Litvínovští zastupitelé hnutí ANO, SNK ED a KSČM podepsali koaliční smlouvu. S většinou hlasů v zastupitelstvu chtějí do roku 2026 prosadit svůj program, který zahrnuje investice za stovky milionů korun. Některé projekty se objeví v návrhu městského rozpočtu na příští rok. Priority na celé čtyřleté volební období jsou součástí zveřejněné koaliční dohody.

„První velký úkol, který nás čeká, je přesun odpadového hospodářství do areálu bývalého Kovošrotu v Hamru a zahájení svozu odpadu městskými technickými službami. A musíme se také samozřejmě vypořádat s energetickou krizí,“ sdělila starostka Kamila Bláhová (ANO).

Litvínovu bude dál vládnout ANO v koalici se SNK-ED a KSČM. Starostka zůstává

Technické služby začnou svážet smetí od 1. ledna 2023, kdy nahradí soukromou firmu, a pořizují proto popelářská auta, kontejnery a lis. Směsný komunální odpad bude opět končit na skládce Celio u Litvínova. Cílem převzetí svozu městem je, aby samospráva měla odpady pod kontrolou, službu vylepšila a dál rozvíjela. V budoucnu má smetí z Litvínova využívat jako recyklační surovinu chemička v Záluží a část odpadků by mohla nahradit uhlí při výrobě tepla v Komořanech, odkud vedou horkovody do největších sídlišť v okrese Most.

Úspory energií litvínovská radnice už řeší v rámci pracovní skupiny, která má najít nejefektivnější opatření. Hovoří se například o fotovoltaické elektrárně na střeše sportovní haly u Koldomu, která by pomáhala s energií připravované nové plavecké hale. Zda se areál s krytým bazénem začne stavět v příštím roce, ještě není jasné. Koalice bude čekat na dotaci od Národní sportovní agentury a mezitím prověří možnost energetických úspor. K těm patří ve městě i zavádění pouličních LED svítidel.

Kdo bude starostou? Městečka Mostecka mají skoro jasno. Zatím je jedna stížnost

V příštích letech hodlají koaliční partneři realizovat také další projekty, které začali chystat v minulých letech. „Doufám, že dotáhneme spoustu věcí do konce,“ řekl zastupitel Rostislav Šíma (KSČM).

Koaliční smlouva obsahuje celkem 25 priorit, z nich většina jsou právě stavební investice. Jedná se například o modernizaci Zimního stadionu Ivana Hlinky, přípravu rekonstrukce tramvajové trati v Litvínově, dokončení rekonstrukce Citadely, vybudování nového skateparku a pumptrackové dráhy a výstavbu nových parkovacích ploch v lokalitách Osada a Koldům. V plánu je i rekonstrukce zadní části náměstí Míru a zřízení nové smuteční síně na hřbitově.

Křehká většina

ANO má po zářijových volbách ve 23členném zastupitelstvu 10 členů, SNK ED a KSČM po jednom. Smlouvu o spolupráci podepsali koaliční zastupitelé v úterý 11. října večer v restauraci Mikráč u zámeckého parku. Koalice je stejná jako v minulém období, pouze se změní jména v několika křeslech městské rady a na jednom ze tří postů ve vedení radnice.

„Rozhodli jsme se pro tuto koalici proto, že se známe a v minulém volebním období jsme práci započali a pochopitelně bychom ji také chtěli společnými silami dokončit,“ uvedla starostka. ANO jednalo o vládě skoro se všemi stranami, ale tato koaliční varianta byla podle starostky nejlepší a nejschůdnější, byť má křehkou většinu 12 hlasů. Starostka ale věří, že některé další politické subjekty koalici podpoří ve věcech, které mají ve volebních programech shodné.

Vítěz voleb Paparega: Jsem rád za jakoukoliv podporu, která se mi dostala

„Jsem velmi ráda, že jsme dohodli koalici. Myslím si, že předchozí čtyři roky jsme pracovali intenzivně a dokázali se dohodnout, byť ne se všemi názory jsme byli v souladu. Ale na druhou stranu jsme byli velmi konstruktivní a na tom budeme dál stavět,“ sdělila zastupitelka a volební lídryně SNK ED Květa Hellmichová, která je kandidátkou na druhou místostarostku.

Definitivně se o tom rozhodne na ustavujícím zasedání zastupitelstva v pátek 14. října od 16 hodin v aule Schola Humanitas. Post starostky by tam měla snadno obhájit Kamila Bláhová a post prvního místostarosty její kolega z hnutí Karel Rosenbaum.

Místostarostka Sedláčková rezignovala

Ve vedení města už nebude místostarostka Erika Sedláčková (KSČM), která po volbách rezignovala na mandát zastupitele ze zdravotních důvodů. Její mandát, který získala z posledního místa kandidátky, automaticky převzal jako náhradník Rostislav Šíma, který z komunistů obdržel od voličů druhý největší počet hlasů.

V sedmičlenné radě obsadí podle dohody hnutí ANO pět míst, SNK ED a KSČM po jednom místě. Radními budou za ANO Kamila Bláhová, Karel Rosenbaum, Jiří Fedoriška, Roman Ziegler a Petra Troníčková, za SNK ED Květuše Hellmichová a za KSČM Rostislav Šíma.

Soumrak komunistů. V Ústeckém kraji zaznamenala KSČM ve volbách obrovské ztráty

Všichni členové rady, kromě starostky a místostarostů, mají pracovat v radě jako neuvolnění. Koalice se dohodla, že opozičním stranám nabídne účast ve výborech zastupitelstva a komisích rady a zastoupení v orgánech městských společností. Například v devítičlenném kontrolním výboru mají být také zástupci SPD, ODS, Litvínov DO TOHO! a STAN. Zástupce SPD, která skončila ve volbách druhá, má výboru předsedat.

Výsledky komunálních voleb v Litvínově

23. a 24. září 2022



Volební účast 34,23 %



ANO 2011 37,69 % (10 zastupitelů)

SPD s podporou Trikolory 15,48 % (4)

Litvínov Do toho! 9,36 % (2)

STAN 9,06 % (2)

SPOLU 7,27 % (2)

SNK ED 6,79 % (1)

Lepší Sever 5,71 % (1)

KSČM 5,1 % (1)