A právě s nimi zahájilo ANO debatu, která bude pokračovat. Tyto tři subjekty by měly dohromady 12 mandátů, tedy těsnou většinu, což ale pro stabilní vládu v Litvínově není ideální. Proto chce ANO mluvit o možné spolupráci i s dalšími stranami, ale ne se všemi. Koho neosloví, starostka neuvedla. „V tuto chvíli se nechci konkrétně proti někomu vymezovat,“ vysvětlila.

ANO ve volbách obhájilo své vůdčí postavení v Litvínově. Druhá je SPD

SPD/Trikolora počítá s tím, že ji vítěz voleb neosloví. Vznik koalice proti ANO, který je podle výsledku hlasování teoreticky možný, nováček nechystá. Lídryně SPD Ivana Turková to označila za pouhý matematický a v praxi nereálný model. „Museli bychom vytvořit koalici se všemi ostatními stranami kromě ANO, a to je absolutně nesplnitelné přání a nesplnitelná vize,“ sdělila Deníku Turková. Upozornila, že ANO ihned jednalo se stranami, se kterými tvořilo vládnoucí koalici v předchozím období. Podle Turkové je už sečtením hlasů koalice jasně dána.

„Nás, byť jsme byli na druhém místě, nikdo neoslovil a ani oslovovat nebude. O tom jsem bytostně přesvědčena. My budeme velmi silnou opoziční stranou, která jim bude šlapat na paty a v následujícím období se budeme snažit, aby hospodaření města bylo efektivní,“ sdělila Turková. SPD s podporou Trikolory chtěla vytvořit větší finanční rezervy a v kampani kritizovala velké radniční projekty, například plánovanou výstavbu plavecké haly, kterou označila za megalomanskou. „Měli jsme jiný program, ale volič rozhodl, že vyhrálo ANO,“ uvedla Turková.

Příliš kritiky?

Vládnout s ANO zřejmě nebude ani Litvínov Do toho!, třetí nejúspěšnější volební strana. „Spíše to vypadá na opozici,“ řekl Deníku lídr Petr Globočník. Vysvětlil to tím, že Litvínov Do toho! v opozici působil velmi často jako jediný kritický hlas, takže vztahy s ANO nejsou optimální. „Naše výtky byly mnohdy vnímány v osobní, a ne ve věcné rovině, což je škoda, ale s tím nic nenaděláme,“ sdělil Globočník, podle kterého ANO upřednostní jiné strany. Litvínov Do toho! má navíc na řadu témat vyhraněný názor, což by ho při případném vyjednávání limitovalo. „Z některých věcí nechceme ustupovat ani výměnou za funkce, protože jinak bychom ztratili svou tvář,“ řekl lídr.

Většina dospělých nevolila. Zapojme mládež

Litvínov Do toho! sice skončil třetí, ale získal jen dva mandáty, o jeden méně než minule. Výsledek voleb podle Globočníka reflektuje dobu, kdy vzdělanější lidi z města odcházejí a mnozí další jsou vyděšeni aktuálním děním. „Pak hledají spásu v populistech, kteří nabízej zdánlivě jednoduchá řešení složitých problémů. To se nevyhnulo ani Litvínovu,“ dodal lídr a připomněl také nástup krajní pravice v Itálii.

ANO věří stabilitě

Litvínovská starostka je s výsledkem hnutí ve volbách spokojena. Podle ní voliči ocenili každodenní tvrdou práci ANO pro město. Věří, že po koaličním vyjednávání bude ANO dál výrazně ovlivňovat směřování města.

ANO chce na schůzkách s potenciálními partnery trvat na svých prioritách. „Vzhledem k tomu, jak se voliči při volbách vyjádřili, bych nerada z priorit našeho hnutí ustupovala. Budeme raději hledat kompromisy a varianty než některé projekty škrtat,“ sdělila starostka. Cílem je podle ní sestavit stabilní vládu se stabilním programem, který bude radnice naplňovat. Součástí programu má být třeba výstavba plavecké haly. „Byla by velká škoda, kdybychom tento projekt nedotáhli do konce. Litvínov je městem, které by bazén mít měl,“ řekla Kamila Bláhová. Výsledek voleb napovídá, že by měla nadále zůstat starostkou. Na koaličních jednáních se však mají nejprve řešit programové shody, teprve až pak funkce.

Výsledky voleb v Litvínově

Volební účast – 34,23 %

ANO 37,69 % (10 zastupitelů)

SPD/Trikolora 15,48 % (4)

Litvínov Do toho! 9,36 % (2)

STAN 9,06 % (2)

SPOLU 7,27 % (2)

SNK-ED 6,79 % (1)

Lepší Sever 5,71 % (1)

KSČM 5,01 % (1)