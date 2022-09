Na Mostecku do druhého kola postoupili současný primátor Jan Paparega (ProMOST) s 31,5 % hlasů a obhajující senátorka Dernerová (Spojení demokraté – Sdružení nezávislých) s 31,3 %. Rozdíl mezi nimi byl opravdu minimální, pouhopouhých 64 hlasů. Oba soupeři chtějí oslovit „cizí“ voliče a čeká je tak v týdnu do druhého kola, které proběhne v pátek 30. září a v sobotu 1. října, hodně politické práce. „Určitě budu usilovat i o hlasy voličů, kteří v prvním kole dali hlas jiným kandidátům. Budu oslovovat také některé protikandidáty s žádostí o podporu,“ potvrdil Paparega.

Mostecký boj o Senát: Vítěze Jana Paparegu a Alenu Dernerovou dělilo 64 hlasů

To Dernerová nechce žádat své protikandidáty, věří, že se lidé rozhodnou sami. „Nikoho z protikandidátů nebudu oslovovat. Každý ví podle mého nejlépe sám, koho chce volit,” sdělila současná obhajující senátorka.

Co na to poražení?

Jan Paparega, pokud chce být zvolen, by měl určitě „přidat“ v Brandově, Českém Jiřetíně, Hoře Sv. Kateřiny, Horním Jiřetíně, Klínech, Nové Vsi v Horách či v Poleradech. V těchto okrsích jej Alena Dernerová výrazně předčila. Například v Brandově získala 61,8 %, v Hoře Sv. Kateřiny 51,9 %. Paparega měl třeba v Českém Jiřetíně zisk jen 6,5 %, v Brandově 12,7 %.

Naopak Dernerová by se měla soustředit na Havraň či Malé Březno, kde ji Paparega výrazně porazil. V Havrani získal 48,4 %, v Malém Březně 40,2 %. Úspěšnější než dětská lékařka byl primátor také v samotném Mostě, tam souboj pro něj vyzněl v poměru 35,7 % ku 27,3 %.

Mostecko a Ústecko čeká druhá část boje o křeslo v Senátu. Kdo koho podpoří?

Jak se k podpoře svých soupeřů z prvního kola staví neúspěšní kandidáti na Mostecku? Čtvrtá na pásce, bývalá komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová již řekla, že Dernerovou nepodpoří, naopak veřejně vyzvala své voliče, aby dali hlas Paparegovi. „Tyto volby jsou pro region velmi důležité. Současný primátor dokáže přenést problémy regionu na půdu Senátu a otevřít potřebná témata ke slibnému řešení. Zcela určitě bude takzvanou ‚prodlouženou rukou‘ našeho regionu v Praze a díky němu Most nezapadne mezi jinými tématy,“ myslí si Aulická Jírovcová.

Třetí v pořadí, kandidátka SPD Ivana Turková, má podle svých slov výhrady k oběma kandidujícím, musí se prý ještě rozmyslet, zda a případně koho ve druhém kole podpoří.

Ve hře je i povolební vyjednávání

Na Ústecku do druhého kola postoupili současný primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO), získal 24,3 % hlasů, a historik Martin Krsek (SEN 21) s 19,1 %. Rozdíl mezi mini byl 1749 hlasů. I ve druhém kole tak lze očekávat tuhý souboj.

„V nadcházejícím týdnu bych ještě rád přesvědčil další voliče, kteří dali hlas jiným kandidátům, budu na tom pracovat,“ řekl Nedvědický s tím, že osloví i některé své protivníky s žádostí o podporu.

Podobně se vyjádřil také Martin Krsek. „Budu se snažit oslovit své oponenty a jejich voliče. Skončil jsem sice druhý, ale demokratičtí kandidáti, kteří pro Ústecko skutečně něco udělali, celkově získali více hlasů. Věřím, že nejen mým, ale i jejich voličům bude stát za to přijít i v druhém kole voleb,“ sdělil Krsek.

Krsek přitom zmínil například voliče Věry Nechybové, Alfréda Dytrta či Martina Baleje. Ti ho ale, alespoň prozatím, veřejně nepodpořili. Zdá se, že v Ústí do případné podpory promlouvá a hraje roli také jednání o budoucí městské vládě.

„Jasno o tom, koho podpořím, mám. Zatím se ale nikdo neozval, tak to zatím nebudu říkat. Nechtěl bych, aby to byla třeba nevyžádaná podpora,“ řekl Alfréd Dytrt, kandidát KDU-ČSL a TOP09 a v prvním kole čtvrtý (12,1 %). Také Martin Balej, kandidující za ODS, prozatím žádné jméno neřekl. „V tuto chvíli jsou jednání v běhu, uvidíme, jak to dopadne. Zatím na to, koho podpořit, nemohu odpovědět,“ uvedl třetí z úvodního klání Balej (12,8 %). „Nejsem ještě úplně rozhodnutá. Zatím nevím, ještě uvidíme,“ řekla Věra Nechybová (UFO), která získala 9,2 %. Není také dosud jasné, koho podpoří SPD.

Kde na Ústecku bylo v úvodním klání o Senát území, které ovládl Martin Krsek? Například v Chuderově (20,7 %) nebo v Tisé, kde měl 31,5 %, zatímco Nedvědický 15,2 %. Naopak Nedvědického výrazně podpořili v Habrovanech, kde měl jeho protikandidát zisk jen 3,8 %, podobně ve Velemíně, tam Krsek získal jen 5 %. Primátor Ústí byl úspěšný také v Chotiměři (41,9 %), Petrovicích (38,4 %), Prackovicích (36,7 %) či Tašově (40,3 %).

Přímo v Ústí nad Labem získal Petr Nedvědický 23,6 % hlasů, jeho oponent Martin Krsek 20,1 %.