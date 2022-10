Zdroj: DeníkDo konce roku bude mezibořská radnice připravovat městský rozpočet na příští rok. Podle místní zvyklosti o něm bude zastupitelstvo hlasovat až na začátku roku po upřesnění příjmů od státu, kdy ve městě skončí dočasné rozpočtové provizorium.

ČSSD řadí k prioritám na rok 2023 například generální rekonstrukci veřejného osvětlení, které díky novým LED lampám spotřebuje méně proudu a ušetří peníze. V plánu je rovněž dokončení dvou parkovišť, pokud se kvůli nepřízni počasí nestihnou letos, a shánění dotací na další projekty, například na úpravu parku a prostranství u základní školy.

Návrat do funkce

V Hoře Svaté Kateřiny, kde byla vysoká volební účast (73 %), budou v zastupitelstvu dva subjekty. Víc jich totiž nekandidovalo. Vítězem se stalo seskupení Sousedé s 58 procenty hlasů, které v samosprávě obsadí pět křesel z devíti. Novým starostou by se měl stát lídr Sousedů Lukáš Pakosta. „Budeme reflektovat výsledky voleb,“ sdělil. S kolegy je domluven na dalším postupu. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva zřejmě bez potíží převezmou řízení samosprávy, ale opozici nabídnou post místostarosty. Nyní čekají, zda někdo ve městě vznese stížnost na volby, ale zádrhel nepředpokládají.

Pakosta má s vedením kateřinské radnice zkušenosti, protože v minulosti už byl starostou i místostarostou. Za nejdůležitější označil přípravu rozpočtu na rok 2023 a záměry na zvelebování budov v majetku města v souvislosti s růstem cen energií. Zateplování a rekonstrukce objektů mají podle Pakosty také zlepšit vzhled obce.

Vítězné ANO jedná v Litvínově o vládě. Druhé SPD nevytvoří protikoalici

V Lomu, který má 21 zastupitelů, vyhrálo volby dosud vládnoucí hnutí Severočeši.cz. Získalo sedm mandátů, ale k udržení vůdčí pozice to nestačí. Krátce po volbách uzavřely koaliční dohodu čtyři subjekty (Svobodní, Žiju v Lomu, OMMO, Budoucnost pro občany), které mají dohromady 13 mandátů, a tedy nadpoloviční většinu. Dominantní roli v této nové koalici mají Svobodní, kteří ve volbách skončili druzí s šest mandáty. Nyní i oni čekají na vyhlášení termínu ustavujícího zasedání. Podle koaliční dohody se na něm stane starostou Lomu lídr Svobodných Vladimír Urban. „Určitě chceme obecní úřad víc otevřít občanům. Chceme být víc transparentní a zveřejňovat zprávy z rady města a poskytovat občanům víc informací o fungování města,“ řekl Urban.

V Horním Jiřetíně volby opět suverénně vyhrálo sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů, které získalo sedm mandátů v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Post starosty by měl snadno obhájit lídr úspěšné kandidátky Vladimír Buřt. „Předpokládáme to, ale volit se bude na ustavujícím prvním zasedání,“ upozornil Buřt, který však po projevení vůle většiny starostou zůstane. Zasedání se bude konat do dvou týdnů.

Stížnost z Lomu

Komunální volby se konaly 23. a 24. září. V tomto týdnu skončí lhůta, do kdy lze podávat ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem stížnosti na volby do zastupitelstev obcí. Na seznamu je zatím jen jedna námitka z okresu Most. V úterý 4. října ji podal lomský zastupitel Bronislav Schwarz z hnutí Severočeši.cz, který navrhl zneplatnit hlasování v Lomu. Deníku se ho v úterý nepodařilo kontaktovat, aby sdělil důvod návrhu.

„Přestože jsme volby vyhráli, nebudeme už reprezentovat naše město. Novému vedení přejeme hodně úspěchů tak, aby se nám všem i nadále v Lomu dobře žilo," oznámilo poražené hnutí po volbách na svém facebookovém profilu.

Volební výsledky v menších městech okresu Most:



Meziboří

Volební účast – 39,44 %

ČSSD 50,99 % (8 zastupitelů)

Za prosperující Meziboří 19,29 % (3)

SPD 13,60 % (2)

Svobodní 9,95 % (1)

KSČM 6,14 (1)



Lom

Volební účast – 58,40 %

Severočeši.cz 32,81 % (7 zastupitelů)

Svobodní 25,16 % (6)

Žiju v Lomu 13,91 % (3)

OMMO 9,51 % (2)

Budoucnost pro občany 9,22 % (2)

ODS 5,88 % (1)



Horní Jiřetín

Volební účast – 47,42 %

Sdružení Strany zelených a NK 61,11 % (7 zastupitelů)

Zdraví Sport Prosperita 18,32 % (2)

Lepší Horní Jiřetín 12,43 % (1)

KSČM 8,12 % (1)



Hora Svaté Kateřiny

Volební účast – 73,17 %

Sousedé 57,84 % (5 zastupitelů)

Společně pro Kateřinu 42,16 % (4)