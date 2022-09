Vyrušila ji lžíce bagru, který vyhrabává z domu na trávník hromady odpadu. „Už jsme ho nasbírali přes deset tun, a to ještě není všechno,“ říká dělník za výstražnou páskou. Jeho kolegové v respirátorech občas vykouknou ze zaprášeného podlaží bez oken a dveří, kde v poslední době přespávali v průvanu a mezi stříkačkami narkomani. „Než jsme začali s vyklízením, leželo v horním patře ještě pět lidí. Museli jsme je vyhnat, aby se jim nic nestalo,“ dodává pracovník.

Demolicí vybydleného paneláku (blok 6) končí na sídlišti volební období, ve kterém kvůli drahotě nevznikl plánovaný první kontejnerový dům. Obyvatelé Chanova netuší, jakým politickým záměrům budou ještě čelit. Zářijové komunální volby, ze kterých vzejde nové mostecké zastupitelstvo, místní nájemníci zatím příliš neřeší. Jako by se ani žádné volby konat neměly. Zatímco ostatní sídliště v Mostě jsou plná volební reklamy, Chanov je kampaněmi nepolíbený.

„Politiky tu nevidíme, ale měli by sem chodit. Vždyť tohle sídliště patří městu a tečou mu peníze z nájmů,“ upozorňuje z okna jeden z nájemníků. K volbám prý půjde a už má vybráno. Doufá, že jeho hlas něco přece jen ovlivní. Byl by rád, kdyby se sídliště zlepšovalo. Za příklad dává rekonstruované bloky 8 a 11, kde je pořádek.

„Je to tu o hodně lepší než dřív a je tu víc čisto,“ hodnotí sídliště jeho sousedka. V komunálních volbách se ale nevyzná. Plete si je s parlamentními.

„Lidi tady nevědí, koho mají volit. Vždycky jim někdo poradil a podle toho se řídili. Nebo se na poslední chvíli domlouvali mezi sebou,“ vysvětlí místní poměry muž, který si natáčí demolici paneláku na mobil a představí se jako bývalý obyvatel sídliště. Patří k těm, kteří by místo bourání viděli raději opravy. „Bytů je málo. V jednom bydlí i tři rodiny. A lidi už Chanov neničí jako dřív,“ upozorní.

Není sám, kdo si to myslí. Z chodníku sleduje bourací práce invalidní důchodce, který poukazuje na bezvýchodnou situaci. „Lidi od nás se chtějí stěhovat do Mostu, ale nikde je nechtějí. Nepřijmou od nich ani kauci. Proto by bylo lepší panelák opravit, ale teď už je stejně pozdě,“ povzdechne si senior, který chce jít k volbám. „Ještě nemám vybráno, koho zvolím, ale do 23. září mám čas,“ ujišťuje se nahlas. Ani on neviděl v Chanově žádný volební plakát, což mu chybí. I když ho trápí zdražování, které bez brigád nezvládne, chtěl by od politiků, aby zařídili odebrání dávek narkomanům. „Protože to mají na fety a nestarají se o děti,“ svěřuje se na chodníku tišším hlasem, aby ho nikdo neslyšel. Až přijde domů, žádný letáček s volebním programem, který by mu usnadnil rozhodování, v poštovní schránce nenajde. V jeho vchodě totiž schránky nejsou. Proto mu nikdo nedoručí ani hlasovací lístky.

Když v domě nejsou poštovní schránky, lístky se ukládají na hlavní mostecké poště. „Tam si lidé mohou hlasovací lístky vyzvednout jako při minulých volbách,“ vysvětluje mluvčí radnice Klára Vydrová. Kdo to nestihne, volit může, protože hlasovací lístky dostane ve volební místnosti.

Problémy s doručením lístků budou i v lokalitě Stovka, kde je řada schránek poškozena či beze jmen. Už teď tam politická reklama končí na podlaze. „Někteří spolubydlící letáčky na chodbě rozhazují. Ochotně jsem každému dala jeden do schránky a ty, co byly navíc, jsem hodila do popelnice,“ říká obyvatelka činžáku ve spodní části třídy Budovatelů. U domů tam žádné volební plakáty nejsou. Na pár lampách je jen reklama na dinosauří show na Benediktu, která překrývá úřední ceduli s umístěním volebních místností. Viditelnější je oznámení na nedaleké samoobsluze, že je „5 kg brambor za 55 korun“.

Pár starousedlíků se při otázce, zda půjdou volit, rozhorlilo. Nevěří, že nová městská vláda dokáže ve Stovce něco změnit. „Už dvacet let se to tu zhoršuje,“ shodují se.