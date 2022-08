„Měli by se soustředit hlavně na sociální problémy a bezpečnost,“ říká Michaela, která bydlí vedle deprivovaného sídliště Stovky. Co od budoucího zastupitelstva do roku 2026 očekává? „Že udělá taková opatření, abychom u Stovky mohli vůbec existovat, abychom nemuseli utéct z města, což objektivně hrozí,“ odpovídá bez rozmyšlení mladá žena. Jinak je prý v Mostě se vším moc spokojena, hlavně s rekultivacemi a vyžitím pro mladé.

Michaela není jen volič. Bude pomáhat v okrskové volební komisi. Dvacetiletou Sáru, která jako dělnice uklízí město od odpadků, u urny s hlasovacím lístkem ale určitě neuvidí. „Co bych tam dělala?“ směje se Sára. Leží na betonové zídce pod rampou u Kahanu a vychutnává si polední pauzu. Svěřuje se, že k volbám by šla, jen kdyby kandidoval nějaký „dobrý cikán“.

Její čtyři kolegové přiznávají, že ani je hlasování neláká, ale z jiného důvodu. „Já bych volila jenom Babiše, nikdo jiný mě nezajímá,“ prohlásí 47letá Zlata a kolektiv souhlasně pobrukuje. Jediný muž mezi ženami ještě dodá, že Babiše minule nevolil, protože dal hlas Okamurovi.

Kdo chce vést vaši obec na Mostecku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Na sloupu u zastávky autobusu má SPD volební leták pod komunisty. Jedni varují, že „mráz přichází z Bruselu,“ druzí slibují, „vymažeme fialovou!“. Místní vládnoucí hnutí ProMost na billboardech nic neslibuje. Oznamuje na nich, co všechno pro Most udělalo.

Soužití se zhoršuje

Devětačtyřicetiletá Andrea ze Sedmistovek ještě neví, koho bude volit. Proto nevyhazuje politickou reklamu z poštovní schránky, aby si vše prostudovala. Jedno prý ví ale jistě. Občanské soužití na sídlišti, kde bydlí dvanáct let, se zhoršuje. Když říká zhoršuje, myslí tím problémové rodiny či feťáky.

„Furt se k nám stěhují. Je to šílené. Dělají bordel, řvou, perou se. Člověk má kolikrát strach kolem nich projít,“ povzdechne si u vchodu do paneláku. Vtom se z otevřeného okna ozve rámus. „Ty vole, co tam děláš!“ zakřičí někdo v bytě. „Tak tohle tu máme pořád,“ pokrčí rameny Andrea. Pro ni je to hlavní volební téma.

Volby do zastupitelstva Mostu a do Senátu Parlamentu České republiky se konají 23. a 24. září. Případné druhé kolo voleb do Senátu bude 30. září a 1. října.

Po úklidu je tam zas. Nepořádek v Mostě je problémem i během prázdnin

Zájemci o pomoc v okrskových volebních komisích se mohli magistrátu hlásit do 24. srpna. „Budeme jich mít dostatek,“ řekla mluvčí magistrátu Klára Vydrová. Kdo se přihlásí po termínu, toho magistrát pro jistotu ještě zařadí do pořadníku pro případ, že někdo vypadne. První zasedání a školení komisí se uskuteční ve středu 31. srpna ve velkém sále magistrátu. Úřad začne pozvánky odesílat ve čtvrtek 25. srpna.

Během voleb budou Mostečané hlasovat ve stejných budovách jako v minulosti. Opět to budou hlavně školy.

Do komunálních voleb jde v Mostě deset subjektů: ANO, ČSSD, Demokratická strana zelených, KSČM, ODS, OMMO, Piráti a Zelení pro Most, ProMost, Sdružení Mostečané Mostu a SPD.

Do senátu za okres Most kandidují Alena Dernerová (Spojení demokraté - Sdružení nezávislých), Hana Aulická Jírovcová (Nezávislý kandidát), Ivana Turková (SPD), Michal Moravec (Národní demokracie) a Jan Paparega (ProMOST).