Podívejte se, kam je už možné na Mostecku vyrazit za zábavou o nadcházejícím víkendu.

Otevřeno už má i Muzeum Veteráni Litvínov. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Na výlet do hornického skanzenu

Kdy: úterý – neděle 9 – 15 hodin

Kde: Podkrušnohorské technické muzeum

Tip na výlet za hornickou tradicí na severu Čech. Dobrá zpráva pro příznivce Podkrušnohorského technického muzea. Od úterý 12. května má jedinečný hornický skanzen na severu Čech opět otevřeno, a to vždy od úterý do neděle od 9 do 15 hodin. „Prosíme o dodržování hygienických opatření a doporučení vydaných Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem kultury,“ říkají muzejníci. Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu.