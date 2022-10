Lidé znají Jana Paparegu jako primátora a sportovce. Teď bude senátorem

/PROFIL/ Primátor města Most a původní profesí právník s advokátní praxí se zaměřením na občanské a obchodní právo. Je mu 41 let a pochází z hornické rodiny. Je ženatý a má jednu dceru. Žijí v Mostě, kde se narodil. Z Mostu pocházejí i jeho rodiče. To je Jan Paparega, čerstvě zvolený senátor z místního hnutí ProMost.

Jan Paparega skáče do jezera Most. Září 2020. | Foto: Deník/Martin Vokurka