A co po prvním souboji řekli oba kandidáti? „Jsem moc rád, že mě voliči podpořili. Nesmírně si toho vážím a slibuji jim, že se o Senát poperu. Je to určitý signál, že práci v Mostě děláme dobře. Doufám, že mě voliči podpoří i ve druhém kole,“ řekl Paparega. „Děkuji všem, kdo mě volili. Jsem moc ráda, že jsem se do druhého kola probojovala a věřím v podporu i ve druhém výběru,“ uvedla Dernerová.

Mostecký boj o Senát: Vítěze Jana Paparegu a Alenu Dernerovou dělilo 64 hlasů

Paparegu před druhým kolem podpořila v úvodním klání čtvrtá na pásce, bývalá komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová, ale také neúspěšná kandidátka za SPD Ivana Turková. Podporu mu vyjádřil také premiér Petr Fiala (ODS). Naopak Dernerovou nikdo z protikandidátů z prvního kola nepodpořil.

Alena Dernerová senátorské křeslo na Mostecku obhajuje, v horní komoře Parlamentu ČR je dětská lékařka neuroložka už od roku 2010. V posledním senátorském výběru v roce 2017 uspěla už v prvním kole, získala 54,9 % hlasů. Za Mostecku už v Senátu působili také Richard Falbr (ČSSD) a Vlastimil Balín (KSČM).

