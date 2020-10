75. výročí konce II. světové války

Kdy: pátek 9 října od 17.00 hodin

Kde: kostel sv. Michaela archanděla v Litvínově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní koncert. Josef Špaček - housle, Tomáš Jamník – violoncello. Zazní skladby Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello, ErvÍn Schulhoff: Duo pro housle a violoncello, Bohuslav Martinů: Duo pro housle a violoncello č. 1 H 157. Vstupenky (zdarma) si můžete vyzvednout v pokladně zámku Valdštejnů.

Cyklojízda kolem Prunéřovského přivaděče

Kdy: sobota 10. října od 9.00 hodin

Kde: sraz a start u zámku Valdštejnů v Litvínově

Proč přijít: Destinační agentura Krušné hory zve na sobotní cyklojízdu kolem Prunéřovského přivaděče. Odjezd je v 9.00 hodin v sobotu 10. října od zámku Valdštenů v Litvínově, svačiny a pití s sebou. Na oběd se stavíte v Hřebíkárně v Chomutově. Hlaste se na: info@krusne-hory.org, do e-mailu uveďte jméno a telefonní kontakt.

My tři v triku (Divadelní animák)

Kdy: sobota 10. října od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Divadelní komiksová groteska pro malé i větší diváky, která čerpá z klasických cartoonů, čili animáků. Spojení fyzického a loutkového divadla, skečů i klauniády.

Loupežník Rumcajs

Kdy: sobota 10. října od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Slavná pohádka Václava Čtvrtka o jičínském ševci a jeho přátelích zdramatizovala Jana Galinová.

Hranice jsou jen slovo

Kdy: neděle 11. října od 14.00 hodin

Kde: Klínská brána v Klínech

Proč přijít: Další akce Klubu česko - německého partnerství /Soboty pro sousedství. Jakkoli je teď krajně nepříznivá doba, rozhodli se členové klubu nerezignovat na přeshraniční kontakty a uskutečnit v neděli 11. 10. odpoledne v Krušných horách u Klínské brány akci, kterou již od července plánují ve spolupráci s Gemeinde Neuhausen. Na německé straně je ostatně informace již delší dobu zveřejněna… Považují za zásadní, aby se v těchto dnech nezapomnělo na myšlenky občanské iniciativy Soboty pro sousedství / Samstage für Nachbarschaft, která vznikla na jaře v době neprodyšně zavřených hranic a která říkala: Hranice jsou jen slovo, jsme sousedé, nerozdělujte nás! Proběhne křest pamětní desky na Pikniky na hranici. Desku zhotovila obec Neuhausen.

150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: do 28. února 2021

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 30, snížené vstupné 15 Kč

Proč přijít. Výstava ke 150. výročí železnice na Mostecku a Chomutovsku. Záměrem je připomenutí významného výročí železniční dopravy, která po 150 let hraje v regionu zásadní hospodářskou a společenskou roli a která v minulosti výrazně přispěla k přeměně zemědělského kraje na kraj průmyslový. Výstava představí dobové železniční předměty, předpisy pro osobní i nákladní dopravu nebo ukázky drážních kanceláří včetně vybavení. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Po celou dobu výstavy bude k dispozici také dětský koutek a fotokoutek. Doprovodný program, který bude s ohledem na stávající situaci pravidelně aktualizován na stránkách muzea a facebooku, bude doplněn především o komentované prohlídky a přednášky. Touto výstavou muzejníci zároveň chtějí vzdát poctu všem, kteří na těchto železnicích v regionu, a to v často nelehkých dobách, pracovali.

Svět kostiček SEVA

Kdy: do 31. ledna 2021

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Od úterý 1. září je otevřena expozičně - herní výstava od projektu Svět kostiček ® SEVA. Nabízí světově unikátní expozici vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra. V dětské herně se představí kostičky z dalších stavebnic českých značek BLOK, Mosaic Color, Disco, Combi Car a Seva. Během výstavy je v plánu workshop - SEVA stavitelská akademie - kolektivní skládání původní budovy Mosteckého nádraží. Úkolem návštěvníků bude kolektivně poskládat symbol města za určitý čas. Výstava potrvá do konce 31. ledna 2021.

Quido Kocián: Dílo posedlé krásou

Kdy: do konce roku 2020

Kde: podzemní výstavní prostory v přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Výstava představuje široké odborné i laické veřejnosti dílo sochaře Quida Kociána (1874 – 1928). Tento neprávem zapomenutý Myslbekův žák patřil k předním představitelům českého umění přelomu 19. a 20. století. Výstava představí jedinečný soubor bronzových plastik a reliéfů, zapůjčený ze soukromé sbírky. Výstava potrvá do března 2021.

Příběh jedné ložnice

Kdy: do 25. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na výstavu věnovanou konci války před 75 lety. Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let, která se ocitla v depozitáři muzea na začátku jednadvacátého století. Autoři výstavy čerpali z materiálů Jana Drbohlava, z rodinného archivu manželů Lavičkových a fotoarchivu Jany Foukalové. Výstava je koncipována jako příběh ložnice, která sama vypráví o nelehké době svých majitelů - rodiny německého podnikatele Karla Krause, který se proslavil jako výrobce dětských piškotů a v roce 1945 zde spáchal s celou svou rodinou sebevraždu a následně manželského páru Lavičkových, kteří se vrátili z koncentračního tábora a tuto ložnici zakoupili pro svůj nový domov. Výstava potrvá do 25. října.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea a galerie v Mostě

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: do konce října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria.

Proč přijít: Jedinečná expozice, která nabízí ucelený pohled na události z let 1938 – 1945 v regionu Mostecka, zahajuje sezonu, která bude ve znamení 75. Výročí konce II. sv. války, v úterý 2. června odpoledne. Otevře se od 14 hodin. V sezoně je otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.

Kniha a ilustrace - výstava Jiřího Trnky

Kdy: do ledna 2021

Kde: expozice zámku Valdštejnů v Litvínově

Za kolik: děti a studenti 30 Kč, důchodci 40 Kč, dospělí 70 Kč, rodinné 120 Kč

Proč přijít: Výstava připomíná známého českého výtvarníka, ilustrátora, spisovatele, sochaře, scenáristu, loutkářě, kostýmního výtvarníka a režiséra animovaných filmů, jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu Jiřího Trnku. Prohlídky výstavy: út - ne 9.00, 10.30, 13.00, 15.30 hodin.

Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. prosince.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Vzhledem k nepředvídatelné situaci, je dobré zkontrolovat si u pořadatele, zda se akce opravdu koná. Nařízení se mění každým dnem, pořadatelé ruší akce, aniž by nás informovali. Děkujeme za pochopení.