Třicetiletá Nikola z Mostu ještě není rozhodnuta, komu dá svůj hlas v komunálních volbách. Mincí si nehodí. Zváží plusy a minusy a potom se definitivně rozhodne. „Přemýšlím o dvou stranách, které se mi líbí, ale u jedné mám trochu pocit, že chce lidi jen nalákat,“ svěřila se Mostečanka. O tom, že by nevolila, vůbec neuvažuje. „K volbám je třeba jít. Přijde mi to důležité, zvlášť když se jedná o město, kde bydlím,“ vysvětlila.

Za nejdůležitější téma považuje zajištění veřejného pořádku, aby se nebála chodit ven. „Mám dvě malé děti, takže pro mě je zásadní, aby do budoucna bylo město bezpečné,“ řekla.

Sociální problémy jsou opět tématem voleb v Mostě. Což takhle lavičky?

Deník den před hlasováním hovořil v ulicích Mostu o volbách s desítkou náhodně vybraných mužů a žen. Pět dotázaných uvedlo, že k volbám nepůjde, dva sdělili, že odvolí, ale stále nemají svého favorita, a tři řekli, že už mají vybráno. „Nenechám se ovlivňovat volebními letáky, ale rozhoduji se podle dlouhodobých zkušeností,“ prozradila jedna z oslovených žen na sídlišti Výsluní.

Některé obyvatele zřejmě odradí od hlasování celostátní situace. „K volbám nejdu. Ani nemám chuť, když všechno zdražuje,“ poznamenal muž venčící psa u aquadromu. Při minulých komunálních volbách byla v Mostě účast pouhých 32 procent.

Co letos kandidující subjekty voličům slibují? Volební programy jsou opět pestré, a kromě obvyklých prohlášení obsahují i řadu novinek. Jednou z nich je například vybudování lanovky od jezera Most na hrad Hněvín, což nabízejí ProMost a SMM. Tyto politické organizace argumentují tím, že je třeba obě dominanty zatraktivnit a zlepšit jejich dostupnost. „Nám tato akce přijde zbytečná v současné době energetické krize a v době, kdy nemáme rekonstruované centrum,“ řekl na posledním zasedání zastupitelstva Luděk Prošek z opoziční koalice Piráti a Zelení pro Most, která chce mimo jiné vyhlásit architektonickou soutěž na vylepšení centra města.

ProMost slibuje třeba nové velkokapacitní parkoviště na Matyldě v těsné blízkosti vodní plochy, centrální autobusové nádraží a novou sportovní halu a pokračovat chce ve výkupu bytů v problémových lokalitách. SMM má ve svém programu, že zahájí jednání o odkoupení Prioru nebo o spolupráci s jeho vlastníky kvůli vybudování moderního multikina uvnitř tohoto objektu. Zároveň prohlašuje, že zbaví domy nejhorších nájemníků a udělá ve městě japonskou zahradu.

Pošta v Mostě rekonstrukci nechystá, lídrem zvelebování středu města je Central

Vybudovat další zahrádkářskou kolonii a obnovit původní rybolov na Matyldě slibují kandidáti ODS a Nezávislých. Jejich rivalové z KSČM hodlají rozšířit dopravu v MHD zdarma pro studenty středních škol a učně a zavést víc hlídek strážníků se služebními psy. ČSSD jde do voleb s tím, že prosadí výstavbu parkovacích domů, zajistí bydlení pro mladé, písečnou pláž na jezeru Most a bobovou dráhu na Šibeníku.

Bezplatnou právní poradnu pro Mostečany a víc místa ve školkách nabízí SPD s podporou Trikolory. Hnutí ANO se v kampani zavázalo, že zřídí stanice sdílených kol a koloběžek ve volnočasových areálech a vytvoří dotační program pro motivaci nových zdravotníků. Přímé zapojení občanů do tvorby rozpočtu města a podporu klimatické odpovědnosti zaváděním zelených střech má v plánu hnutí OMMO.

V Chanově bourají panelák. Volby ukážou, co bude dál i se Stovkou

Most má dlouhodobě 45 zastupitelů. Tolik jich Mostečané budou volit i letos. Jejich mandát potrvá do podzimu 2026. Nyní na radnici vládne lokální hnutí ProMost, které vyhrálo volby v roce 2018. V zastupitelstvu působí také ANO, SMM, ODS, KSČM a koalice Piráti a Zelení pro Most.

Na Mostecku se v pátek a sobotu 23. a 24. září konají zároveň dvoje volby, komunální a senátní. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne 30. září a 1. října. Do Senátu za okres Most kandidují Alena Dernerová (Spojení demokraté – Sdružení nezávislých), Hana Aulická Jírovcová (Nezávislý kandidát), Ivana Turková (SPD), Michal Moravec (Národní demokracie) a Jan Paparega (ProMost).