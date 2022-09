Na knihovnu ve svém programu přímo pamatovali SMM, ODS a Nezávislí a Piráti a Zelení pro Most. „Potřebovali jsme ale ověřit, zda se opravdu jedná o zachování knihovny ve stávající budově. Proto jsme se zeptali lídrů a některých dalších kandidátů. Překvapivě všechny subjekty, které odpověděly, se nevyjádřily tak, že by jednoznačně podpořily stěhování knihovny do Repre. Vždy do toho vchází nějaká pochybnost či otázka,“ sdělil zástupce iniciativy Libor Kudrna. Dodal, že subjekty ProMost a KSČM na anketu neodpověděly.

Hájí stěhování

ProMost ve svém volebním programu informuje, že rekonstrukce Repre je připravena a že hnutí zajistilo dotaci. Dlouho připravovaný projekt přestavby Repre počítá se stěhováním knihovny do kulturního domu. Lídr a primátor Jan Paparega pět dní před zahájením voleb oznámil, že město uspělo v rámci výzev Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI) s osmi projekty s přislíbenou celkovou podporou ve výši 929 milionů korun a z toho největší část ve výši 360 milionů korun je vyhrazena právě na rekonstrukci Repre. „Za pomoci těchto finančních prostředků konečně dotáhneme do konce také rekonstrukci Repre a jeho přilehlého okolí, o což jsme usilovali poslední roky,“ uvedl primátor.

Zdroj: DeníkLídr KSČM Radek Belej tento projekt podpořil. „Jsme jednoznačně pro rekonstrukci Repre, včetně přestěhování knihovny do tohoto nového domu kultury. Nový vypracovaný projekt je nadčasový a plně spojuje požadavky pro 21. století,“ zmínil Belej ve volebním videu na Facebooku.

Iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu však upozornila, že kulturní dům potřebuje knihovnu, aby na jeho rekonstrukci dostalo město dotaci, ale tím by se vyprázdnila hodnotná budova knihovny v ulici Moskevská. Proti tomu se u ní už dvakrát demonstrovalo a přes dva tisíce lidí podepsalo petici odmítající stěhování.

V ANO si protiřečí

Ve své předvolební anketě iniciativa mimo jiné zjistila, že názory kandidátů se mohou lišit i v rámci jednoho politického subjektu. Například Patricie Prokešová (ANO) jako jedno z řešení vidí i zbourání budovy knihovny kvůli její velké energetické náročnosti a postavení nové knihovny, která by byla nadčasová a energeticky soběstačná.

Naopak její kolega Jan Schiller (ANO) odpověděl zcela opačně, zboural by Repre. „Je opravdu žádoucí budovu Repre pouze opravovat, a aby se „zaplnila“, tak tam přestěhovat knihovnu? Já myslím, že ne. A jsem asi jediný, kdo by starou a technicky, energeticky i architektonicky nevyhovující budovu zboural a na jejím místě postavil novou, a to moderní (SMART), nadčasovou, energeticky soběstačnou a hlavně vyhovující požadavkům a potřebám nové doby. Do toho mi koncepce knihovny v kulturním domě nezapadá,“ odpověděl iniciativě Schiller. Do nového Repre by umístil například galerii, moderní kino, které v Mostě chybí, multifunkční sály, kavárny a restaurace. Stávající knihovnu by zachoval, opravil a její prostor přizpůsobil i jiným potřebám.

Rekonstrukci účelové budovy knihovny prosazuje také koalice Piráti a Zelení pro Most. „Chceme, aby se současné prostory knihovny staly důstojným prostředím jak pro čtenáře, tak i pro jejich zaměstnance,“ sdělil v anketě lídr koalice Jan Hrubeš.

Preferují současnou knihovnu

ODS ve volebním programu uvádí, že vytvoří optimální podmínky pro fungování městské knihovny a pro větší atraktivitu v ní vytvoří moderní výstavu o historii starého Mostu. „Za stávající situace, kdy neznáme využití budovy knihovny po případném přestěhování městské knihovny do Repre, chceme zachovat knihovnu v současných prostorách,“ vysvětlil v anketě lídr ODS v Mostě Roman Houska. Pro zachování knihovny na současném místě se vyjádřila i dvojka kandidátky Alena Dernerová.

SMM má v programu, že zrekonstruuje městskou knihovnu a promění ji v kulturně-společenské centrum. Podle kandidátky Aleny Jírovcové Aulické je nutné počkat si na výsledky voleb, po kterých začne jednání o nové vládnoucí koalici a společném programu. „Zde je již úloha všech dotčených zástupců bojovat za své priority, což knihovna pro SMM zcela jistě je,“ prohlásila v anketě. „Budu se snažit prosadit, aby knihovna zůstala knihovnou. O obálce budovy se jistě povede debata, jelikož je potřeba řešit energie a s tím se nám objeví stejné problémy jako u Repre. Ale věřím, že najdeme cestu,“ dodal lídr SMM Jiří Nedvěd.

Pro zachování knihovny v její budově jsou podle výsledků ankety i lídryně Demokratické strany zelených Nikol Vavřincová a Jarmila Fuchsová, lídryně SPD s podporou Trikolory. „Nejsem zastánce stěhování městské knihovny do prostor budovy Repre. Knihovna má své krásné místo, ke kterému mám i já od dětství velice blízko. Repre by bylo vhodné zachovat jako kulturní dům. Shodli jsme se v této otázce i s kolegy z Trikolory,“ napsala iniciativě Fuchsová.

Budovu městské knihovny by zachoval i lídr ČSSD Aleš Jaroš, ale bez bližších ekonomicko-provozních dat nemohl občanské iniciativě sdělit, zda by měla dál sloužit pro původní či jiný účel. „Ale je důležité s budovou nakládat jako s významnou funkcionalistickou stavbou,“ doplnil.

Chce referendum

Lídryně hnutí OMMO Hana Svobodová pro iniciativu uvedla, že by o dalším směřování či přestěhování knihovny mělo rozhodnout místní referendum. „Považujeme za zásadní, aby se mostecké knihovně dostalo žádoucí renovace a maximální modernizace. Co odmítáme, je, aby se knihovna opakovaně stala nástrojem manipulace mostecké politické a soukromě zájmové scény,“ poznamenala Svobodová.