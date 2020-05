Leoš Mareš na autokoncertu

Kdy: pátek 22. května od 20 hodin

Kde: velké parkoviště paddocku na Autodromu Most

Za kolik: 1 900 Kč (auto se 4 osobami – 475 Kč na osobu)

Mostecký autodrom v pátek 22. května nabídne hned dvojí kulturní vyžití. Ve spolupráci s agenturou Dream PRO uspořádá od 20 hodin na parkovišti v paddocku autokoncert DJ Show Live Leoše Mareše.

Od půlnoci pak bude zábava pokračovat promítáním autokina. „Pořadatelé zvolili stylově k prostředí velkého závodního okruhu divácky atraktivní film Le Mans ´66, o záběry superrychlých a silných speciálů v akci, při jednom z nejslavnějších motoristických podniků světa, tak nebude nouze,“ láká na podívanou do jedinečného prostředí eventová manažerka společnosti Autodromu Most Michaela Rosenkranzová. Brány autodromu se pro divácké posádky automobilů v pátek otevřou už v 17.30 hodin. Každý návštěvník musí dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní opatření. Pořadatelé zaparkují vůz vždy na určené místo s odstupem od dalších aut, z vozidel se během představení nesmí vystupovat. Speciální systém je připraven i pro prodej baleného občerstvení či návštěvu toalet. Autokoncertem jeho organizátoři podpoří i zdravotníky a záchranáře Ústeckého kraje. Vystoupení si návštěvníci vychutnají na velkém pódiu s 60metrovým navazujícím molem a na velkých LED obrazovkách.

Testovací jízdy po okruhu pro veřejnost

Kdy: v sobotu 23. května od 9 do 18 hodin

Kde: Autodrom Most

Autodrom Most vyhlásil, že je na čase se konečně odvázat! Proto na tuto sobotu, 23. května, vyhlásil možnost testovacích jízdy pro veřejnost. Ty se uskuteční v čase od 9 do 18 hodin. Poukázky na jízdy zájemci zakoupí na místě. Poukázka pro 25minutovou jízdu vyjde na 1 200 korun. Vzhledem k tomu, že má být deštivý víkend, jsou testovací jízdy na velkém závodním okruhu určeny pouze pro řidiče automobilů z řad široké veřejnosti. Vzhledem k opatřením v souvislosti s šířením koronaviru a nemoci Covid-19 je účast na akci omezena na 40 osob. Jde o celodenní jízdní bloky, kdy se na dráze vystřídají v půlhodinových intervalech automobily, maximální propustnost trati je 20 vozidel. Organizátor zabezpečí měření dosaženého času v jednotlivých kolech.

Přijď a hraj! v Rokáči Vinohrady

Kdy: sobota 23. května od 20 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

V Rokáči Vinohrady v Mostě bude v sobotu 23. května oblíbené Jam Session. Mostecký hudební spolek totiž přichystal další díl dlouho očekávané akce – Přijď a hraj! Při ní může na pódiu vystoupit každý, kdo chce představit svou tvorbu, či svou interpretaci jiných autorů. Nesoutěží se v tom, kdo je lepší. Začíná se ve 20 hodin.