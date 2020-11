V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 25. 10. – 6. 11. od 8 do 20 hodin.

Městský hřbitov, Pod Koňským vrchem a Vtelenský hřbitov

Správce hřbitova: tel. 476 706 797, 602 145 893

Provozní doba v létě

Od 1. 4. do 30. 9. od 7 do 19 hodin

Provozní doba v zimě:

Kostelní hřbitov, Hřbitovní ulice

Správce hřbitova: tel. 606 606 235

Provozní doba v létě

Od 1. 4. do 30. 9. od 7 do 19 hodin

Provozní doba v zimě

Od 1. 10. do 31. 3. od 8 do 17 hodin

Litvínov

V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 28. 10. – 4. 11. od 7 do 20 hodin.

Litvínov, Lomská ulice

Správce městského pohřebiště: tel.: 736 629 510

Provozní doba v létě

Od 1. 4. do 30. 9. od 7 do 19 hodin

Provozní doba v zimě

Od 1. 10. do 31. 3 od 7 do 17 hodin

Lom

V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 31. 10. – 2. 11. od 7 do 19 hodin.

Lom, Osecká ulice

Správce hřbitova: tel. 476 796 864



Provozní doba v létě

Od 1. 4. do 30. 9. od 7 do 19 hodin



Provozní doba v zimě

Od 1. 10. do 31. 3. Od 8 do 17 hodin