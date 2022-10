„V minulých volebních obdobích byly v jednotlivých výborech a komisích zastoupeny všechny politické subjekty,“ upozornila lídryně SPD Ivana Turková. ANO nabídlo SPD pouze funkci v kontrolním výboru. Strana ji odmítla s odůvodněním, že nabídka přišla formou SMS a že hnutí novou opozici záměrně obešlo. Turková to označila za trapnost a ostudné nerespektování výsledků voleb. Podle ní byly všechny posty předem obsazené a volný byl jen kontrolní výbor. Vadilo jí také, že ANO obeslalo e-mailem ostatní strany s nabídkou několika funkcí, i když mají jen jednoho či dva zastupitele, zatímco SPD má čtyři. „Zavání to pohrdáním vůle občanů,“ řekla Turková.

Zdroj: DeníkANO podle starostky Kamily Bláhové jako vítěz voleb v Litvínově nepochybilo. „Respektovali jsme to, že nejsilnější opoziční strana má vždycky podle zvyklostí předsednictví v kontrolním výboru, ale SPD to neakceptovala,“ sdělila starostka. To, že SPD nedostala víc postů, byl podle starostky výsledek povolebního vyjednávání.

Turková také kritizovala odložení jednání o místní energetické koncepci. „Vzhledem k tomu, co se děje na energetickém trhu, by město mělo být připravené. V tuhle chvíli je i špatný plán lepší než žádný plán,“ uvedla.

Radnice chce koncepci dokončit až v příštím roce, aby do ní zapracovala očekávané legislativní změny, které mají podpořit energetická společenství. Podle starostky je koncepce strategickým dokumentem, který neřeší konkrétní projekty a odložení není problém. Dopady energetické krize na Litvínov se už zabývá pracovní skupina.

Jak se budou vztahy v novém zastupitelstvu vyvíjet, ukážou řádná zasedání s běžnými komunálními tématy. Zastupitelé se opět sejdou v listopadu. Radní Rostislav Šíma (KSČM) je vyzval, aby vystupovali se vzájemným respektem a kultivovaně.

Další novinky v samosprávě

V zastupitelstvu Litvínova je několik politiků, kteří se do něj dostali až dodatečně. Část zastupitelů i jejich náhradníků totiž po volbách na mandát rezignovala a nastoupili další podle pořadí. Rezignaci podali Martin Láter, Petr Hellmich a Milan Kanaloš ze SPOLU a uvolněný mandát přijala Helena Zemánková Týřová. Za KSČM se vzdala mandátu Erika Sedláčková, kterou nahradil Rostislav Šíma. Za Lepší sever rezignoval Patrik Christian Cmorej a jeho křeslo obsadil Martin Klika. Za Jiřího Šlégra a náhradníka Petra Myšáka ze SNK ED je v zastupitelstvu Květuše Hellmichová, která se 14. října stala druhou místostarostkou. Prvním místostarostu je znovu Karel Rosenbaum (ANO). Post starostky obhájila jeho kolegyně Kamila Bláhová.

V třiadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice ANO, SNK ED a KSČM většinu 12 hlasů. „Tyto čtyři roky nás zase čeká obrovský kus práce, a to především v investiční oblasti,“ uvedla starostka. K prioritám koalice do roku 2026 patří například revitalizace areálu bývalého Kovošrotu v Hamru pro technické služby a odpadové hospodářství, výstavba nové plavecké haly u Koldomu s energetickými úsporami, příprava rekonstrukce tramvajové trati v Litvínově a modernizace Zimního stadionu Ivana Hlinky.

Na ustavující zasedání přišla i 67letá bývalá místostarostka Erika Sedláčková, která v zastupitelstvu působila od roku 1998. Starostka jí veřejně poděkovala a předala květiny za profesionální přístup a nasazení ve funkci místostarostky, kterou vykonávala po tři volební období. „Bylo nám velikou ctí s vámi spolupracovat,“ řekla starostka a lidé v sáli tleskali. Sedláčková v září získala mandát z posledního místa kandidátky KSČM, ale ze zdravotních důvodů se ho vzdala.

Jedna tradice však zastupitelstvu zůstala. Jsou to škvarkové placky, což je malé občerstvení v baru v předsálí. Novým zastupitelům svačinku představil Milan Šťovíček (STAN), ředitel městské střední školy Schola Humanitas, kde městská samospráva zasedá. „Jsou pečené v naší kuchyni a doporučuji ochutnat. Je to za menší poplatek, který stačí hodit do kasičky. Nabídka platí nejen pro zastupitele a úředníky, ale i pro hosty,“ uvedl Šťovíček.

Výsledky komunálních voleb v Litvínově 23. a 24. září 2022

Volební účast – 34,23 %

ANO 37,69 % (10 zastupitelů)

SPD s podporou Trikolory 15,48 % (4)

Litvínov Do toho! 9,36 % (2)

STAN 9,06 % (2)

SPOLU 7,27 % (2)

SNK ED 6,79 % (1)

Lepší Sever 5,71 % (1)

KSČM 5,1 % (1)

Kdo je Mgr. Kamila Bláhová

Starostkou Litvínova se stala 14. října, a to potřetí za sebou (2014, 2018, 2022). Narodila se v roce 1976 v Mostě, ale od 18 let žije v Litvínově, o kterém říká, že je její srdeční záležitostí. Vystřídala řadu profesí a část života strávila pracovně v Belgii. Z cizích jazyků mluví anglicky a francouzsky. Volný čas tráví se svými dospívajícími dětmi, ráda se setkává s lidmi, ráda vaří, poslouchá hudbu a stará se o květiny, které pěstuje v truhlících na parapetech. „Slibuji, že udělám všechno pro to, aby se nám Litvínově žilo dobře,“ řekla po zvolení starostkou.

Před vstupem do komunální politiky pracovala jako personální manažerka ve společnosti Kyocera Solar Europe v Kadani a při zaměstnání studovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. V letech 2003 až 2009 působila v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu (čtyři roky v překladatelské jednotce, půl roku na stáži u právníků-lingvistů a rok v kabinetu generálního tajemníka). Předtím pracovala jako asistentka generálního ředitele pro rafinérii Litvínov a ředitele pro všeobecné záležitosti v České rafinérské Litvínov. Na začátku pracovní kariéry byla sekretářkou přednosty okresního úřadu a předtím ještě krátce kadeřnice.