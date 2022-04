Velikonoční jarmark na 1. náměstí v Mostě Kdy: Od pátku 8. dubna do soboty 16. dubna Kde: 1. náměstí v Mostě Pomlázky a další tradiční velikonoční zboží mohou Mostečané nakupovat na jarmarku od 8. do 16. dubna. Velikonoční jarmark na mosteckém 1. náměstí zahájí dva dny před začátkem svatého týdne. Trhy budou pro veřejnost otevřeny každý den od 10 do 18 hodin. V odpoledních hodinách trhy obohatí od soboty 9. dubna kulturní program, každý den v jiném provedení. Vystřídá se flašinetář s folklórním spolkem, po pěveckém vystoupení nastoupí tanečníci, někoho přiláká divadlo, jiného třeba kouzelník… Představí se jak místní, tak přespolní účinkující. Každý den budou v jednom z dřevěných altánů probíhat dílničky pro děti. Sobotní program: 14.00 – 15.00 Folklórní soubor Krušnohor, 15.00 – 15.30 Taneční vystoupení ZUŠ Moskevská. Nedělní program: 12.00 – 15.00 Flašinetář.

Démoni Krušných hor aneb Princezna stříbrem zakletá

Kdy: Pátek 8. dubna od 18.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Příběh na motivy krušnohorských legend a pověstí z doby, kdy v kraji pod horami vládli dobří a zlí démoni. Pro diváky od 5 do 99 let. Nspala Jana Galinová, hudba a texty písní Jan Turek, režie Lenka Lavičková.

Martin Rufer Quartet na Benediktu

Kdy: Pátek 8. dubna od 19.00 hodin

Kde: Hotel Benedikt v Mostě

Martin Rufer Quartet je komorní jazzové uskupení, které založil klavírista Martin Rufer. Podnětem byl Václav Purchart (majitel klubu Rokáč Vinohrady v Mostě) a skutečnost, že v Ústeckém kraji takřka neexistovala jazzová scéna. Stálými členy jsou: Martin Rufer (piano), Jiří Vodrážka (kytara), Daniel Bleha (saxofon) a Marek Cicko (bicí). V roce 2018 natočil pod Warner Music Group desku Zapomenutý příběh s Ondřejem Rumlem, Bolkem Polívkou a dalšími hudebníky.

Kati

Kdy: Pátek 8. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Milujete černý humor? Za to vám nikdo hlavu neusekne! Tragikomedie par excellence od jednoho z nejvýznamnějších dramatiků současnosti.

API Rock v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 8. dubna od 20.00 hodin

Kde. Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek vás zve v pátek 8. dubna do Rokáče Vinohrady na koncert kapely API Rock. Kapela API Rock (Alois, Pepík, Irena) vznikla poměrně nedávno, v době kulturního temna během covidu, spojením tří hudebníků s letitou praxí. Lídrem a zakladatelem skupiny je Josef Polák, který dlouhodobě působil v orchestru Klubu 49, nyní má skupinu Retrosexuals a věnuje se hře na kytaru a zpěvu. O zpěv a basovou kytaru se stará Alois Šebek, který je známý z několika dalších skupin (Flash Dance, Pink Floyd revival, New Baxon). Třetím členem je zpěvačka Irena Pivková, která působí mimo jiné ve skupině Flash Dance.



Peneři strýčka Homeboye v litvínovské Ponorce

Kdy: Pátek 8. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Na party? Na Penery? Tak to nemusíte do Prahy. Hudební klub Ponorka Litvínov hostí v pátek 8. dubna akci, kde legendární rapová skupina PSH - Peneři Strýčka Homeboye vystoupí. Lokální scénu pak bude zastupovat DJ BART a.k.a Custom Class. Akci pořádá spolek MY Litvínov ve spolupráci s Nadace Proměny Karla Komárka a její výtěžek je určen na podporu komunitního centra Libuše - sousedský dům Janov. Přijďte si užít exkluzivní vystoupení PSH v našem malém podzemním klubu a zároveň podpořit janovské komunitní centrum. Klub otvírá v pátek netradičně až ve 20.00 hodin!

Pojďte pane, budeme si hrát

Kdy: Sobota 9. dubna 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Potkali se jednou dva medvědi. Ten větší je světem protřelý a mazaný, menší naivní, nechávající se vždy znovu a znovu napálit, ale přesto si spolu náramně rozumí.

Pohádky pro nejmenší

Kdy: Sobota 9. dubna od 10.00 hodin

Kde: Kinosál Městské knihovny v Mostě

Promítání pásma českých pohádek pro děti.

Memoriál Rudolfa Deyla

Kdy: Sobota 9. dubna od 13.00 hodin

Kde: Hipodrom Most

Úvodní dostihový den sezony 2022. Vrcholem bude již 48. ročník memoriálu Rudolfa Deyla. Jedná se o dostih nejvyšší první kategorie s dotací 150 000 korun. Během celého odpoledne budete moct zhlédnout celkově 8 kvalitně obsazených dostihů. Čekají vás také napínavé sázky, dobré občerstvení a pro děti nebudou chybět projížďky na koních. Návštěvníkům bude k dispozici také tradiční kyvadlová doprava zdarma!

D´Artagnan

Kdy: Sobota 9. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Derniéra. D´Artagnan - čtvrtý ze tří mušketýrů. Ten, pro kterého dobrodružství ve službách krále nezůstalo jen klukovským snem. Jeho očima sledujme jeden z nejslavnějších příběhů lásky i nenávisti, zrady i cti. Nebudou chybět šermířské souboje, romantika, humor ani napětí.

NAZsong v Atticu

Kdy: Sobota 9. dubna od 19.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic Litvínov

Koncert známé tribute to Nazareth kapely. Projekt vzdává hold skotské rockové legendě NAZARETH. Vyjadřuje náš obdiv a ohromný respekt, a to především vůči původnímu zpěvákovi Danovi McCaffertymu, který za své pětačtyřicetileté působení v kapele nazpíval mnoho jedinečných skladeb.

Velikonoce a Food festival v Litvínově 2022

Kdy: Neděle 10. dubna od 10.00 do17.00 hodin

Kde: Zámek Valdštejnů a náměstí Míru v Litvínově

V areálu zámku Valdštejnů budou Velikonoční dílničky i prodej (Rautis Poniklá, sklo M. Tvrzníkové, řemeslný ateliér Woodmaid), Velikonoční jarmáreček, v 10.00 a 14.00 hodin drezúra obří slepice a kohouta (Divadlo Kvelb), od13.00 hodin koncert skupiny Žalm 151. V zámeckém parku bude jarmak, 10.00 – 14.00 hodin jízdy na koních (JK Splněný sen Most), 13.00 – 17.00 hodin soutěže a dílničky pro děti (Církev bratrská). Na náměstí Míru bude od 10.00 hodin Litvínovský Food festival, kde bude možné ochutnat tradiční i netradiční gastronomii. Dětský koutek, v 11.00 a 15.00 hodin Drezúra obří slepice a kohouta (Divadlo Kvelb).

Velká cena Mostu v kolečkovém krasobruslení

Kdy: Neděle 10. dubna od 11.00 hodin

Kde: Areál netradičních sportů v Mostě

První ročník Velké ceny Mostu v kolečkovém krasobruslení. Přijďte 10. dubna fandit do Areálu netradičních sportů v Mostě. Jedná se o mladý sport, který má ale v Mostě základnu. Krasokolečkování Most je prvním oddílem bruslení na in-linech v republice. Nyní v Česku existují pouhé čtyři oddíly věnující se tomuto sportu. Poměřit své síly do Mostu v neděli dorazí 43 závodnic z nich. Velká cena startuje v 11 hodin a potrvá přibližně do čtvrté odpolední. Diváci mají vstup zdarma.

O Budulínkovi

Kdy: Neděle 10. dubna od 16.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

V neděli 10. dubna navštíví oblíbený loutkoherec Sváťa litvínovskou Citadelu, tentokrát s klasickou loutkovou pohádkou O Budulínkovi. Pohádka je prastarým příběhem, který dodnes oceňují především ty nejmenší děti. Prostý děj je zavádí z láskyplné chaloupky až do nebezpečného lesa, z náruče milujících prarodičů až do temné liščí díry. Avšak s pomocí housliček a bubínku se vše zase v dobré obrátí. A Budulínek snad už bude poslušnější.

Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku

Kdy: Pondělí 11. dubna od 19.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Vydejte se s Ladislavem Ziburou na prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. Podíváte se do oblastí známých i neznámých – od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. Zasmějete se nad výtvory českých kutilů, dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě, a vyslechnete si plno zajímavostí. Tak přisedněte do roztomilého bílého autíčka, dobře se bavte a pevně připoutejte! Váš řidič je začátečník.

Muzeum Veteráni Litvínov - první letošní jízda

Kdy: Sobota 9. dubna od 13.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahájilo muzeum automobilů a dopravních prostředků Veteráni Litvínov. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky. Na sobotu muzeum připravilo první letošní jízdu. Sraz účastníků je v sobotu 9. dubna ve 13.00 hodin u muzea.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Výstava fotografií František Haase – Desaturace

Kdy: Do 4. května

Kde: Citadela Litvínov

Známý fotograf tentokrát představ černobílé fotografie upravené technikou Desaturace, tedy odbarvení. František Haase je amatérský fotograf, který žije a tvoří v Litvínově. Narodil se v Záluží (1953). Považuje se za Severočeského a zejména Krušnohorského patriota a proto, jak sám říká „Žiji zde rád a nikdy bych tento svůj rodný kraj neopustil.“ Výstava potrvá do 4. května 2022.

Hans Kudlich osvoboditel sedláků

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo výstavu s názvem Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 17 hodin. Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 – 49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti. Výstava je česko – německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu. Putovní výstava byla zhotovena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V. Výstava potrvá od 4. března do 30. dubna.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Lidice

Kdy: Do 16. dubna

Kde: ZUŠ Moskevská v Mostě

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021 opět zavítala do Mostu. Vernisáž se uskutečnila 2. března od 17 hodin v . ZUŠ Most - Základní umělecká škola, Moskevská 13, Most. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jedna z největších světových dětských výstav. ZUŠ Moskevská dlouhodobě spolupracuje s touto prestižní výstavou a každý rok část výstavy hostí ve své budově. Právě proto připravila výstavu z výběru 49. ročníku, který svým tématem vzdává poctu Karlu Čapkovi. Je tomu více jak 100 let, kdy tento český spisovatel poprvé použit slovo robot ve své hře R.U.R.

„Roboty“ najdete ve výstavní síni v hojném množství do 16. dubna.

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.