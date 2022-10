Na Mostecku začíná druhé kolo voleb do Senátu, lístky budou ve volební místnosti

V okrese Most je volební den. Lidé hlasují v 2. kole senátních voleb. Volební místnosti budou v pátek 30. září otevřené od 14 do 22 hodin a v sobotu 1. října od 8 do 14 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Magda Vránová