl zvolen už v prvním kole voleb se ziskem 52,7 % hlasů. Od roku 2018 je senátorem ze Chomutovsko Přemysl Rabas (Senátor21). Ten v současnosti působí také jako ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Litoměřicko zastupuje od roku 2018 v horní komoře Parlamentu ČR starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS).

