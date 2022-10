Zdroj: DeníkProMost s vyjednáváním nepospíchá, protože může další čtyři roky vládnout menšinově jako dosud a protože ho nyní zaměstnává druhé kolo senátních voleb. Hnutí v čele s primátorem Janem Paperegou přesto nechce situaci podcenit a v příštích dnech hodlá zmapovat směřování volebních soupeřů. Z výsledků hlasování totiž vyplývá, že mohou vítěze vyšachovat velkou koalicí.

„My vnímáme náš mandát jako velmi silný a věřím, že neskončíme v opozici,“ sdělil Deníku v neděli 25. září v poledne primátor.

Toto jsou noví mostečtí zastupitelé. Volby vyhrál ProMost primátora Paparegy

Ještě před sobotním sečtením posledních hlasů zástupci hnutí oznámili, že ProMost vyzve brzy k jednání všechny subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. „Zatím jsme nikoho neoslovovali, ale budeme chtít mluvit se všemi a jednat o nalezení nějaké programové shody,“ řekl Paparega.

Vznik čtyřkoalice proti ProMostu je podle lídra ODS Romana Housky málo pravděpodobný. Za snadnější označil vytvoření dvoukoalice, tedy ProMost a jeden partner. Tím by mohla být třeba ODS. „S ProMostem jsme určitě ochotni si sednout a jednat o naší účasti v případné koalici,“ sdělil Houska. ODS by nevyjednávala pouze s KSČM, ale ta se do zastupitelstva nedostala.

Výsledky komunálních voleb v MostěZdroj: Deník

Postoje SMM jsou zatím neznámé. Zda by šlo do koalice s ProMostem, nebo zda chce vytvořit koalici SMM - ANO - SPD/Trikolora - ODS nechtěl lídr sdružení Jiří Nedvěd sdělit. „Vše je prozatím v jednání a nemohu podat bližší informace,“ vysvětlil.

Podle Jana Schillera z ANO je velká koalice proti dominantnímu hnutí spíše nereálná a takové ambice by nyní byly přehnané a zbytečné. Schiller respektuje výsledky voleb a zastupitele hnutí ProMost označil za jasné a očekávané vítěze voleb, kteří jsou teď na tahu. „Jsou v pozici, kdy si mohou vybírat a je to na nich. Všichni jsou pro ně potenciálně možní partneři,“ řekl Schiller, který by se partnerství s ProMostem nebránil. „Může se stát cokoliv. My se ale budeme bavit se všemi a uvidíme, jaké mají plány a jak to dopadne,“ dodal. I jeho překvapil nástup SPD s podporou Trikolory, jejichž cíle zatím nezná.

SPD v Mostě slaví. Piráti a Zelení netají zklamání. ProMost hledá nevěstu

Nováčci sní o účasti na městské vládě, ne o opozici. „Nechtěli bychom jenom přihlížet, protože do voleb jsme šli společně s tím, že pokud uspějeme, chceme Most měnit, aby se vymanil ze špatné pověsti a lidi z něj neodcházeli,“ sdělila lídryně mostecké SPD Jarmila Fuchsová, která dvě desítky let pracovala u městské policie a chce se zaměřit hlavně na bezpečnost ve všech ulicích a posílení počtu strážníků.

Její kolega z Trikolory Pavel Gál řekl, že ještě před volbami toto seskupení jednalo se zástupci několika stran, ale nechtěl být konkrétní. „Byli jsme i osloveni, protože nějaký náš výsledek byl očekáván,“ doplnil Gál.

Fuchsová připustila, že jednání bude o kompromisech a také o tom, jak velká bude vůle s SPD spolupracovat. Problém je v tom, že strana jako celek stojí na populismu a nacionalismu. Podle Gála společná mostecká kandidátka SPD a Trikolory může obavy rozmělňovat. „Když ostatní vidí spojení SPD s Trikolorou, tak vidí i potenciál k jednání. Nechci předbíhat, ale mám signály, že s námi chtějí určitě jednat,“ poznamenal Gál.

ŽIVĚ: Sledovali jsme sčítání voleb na Mostecku. V Jiřetíně obhájili Zelení

Podle politologa a bývalého opozičního zastupitele za Zelené Jana Hrubeše komunální volby v Mostě ovlivnila celková společenská situace v ČR. „Lidé vyžadují radikálnější a razantnější řešení a za tím vidíme třeba úspěch SPD, což je subjekt, který dosud v mosteckém zastupitelstvu nebyl,“ řekl Hrubeš. SPD v minulých volbách v roce 2018 podle něj ve městě neuspěla, protože radikální rétoriku mělo tehdy lokální sdružení SMM, které slibovalo například postavit „vesnici pro lůzu“. Nyní se ale část hlasů přelila do vlivnější strany, která odsuzuje liberální politiku.

Hrubeš předpokládá, že v Mostě vznikne koalice, která určí podobu různých diskutabilních projektů, jako je třeba rekonstrukce budovy Repre a stěhování městské knihovny. S tím bývalá opozice nesouhlasila.

ProMost bude při vyjednávání jako vítěz trvat na tom, že si ponechá uvolněná místa ve vedení města, tedy posty primátora a prvního a druhého náměstka. Trojka kandidátky Marek Hrvol nevyloučil, že ProMost pro případného koaličního partnera obnoví post třetího náměstka, který byl kdysi součástí městské samosprávy.