- Číslo na krajskou hygienu +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Přes internet na webu: kosik.cz nebo Dáme jídlo

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

Všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení v Mostě jsou do odvolání zrušena. Nehraje Městské divadlo v Mostě ani Divadlo rozmanitostí. Zavřeno je v Městské knihovně v Mostě. Uzavřeny jsou také obě základní umělecké školy.

Také kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, vernisáže, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zavřeno má i Středisko vplnévo času v Mostě. Zrušeny byly pravidelné úterní trhy.

Autodrom Most zrušil akci The Most AUTOSHOW, která měla v sobotu 21. března zahájit novou sezonu mosteckého autodromu.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem byly odloženy, zatím na neurčito, veškeré plánované aktivity k akci Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku.

Dostihové závodiště Hipodrom Most informovalo prostřednictvím sociální sítě, musíme vzhledem k omezení divácké kapacity na jednotlivé podniky na 100 lidí rozhodnout o konání prvního dostihového dne nejpozději do pátku 20. března. „Nechceme se vzdát zahajovacího dostihového dne již nyní, měsíc před událostí, proto jsme se rozhodli vyčkat, co nejdéle to bude z organizačních důvodů možné,“ píše se na facebooku hipodromu.

Komořanská teplárna rozhodla o zrušení dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Benďák, ukliďme Most,“ která se měla uskutečnit v pátek 3. dubna 2020. Informovala o tom ve čtvrtek mluvčí společnosti United Energy Miloslava Kučerová.



V návaznosti na aktuální situaci vydal Národní památkový ústav mimořádná opatření, uzavřel památky s celoročním provozem a odložil zahájení návštěvnické sezony. Co to znamená pro návštěvníky? Volně přístupné parky a zahrady u památkových objektů ve správě NPÚ zůstávají prozatím zpřístupněny pro veřejnost. Zahájení návštěvnické sezony je odloženo na neurčito.

Na Mostecku se to týká přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a zámku Jezeří.

Od čtvrtka večer je pro veřejnost zavřeno Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Přednáška o sádrovci byla poslední před zavřením a musel skončit v 17.45, aby do 18. hodiny bylo muzeum prázdné. Ruší se až do odvolání veškeré plánované akce.

S okamžitou platností od pátku 13. března od 14 hodin až do odvolání město Mostu uzavřelo Turistické informační centrum vedle obřadní síně magistrátu a Informační centrum Městské policie Most, které sídlí v pasáži U Lva.



Město Most ruší tyto akce:



4. 4. 2020 Ressl Kros Run

4. 4. 2020 Ukliďme Most

6. – 11. 4. 2020 Velikonoční jarmark

18. 4. 2020 Krajské kolo dechových a jazzových orchestrů

25. 4. 2020 II. Farmářské slavnosti

26. 4. 2020 Zahájení turistické sezony



Veškeré akce zrušila i Citadela Litvínov. Svá představení nehraje Docela velké divadlo Litvínov.

V omezeném provozu bude nadále fungovat Městská knihovna Litvínov, je možné si půjčovat a vracet knihy. Knihovna nicméně ruší veškeré akce pro veřejnost. Přerušena je výuka v ZUŠ Litvínov.

Město Most dále doporučuje ostatním pořadatelům veřejných akcí, aby při jejich organizaci postupovali obdobně. Doporučení se týká například pořádání Dnů vína na Benediktu (23. – 24. 4. 2020), které se konají na Benediktu, ale organizátorem není město Most.

Dále pak Muzejní noci, která je naplánována na 24. 4. 2020 a pořadatelem je Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Zavřeno od čtvrtka hlásí hudební klub Attic v Litvínově.

Od pátku 13. března je přerušena mimo jiné i činnost výstavních prostor zámku Valdštejnů. Ruší se tím tedy výstava Jarní a velikonoční dekorace. Dále se ruší i veškeré kulturní akce pořádané městem v následujících třiceti dnech:

29. 3. akce Velikonoce v zámku a 9. 4. Zámecké dílničky.

Sportovní:

Zavřena je Sportovní hala v Mostě, a to jak pro utkání, tak i pro tréninky.

Zavřeno má také Aquadrom Most.

Sportovní halu u Koldomu uzavřel také SPORTaS Litvínov.

Zavřeno má i krytý plavecký bazén.

Zrušeno je veřejné bruslení v Zimním stadionu Ivana Hlinky.

Hokejbalový klub HCB Most ve čtvrtek na sociálních sítich informoval, že do odvolání se odkládají všechna utkání ve všech hokejbalových soutěžích!

Ve čtvrtek sportovní výbor rozhodl o přerušení tréninkových jednotek a spojených sportovních aktivit u všech věkových kategorií spadajících pod sportovní spolek HC Litvínov. Platnost tohoto plošného nařízení je do odvolání.

Play off druhé hokejové ligy končí po třech hracích dnech. Třeba v Mostě už přitom slavili semifinále, ale nakonec se do něj nepodívají. V akci budou už jen vítězové jednotlivých skupin, kteří se utkají dvoukolově systémem každý s každým o jednu postupovou vstupenku do Chance ligy. Kvalifikace za účasti ambiciózních týmů Vrchlabí, Šumperka a Kolína má vypuknout už v neděli 15. března.

Program soutěží FAČR je do odvolání přerušen. FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

V úterý odpoledne 17. března zároveň z podnětu UEFA dojde k hromadné videokonferenci všech členských asociací, na které se bude řešit další postup v otázkách domácích i evropských soutěží, stejně tak se bude řešit i osud evropského šampionátu v tomto roce.

Hrát se tak například nebude sobotní divizní utkání Baník Souš – Olympia Březová.

Od čtvrtka 12. března je do odvolání zavřena sportovní hala Tenba v Litvínově.

S ohledem vyhlášení Vlády ČR o nouzovém stavu se od pátku 13. března do doby ukončení nouzového stavu uzavírá posilovna Bulldo gym v Severu v Mostě. Zákazníkům, kteří si před uzavřením zakoupili měsíční (čtvrtletní, pololetní nebo roční) permanentku bude po opětovném otevření platnost prodloužena o dobu uzavření provozovny.

Po uzavření areálu aquadromu dochází ve čtvrtek 12. března po vládou vyhlášeném nouzovém stavu i na zimní stadion v Mostě, který jako aquadrom pro město Most spravuje společnost Technické služby města Mostu. Je zavřeno pro veškerou veřejnost včetně sportovních klubů, které v těchto zařízeních realizují tréninkovou či jinou ekonomickou činnost,

Po sportovní hale město Most uzavírá i další sportovní areály, které pro město Most spravuje společnost Sportovní hala Most pro veškerou veřejnost včetně sportovních klubů a organizací, které v těchto zařízeních realizují tréninkovou či jinou ekonomickou činnost.

Vzhledem k současné situaci v Evropě se ruší série mezinárodních hokejových turnajů Easter Cup 2020, která se měla hrát v Mostě od 23. března do 24. dubna. V současné době organizátoři pracují na náhradních scénářích a variantách. Připravují termíny na léto a zimu.

V Mostě platí zákaz do 30. dubna.

V Litvínově je opatření vyhlášeno do odvolání.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Magistrát města Mostu (Radniční 1, 434 01 Most)

Pondělí:8:00 - 17:00

Úterý:8:00 - 14:00

Středa:8:00 - 17:00

Čtvrtek:8:00 - 14:00

Magistrát města Mostu zůstává nadále otevřený a úřední hodiny zůstávají nezměněny. S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá úřad všechny občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu a pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili vyřízení na pozdější dobu. Město Most tak reaguje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem.

Městský úřad Litvínov, po čtvrtečním jednání krizového štábu, v souvislosti se stávající epidemiologickou situací doporučuje občanům, aby zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a přednostně využili jinou formu komunikace s pracovníky úřadu a to především telefonickou nebo e-mailovou. Úřední hodiny zatím zůstávají beze změn.

Občané také budou moci využít pro komunikaci s úředníky službu Skype, a to s největší pravděpodobností od pondělí 16. března.

Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban ve čtvrtek oznámil, že městská policie bude benevolentní při řešení přestupků v tom smyslu, že nebude v době stavu nouze nutné vyřešit přestupky ve stanovené lhůtě 15 dnů.

Město Most v pátek 13. března zveřejnilo Informace pro snoubence, kteří uzavírají manželství po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného v ČR v souvislosti s koronavirem. Byl vyhlášen zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího, matrikářky a servisu ze strany Magistrátu města Mostu (tj. 6 osob). Žádáme, aby snoubenci vzali v úvahu toto omezení a počet svatebních hostů tomu přizpůsobili.

V pátek 13. března také informovala společnost Unipetrol o opatřeních, která zavedl. V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, jejich rodin a pracovníků externích firem, přijal soubor preventivních opatření. Zároveň jako společnost vyrábějící strategické produkty nezbytné pro plnohodnotné fungování ČR podniká veškeré kroky pro zajištění bezpečnosti a kontinuity výroby.

Nad rámec pokynů a nařízení Vlády České republiky omezil mobilitu a pracovní kontakty zaměstnanců na nezbytné minimum. Byly zrušeny všechny služební cesty do zemí s trvalým výskytem a nebezpečím přenosu viru COVID-19. Jedná se o země s vysokou či střední mírou rizika. Byla zrušena účast všech zaměstnanců na veškerých interních i externích školeních, vyjma školení vyžadovaných platnou legislativou České republiky. Zákonná školení budou pokračovat s ohledem na aktuální nařízení. Aktuálně jsou pořádána školení pouze pro menší skupiny zaměstnanců čítající maximálně 9 lidí. Zaměstnanci dostali pokyn maximálně omezit osobní schůzky při plnění zaměstnaneckých povinností v rámci celé skupiny Unipetrol s jednoznačnou preferencí alternativních řešení v podobě telekonferencí či videokonferencí.

Školy

V Mostě i v Litvínově jsou uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, a to s účinností od 11. března 2020 až do odvolání. Kromě toho jsou uzavřeny také obě základní umělecké školy.



Školky

Mateřské školy v Mostě momentálně fungují bez omezení.

V Litvínově umístění dětí do mateřské školy nechávají radní na zvážení rodičů v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

V Lomu již v úterý 10. března na mimořádném jednání Rady města Lom rozhodli o uzavření obou mateřských školek, jídelny i kuchyně.

V rámci preventivního opatření a z důvodu nemocnosti dětí je od čtvrtka 12. Do 20. března zavřena Mateřská škola Louka u Litvínova. Termín uzavření MŠ je předběžný, záleží na vývojové situaci preventivního opatření a nemocnosti dětí.

Město Most ve čtvrtek odpoledne oznámilo, že uzavře od pondělí 16. března všechny školky.

V návaznosti na zasedání vlády ČR ze dne 12. března 2020 a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky, se město Most jako zřizovatel rozhodl pro uzavření mateřských škol. K uzavření mateřinek dojde od pondělí 16. března 2020 do odvolání. Město tak reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů na území města a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

Činnost mateřských škol bude projednávat v pondělí 16. března Krizový štáb Ústeckého kraje. Činnost v Litvínově zatím přerušila pouze MŠ Jeřabinka a MŠ Čapkova, která však k tomuto kroku přistoupila z důvodu plánované rekonstrukce. Děti z této mateřinky jsou rozdělené do MŠ v Tylově a Soukenické ulici. Navíc v mateřských školách je nyní kvůli nemocnosti málo dětí.

V pátek informovala společnost Offroad safari, že nevyjede na své lánované industriální a přírodovědné výlety. Podle šéfa Martina Bareše společnost zkusí udělat jakýsi virtuální výlet pomoci instagramu.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 6 hodin o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.



Unipetrol vydal v sobotu 15. března odpoledne prohlášení k aktuální situaci v ČR. Prostřednictvím svého mluvčího Pavla Kaidla informuje o tom, že společnost monitorujeme situaci a reaguje bezodkladně na nařízení vlády ČR. V prohlášení píše:

Naše čerpací stanice jsou zatím v provozu včetně obchodů s širokým sortimentem doplňkového prodeje, balených potravin, léků či hygienických potřeb. Zastavili jsme ale prodej veškerých čerstvých produktů a prodej kávy. Omezení platí na všech čerpacích stanicích Benzina v České republice až do 24. března.

Současně prosíme zákazníky o vzájemnou ohleduplnost a respektování aktuální situace. Na čerpací stanici by se měli zdržovat co nejméně a neměli by využívat relaxační zóny. Při čerpání pohonných hmot mohou využít jednorázové hygienické rukavice a snížit tak riziko nákazy.

Při platbě by měli preferovat platební karty a platbu v hotovosti využívat pouze v krajních případech. Vůbec nejbezpečnější způsob platby představuje naše aplikace „Benzina platby“, která umožňuje provést platbu prostřednictvím mobilního telefonu přímo u tankovacího stojanu bez nutnosti vstupovat do budovy čerpací stanice.

Rozvoz Dáme jídlo zůstává nepřerušen. Informoval o tom výkonný ředitel Dáme jídlo Filip Fingl. S našimi partnery z řad restaurací pracujeme na tom, abychom i nadále zajistili potřebnou dostupnost našich služeb v rámci celé České republiky a zároveň tím podporujeme i jejich provoz, který by nyní jinak v naprosté většině případů musel být minimálně na deset dní přerušen. Zároveň jsme připraveni přijmout nové restaurace, které do této doby služeb rozvozu nevyužívaly, a nabídnout jim tak možnosti platformy Dáme jídlo.

Samozřejmě pro všechny naše partnery platí veškerá přísná hygienická a bezpečnostní opatření jako doposud.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Vzhledem k tomu, že děti a studenti nedojíždějí do škol, byly zrušeny školní linky MHD.

Provoz autobusových spojů linek DÚK bude upraven tak, že od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz. To znamená, že spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech negativními značkami 42 až 46 do odvolání POJEDOU. Naopak spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání NEPOJEDOU. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho 9 linek DÚK nebude v provozu vůbec (jen školní provoz).



Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova s účinností od pátku 13. března následující opatření:

1. do odvolání NEBUDOU POSKYTOVÁNY služby externím zákazníkům – servisní služby, opravy, mytí vozidel a tankování

2. do odvolání jsou ZRUŠENY zájezdy do zahraniční (nepřijímáme objednávky na nové zakázky)

3. ve vozidlech bude zrušeno tzv. poptávkové otevírání dveří – cestující nebudou volit otevírání dveří, budou otevírány automaticky všechny dveře; dojde tak k větrání vozů, k minimalizaci kontaktních míst, zvýšení hygieny

4. ve všech tramvajových vozidlech, kde jsou umístěny mincovní automaty, je ZRUŠEN prodej jízdenek u řidiče

5. zvyšujeme hygienická opatření (je zvýšena četnost mytí vozidel, vozidla jsou dezinfikována certifikovanými vysokoalkoholovými dezinfekčními prostředky, vozidla jsou čištěna generátory ozónu a v rámci vnitřních opatření byli řidičům vydány pokyny k dodržování hygienických opatření )

DP žádá cestující, aby v rámci zvýšení hygienických opatření v autobusech upřednostnili odbavení čipovými kartami a minimalizovali tak hotovostní platby.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. neomezuje provoz MHD kromě již zrušených školních spojů (od 11.03.2020 do odvolání jsou z důvodu uzavření škol zrušeny autobusové linky č. 50, 51, 53 v Mostě a č. 60 v Litvínově. Dále byla zrušena linka č. 18 v Mostě a posilové školní spoje na linkách č. 17 a 20 v Mostě).

Město Hora Svaté Kateřiny na sociální síti facebook informovalo o opatřeních Policie ČR na hraničních přechodech v Krušných horách

1) všech zdejších 5 hraničních přechodech je od půlnoci 14. března zcela uzavřeno pro jakýkoliv provoz vč. pěší; nelze zde ani uplatňovat výjimku (potvrzení o zaměstnání v SRN)



2) Hraniční přechod Mníšek bude opatřen zábranami s dopravním značením a současně bude nepřetržitě střežen hlídkou PČR



3) Hraniční přechody Brandov, Hora sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Český Jiřetín budou opatřeny dopravním značením (zákazové značky) a následně zábranami; zde budou prováděny namátkové kontroly policistů, zatím bez nepřetržité přítomnosti PČR



4) Přejíždět či přecházet lze nejblíže pouze hraničním přechodem Hora sv. Šebestiána v okrese Chomutov, hraničním přechodem na D8 v okr. Ústí nad Labem a dále v době 5 – 23 hodin na hraničním přechodu Cínovec, okr. Teplice

Opatření budou pravděpodobně průběžně modifikována

Statutární město Most vydalo v sobotu 15. března zprávu týkající se MHD. Autobusy MHD neotevřou od 15 hodin přední dveře, ruší se prodej jízdenek u řidičů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, s ohledem na zvýšenou bezpečnost, zdraví našich řidičů a v zájmu zachování MHD ve standardním rozsahu zavedl Dopravní podnik měst Mostu od 14. 3. od 15,00 hod následující opatření:

• ZRUŠENÍ hotovostního prodeje jízdného řidičem ve všech vozidlech MHD

• ZRUŠENÍ nástupu a výstupu předními dveřmi v autobusech MHD

DP žádá cestující, aby pro nástup a výstup využili ostatní dveře vozidla a pro odbavení využili mincovní automaty a čipové karty.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU