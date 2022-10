Jak hodnotíte výsledek druhého kola senátních voleb na Mostecku?

Výsledkem jsem velmi mile překvapen. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem, kteří k volbám přišli a vyjádřili svou vůli, a o to více těm, kteří dali hlas mé osobě. Velké poděkování patří také celému volebnímu týmu ProMostu, našim zastupitelům a podporovatelům. Bez nich by to určitě nešlo.

Senátní volby na Mostecku vyhrál Paparega. Dernerová post senátorky neobhájila

Kdo vám jako první gratuloval?

To nedokáži říct, protože se strhla smršť. Neustále mi drnčí mi telefon a je v něm spousta zpráv. Ale kdo byl první, si netroufám říct. Asi to byli přátelé, se kterými jsem sledoval výsledky v našem volebním štábu, kolega Marek Hrvol nebo Markéta Stará a naši zastupitelé, kteří přišli za námi.

Váš slogan zněl Náš kraj musí být v Praze slyšet. Jak toho chcete v Senátu dosáhnout?

Chceme definovat priority, se kterými jsme kandidovali a které jsme představili našim voličům, a v Senátu budeme hledat podporu pro návrh legislativních změn. Problémy, které má Most či Mostecko, má mnoho měst a regionů v naší republice. V Senátu jsou desítky osob, které mají zkušenosti s řízením samospráv, jsou například radními nebo starosty. Věřím, že problémy známe a budeme se bavit o jejich řešení.

Co vás před volbami nebo během nich nejvíce překvapilo?

Já byl velmi překvapen výsledkem v komunálních volbách, protože předčil mé očekávání. A jsem moc rád, že senátní volby byly zrcadlem těch komunálních, ve kterých jsme získali obrovskou podporu. Věřím, že úspěch v komunálních volbách se odrazil v těch senátních.

Víte jako nově zvolený senátor, kde v Praze Senát sídlí?

Samozřejmě vím, kde je Senát. Už jsem ho navštívil několikrát a vím jak vypadá. Určitě mi ale bude chvilku trvat, než se tam rozkoukám.

Už víte, v jakém budete senátorském klubu?

Ještě ne. I o tom se budeme bavit v našem zastupitelském klubu. ProMost není jen Paparega, ale je to pestrá škála lidí. Chceme se domluvit na dalším postupu tak, aby to pro nás mělo nějaký přínos.

Už se nemusíte soustředit na senátní volby. Můžete tedy jako vítěz komunálních voleb říct, kdy oznámíte novou koalici na radnici v Mostě a s kým to bude?

V jednáních budeme pokračovat v příštím týdnu a věřím, že dostanou nějaké konkrétnější obrysy. Myslím si, že definitivně jasno bude v přespříštím týdnu.

Před druhým kolem senátních voleb vás veřejně podpořilo například mostecké i litvínovské ANO. Překvapilo vás?

Překvapilo mě to. Za tu podporu velmi děkuji. Myslím, že důvodem bylo přirozené volání po změně. Jsem rád za jakoukoliv podporu, která se mi dostala.