Chcete zaplatit o pár korun více a kompenzovat svoji uhlíkovou stopu? Kdo si v posledních letech kupoval letenku, se jistě s podobnou otázkou setkal. Dopad letecké dopravy na životní prostředí se řeší stále intenzivněji. Někteří dopravci již zákazníkům nabízí možnost, že za příplatek například vysadí stromy či jinak podpoří planetu. Jenže to podle odborníků zdaleka nestačí.

Jako hotel v oblacích. Nový Airbus nabídne diskotéku, nemocniční pokoj i balkon

Pandemie, která na čas leteckou dopravu zcela zastavila, jen zdůraznila, jak velkou zátěž dopravní letadla pro světové klima představují. Jak nyní píše CNN, už v roce 2050 se mají lidé podle plánů přiblížit k létání bez výčitek z ničení Země.

Letectví ročně vyprodukuje skoro tři procenta světových emisí CO2. To, že je čas na změnu, si uvědomují i zástupci největších aerolinek. „Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) na svém nedávném zasedání schválila rezoluci na podporu dosažení nulových emisí do roku 2050,“ uvádí CNN.

Létání na tabák

Jenže podobný plán je hodně ambiciózní. „Současné předpoklady uvádějí, že za třicet let se ročně letadly přepraví deset miliard lidí,“ uvádí CNN. To je skoro dvojnásobek, než před začátkem koronavirové pandemie.

To by znamenalo, že emise spíše porostou, než klesnou. Podle zástupců IATA však do hry vstoupí další proměnná – ekologická alternativní paliva pro letadla, která už nyní začínají využívat některé společnosti. „Možným scénářem je, že se emise sníží o pětašedesát procent díky používání udržitelných leteckých paliv,“ zmínil v tiskové zprávě organizace její generální ředitel Willie Walsh.

Miliardová jachta budí obdiv. Místo trupu má obří díru, jezdit bude na vodík

Lidé by se tak zakrátko mohli svézt letadlem, které místo na letecký petrolej či letecký benzín poletí na zcela jiné suroviny. „Udržitelná paliva pro letadla jsou vyrobena i z materiálů jako tabák či cukrová třtina. Použitelná přitom jsou ve většině novějších proudových motorů, aniž by tyto musely být jakkoliv upravovány,“ zmiňuje CNN. Do budoucna se počítá i s vodíkovým pohonem.

Ekologická, ale dražší letenka

Podobné změny nejsou pouze hudbou budoucnosti. Třeba už letos v červnu se londýnské letiště Heathrow stalo prvním, které do svého systému tankování letadel zařadilo i nabídku ekologických paliv. „IAG, mateřská společnost aerolinek British Airways plánuje, že do roku 2030 bude 10 procent jejích letů poháněných eko palivami, a také investuje 400 milionů dolarů do vývoje těchto pohonných hmot. I společnost Boeing se už podílí na vývoji udržitelného paliva z rostlin, které lze pěstovat v mořské vodě,“ shrnuje CNN.

S vývojem ekologických paliv není problém, vše má ale jeden háček. Cenu. „Udržitelné palivo stojí trojnásobek, co běžné. Už kvůli Covidu se očekává zdražování letecké dopravy a jelikož ta „zelená“ je ještě nákladnější, zřejmě bude zaváděna pomaleji,“ upozorňuje CNN.

Futuristické stroje

Na stole vývojářů velkých firem vyrábějících letadla jsou kvůli ekologičnosti létání rovněž plány letounů elektrických či poháněných vodíkem. Ty už se rovněž vyrábí, chvíle, kdy budou k dispozici ve velikostech, aby dokázaly nahradit současná letadla, je ovšem hudbou vzdálené budoucnosti.

Chce postavit jachtu jako ze sci-fi filmu. Vědci na ní budou zachraňovat svět

Futuristicky vyhlížející stroje rovněž zatím zvládnou spíše krátké či středně dlouhé trasy. To ovšem neznamená, že by o ně nebyl zájem. „Třeba společnost Eviation Aircraft se sídlem v americkém státě Washington nedávno představila svoje plně elektrické letadlo Alice pro devět cestujících, které neprodukuje žádné emise. Letoun s doletem 440 mil se bude vyrábět rovněž v nákladní verzi - a přepravní společnost DHL Express si již objednala dvanáct kusů, které chce do provozu zapojit v roce 2024," nastiňuje CNN.

Třeba známý výrobce dopravních letadel Airbus se zase v současnosti soustřeďuje především na využití vodíku ve strojích.