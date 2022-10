Co říkáte výsledku hlasování? Prohrála jsem, ale zas tak moc mě to nemrzí, protože budu mít víc času i na sebe a mé tělo bude konečně regenerovat. Dál se budu živit jako lékařka.

Jaké jsou podle vás příčiny volební porážky?

Volební účast byla velmi nízká a pokud panu primátorovi přislíbily pomoc ANO a SPD, tak potom je asi příčina porážky jasná. Když se jejich voliči vyzvou, ať jdou k urnám, tak to je už jiná hra.

Byla jste v Senátu dostatečně vidět a uplatnila se tam?

Kdyby si kdokoli přečetl stránky Senátu, tak by zjistil, že jsem patřila k nejaktivnějším senátorkám a senátorům. Má veškerá činnost je zadokumentovaná a kdo chtěl, mohl se podívat. Asi to ale lidé nesledují. Je to chyba i toho, kdo pak jde k volbám a říká, že nic nedělám. Kdyby se informoval, tak by zjistil, že té práce jsem skutečně udělala mnoho.

Bude podle vás Jan Paparega dobrým senátorem?

To se ukáže časem. Každý nějak začínáme, startujeme. Časem se ukáže, jestli bude vidět a jestli prosadí, co chce prosazovat.

Jak jste trávila čas během druhého kola voleb?

S manželem jsme trávili čas v Praze na krásné výstavě Alfonse Muchy.

Co teď budete dělat, když vás už nezvolili senátorkou?

Stále pracuji jako lékařka. Mám ordinace v Mostě, Lounech a Žatci. Za celou dobu, co jsem působila v Senátu, jsem ordinovala, a tak to bude i nadále. V rámci své politické kariéry jsem péči o pacienty neomezila. Mám plný úvazek lékařky.