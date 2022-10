Výsledky komunálních voleb

v Mostě



Volební účast – 32,05 %



ProMost 41,12 % (21 zast.)

ANO 20,39 % (10)

SPD/Trikolora 12,10 % (6)

SMM 9,55 % (5)

ODS a Nezávislí 6,88 % (3)

Má pravdu. Je sobota 24. září večer a hnutí ProMost, které má v hotelu volební štáb, se stává s velkou převahou vítězem komunálních voleb v Mostě. Získalo 41 procent hlasů a 21 křesel v zastupitelstvu. Oproti minulým volbám je to zlepšení o 12 procent a 5 křesel.

„Jsme z voleb nadšený. Je to velký úspěch ProMostu. Je to ukázka toho, že tu práci děláme dobře,“ říká v předsálí trojka úspěšné kandidátky a náměstek primátora Marek Hrvol. Přes 40 procent nikdo v hnutí neočekával, cílem bylo obhájit výsledek z roku 2018.

Toto jsou noví mostečtí zastupitelé. Volby vyhrál ProMost primátora Paparegy

Reportér Deníku do salónku, kde je hodně lidí, nemůže. Prý se nejedná o tradiční volební štáb, ale o setkání kandidátů s účastní jejich rodin, které si nepřejí být na fotkách.

Atmosféra v pronajatém salónku byla podle Hrvola od počátku pokorná, slavit se mělo až v pozdějších večerních hodinách na jiných místech ve městě. „Nějak extra tu nejucháme, protože zisk tolika procent hlasů je pro nás závazkem k další práci. Ale jsme všichni šťastní,“ svěřuje se v hotelu náměstek.

Výsledky komunálních voleb v MostěZdroj: Deník

V ProMostu se dohodli, že příští týden budou vyjednávat se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva, a zmapují jejich požadavky. A pak se rozhodne o složení městské vlády. „Musíme si říct, jakým směrem chceme jít, jestli chceme vytvořit silnou koalici s více než třiceti zastupiteli, nebo jít jinou cestou,“ vysvětluje další postup Hrvol. Dosud ProMost vládl sám a vystačil si s menšinovým podílem v zastupitelstvu, kde využíval podpory části opozice.

Mostecký boj o Senát: Vítěze Jana Paparegu a Alenu Dernerovou dělilo 64 hlasů

„Věřím tomu, že v příštím týdnu se potkáme se všemi a pobavíme se o programových a lidských průřezech, abychom našli stabilního partnera a město Most rozvíjeli a posouvali dál,“ říká lídr hnutí a primátor Jan Paparega, který na chvíli vyšel do předsálí hotelu v dobré náladě.

Zdroj: DeníkTeď hnutí ProMost čeká ještě druhé kolo senátních voleb. „Na tom chceme zamakat všichni, protože je třeba zmobilizovat všechny voliče, aby Honza Paparega porazil Alenu Dernerovou,“ upozorňuje Hrvol.

Jako lídr vyhraných komunálních voleb je Paparega nejjistějším kandidátem na primátora. Pokud uspěje i v senátních volbách, zřejmě bude zároveň senátorem a primátorem. Definitivně se o tom rozhodne po vyhlášení výsledků 2. kola senátních voleb.

Nadšení mezi nováčky

Lidé z mosteckého volebního seskupení SPD s podporou Trikolory měli v sobotu večer volební štáb v kanceláři v 16. patře výškové budovy SHD-Komes. Bylo to jediné okno, které ze zhasnutého mrakodrapu svítilo do tmy. U stolu plného občerstvení panovala mezi kandidáty optimistická nálada, protože se dostali do mosteckého zastupitelstva poprvé v jeho historii. Nováčci skončili na třetím místě s 12 procenty hlasů a obdrželi ve 45členném městském orgánu 6 křesel.

„Tušili jsme to, že se dostaneme do zastupitelstva, ale tak výraznou podporu jsem nečekala. Výsledek nás velmi mile překvapil a jsme za něj vděčni. Děkujeme voličům, že nám dali šanci se v Mostě také prosadit,“ líčí své dojmy lídryně a nově zvolená zastupitelka Jarmila Fuchsová z SPD.

ŽIVĚ: Sledovali jsme sčítání voleb na Mostecku. V Jiřetíně obhájili Zelení

Radost neskrývá ani její kolega a dvojka kandidátky Pavel Gál z Trikolory. „Z SPD jsme navázali volební spolupráci a nyní vidíme, že výsledek i díky společné kampani předčil naše očekávání,“ poznamená zastupitel Gál. Na dotaz, proč tolik Mostečanů volilo SPD a Trikoloru, odpovídá, že toto seskupení se před komunálkami ve městě nesnažilo tlačit dopředu celostátní témata. „S lidmi jsme byli v ulicích. Nebylo to jen o netečném rozdávání letáků, ale bavili jsme se o našem programu a o tom, co chceme udělat. To je základ našeho úspěchu,“ dodává Gál.

Volební štáb v Mostě navštívil i čerstvě zvolený zastupitel Jiří Mareš z SPD v Litvínově, kde tato strana s Trikolorou skončila jako nováček na druhém místě hned za ANO. „Čekal jsem to, protože lidi jsou naštvaný. Na zdražování, na sociální problémy,“ prohlašuje Mareš. V Litvínově se chce s kolegy držet volebního programu, například prosadit větší bezpečnost a zřídit víc sportovišť pro mládež.

Zklamaní Piráti a Zelení pro Most

„Most je zabitej!“ zazní u dlouhého stolu v mosteckém Irish Pubu, kde sedí kandidáti a příznivci seskupení Piráti a Zelení pro Most. V sobotu večer, kdy je volební výsledek jasný, se tu nikdo neraduje. Tento tým totiž získal málo hlasů a po čtyřletém působení v opozici přestal být součástí zastupitelstva. Liberálové se obávají, že bez nich bude mostecká samospráva bez jasné vize a utopí se v průměrnosti či radikalismu.

Volby v Mostě rozhodnou také o osudu knihovny a Repre, upozornili aktivisté

„Nebudeme skrývat, že jsme zklamaní. Postup do zastupitelstva nám utekl jen o fous. V první řadě chceme ale poděkovat našim voličům. Těch hlasů zas tolik málo nebylo,“ říká lídr Jan Hrubeš. V plné hospodě dodává, že s kolegy vedli kampaň slušně a otevřeně. Doufá, že až bude další příležitost, tak se tým pokusí znovu uspět jako v roce 2018. „O naše město se budeme zajímat dál a budeme chtít pro něj pracovat z pozice občanů,“ tvrdí Hrubeš.

Podle dvojky kandidátky Jany Jungmannové se nepodařilo namotivovat občany, aby šli volit. „Volební účast je velmi nízká. A to je nám líto,“ povzdechne si.