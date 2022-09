Policie v Ústeckém kraji už stíhá konkrétní osoby kvůli kupování hlasů

Komunální volby skončily. V Ústeckém kraji je provázelo několik případů, kterými se zabývala policie. Deníku to v rozhovoru po uzavření volebních místností upřesnil Daniel Vítek. „V rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje jsme od začátku září přijali šest podnětů a oznámení, které se týkaly právě ukončených voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky.

Volby, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň