Dvoudenní druhé kolo voleb skončilo v sobotu 1. října ve 14 hodin. První okrsky byla zpracované už patnáct minut po uzavření volebních místností. Konečný výsledek byl znám po 15. hodině. Volební účast byla 13,26 procenta. V prvním kole to bylo necelých 32,74 procenta.

„Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem, kteří k volbám přišli a vyjádřili svou vůli. A o to více těm, kteří dali hlas mé osobě. Velké poděkování patří také celému volebnímu týmu ProMostu, našim zastupitelům a podporovatelům. Bez nich by to určitě nešlo,“ sdělil Deníku Paparega, kterého výsledek senátních voleb překvapil. Upozornil, že v rámci druhého kola chodí k senátním volbám vždy velmi málo voličů.

Jednačtyřicetiletého Paparegu ve druhém kole senátních voleb veřejně podpořila litvínovská organizace hnutí ANO, která v Litvínově drtivě vyhrála zářijové komunální volby. „Vnímáme jeho práci v Mostě jako kvalitní a jsme si jisti, že by důstojně hájil zájmy naše regionu v Senátu ČR,“ oznámila organizace na sociálních sítích dva dny před hlasováním. V Litvínově ale nakonec Dernerová zaznamenala opět dílčí vítězství, protože v tomto městě Paparegu v druhém kole porazila.

Podporu vyjádřili Paparegovi zástupci mosteckého ANO, kteří byli dosud vůči ProMostu v opozici. „Vyhodnotila jsem si u obou jejich dlouholetý přínos pro město a jdu to hodit Janu Paparegovi,“ napsala na svém facebookovém profilu mostecká zastupitelka a poslankyně za ANO Berenika Peštová.

Zdroj: DeníkČtyřiašedesátiletou Dernerovou, která po zářijových komunálních volbách zůstává mosteckou zastupitelkou, veřejně podpořila v druhém kole senátek například mostecká občanská iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu. „Paní senátorka Dernerová veřejně vyjádřila podporu boji za záchranu mostecké knihovny v současné budově. Jako jediný mostecký politik pak svou účastí podpořila letní happening za záchranu knihovny,“ vysvětlila iniciativa.

První kolo senátních voleb (23. a 24. září) vyhrál Paparega o pouhých 64 hlasů. Tehdy jich získal celkem 8 672 (31,59 %), druhá Dernerová 8 608 (31,36 %).

Paparegu před druhým kolem podpořila také kandidátka do Senátu z prvního kola, bývalá mostecká zastupitelka a někdejší poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová. „Současný primátor města Most dokáže přenést problémy regionu na půdu Senátu a otevřít potřebná témata ke slibnému řešení. Zcela určitě bude takzvanou prodlouženou rukou našeho regionu v Praze a díky němu Most nezapadne mezi jinými tématy,“ oznámila Aulická.

Primátora Mostu doporučila voličům i kandidátka do Senátu za SPD Ivana Turková, která v prvním kole skončila třetí. „Já jsem třetí místo, byť je to medailová pozice, obrečela. Ale myslím si, že zisk 6 547 hlasů byl naprosto luxusních, protože z kandidátů SPD po celé republice jsem získala nejvíc hlasů. Takže je to pro mě obrovsky zavazující a tím pádem pro mě nic nekončí. V politice o mně ještě všichni uslyší,“ sdělila Turková, která se v zářijových komunálních volbách stala poprvé zastupitelkou Litvínova, kde SPD s podporou Trikolory skončila druhá za ANO a získala jako nováček 4 z 23 křesel.

V nedávných komunálních volbách uspěl i ProMost, jehož lídrem je Jan Paparega. Toto lokální hnutí v Mostě suverénně volby vyhrálo s 41 procenty hlasů a s 21 křesly ve 45členném zastupitelstvu potřebuje alespoň dva spolupracující hlasy pro vznik většinové koalice.

Dernerová působila v horní komoře Parlamentu ČR od roku 2010. V předminulých senátních volbách v lednu 2017 uspěla už v prvním kole, ve kterém získala 54,9 % hlasů. Tehdy byla volební účast 12 procent. Jednalo se o opakované volby, protože ty v říjnu 2016 soud neuznal.

„Prohrála jsem, ale zas tak moc mě to nemrzí, protože budu mít víc času na sebe a budu se dál starat o své pacienty,“ řekla Deníku Dernerová, která se bude nadále věnovat profesi dětské neuroložky ve svých ordinacích v Mostě, Lounech a Žatci. „Celou dobu, co jsem působila v Senátu, jsem plně ordinovala,“ dodala.