Podívejte se, jak nebo čím se můžete zabavit o nadcházejícím víkendu.

Vydejte se na vycházku s dětmi po vrchu Ressl. | Foto: Archiv Deníku

Keramika pro maminku ze SVČ

Kdy: do 30. dubna

Kde: doma s rodiči

Vytvořte si se Střediskem volného času v Mostě dárek pro maminku ke Dni matek. A jak na to? Vyzvedněte si v recepci SVČ v Mostě balíček s keramickou hlínou a návodem na tvoření dekorací. Po vytvoření výrobku jej nechte čtrnáct dní schnout. A to buď doma, nebo jej přineste do SVČ. Po vyschnutí budou všechny výrobky vypáleny v peci. Po vypálení bude SVČ tvůrce kontaktovat, aby si svá díla vyzvedli. Pokud chcete mít dárek ke Dni matek, je vhodné přinést hotový a vyschlý výrobek nejpozději do pátku 19. dubna. Celá akce SVČ Most probíhá až do konce měsíce dubna.