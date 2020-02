Zvířátka a loupežníci

Kdy: pátek 7. 2. od 10.30

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 60 Kč

Proč přijít: Hudebně - loutková pohádka pro nejmenší o zvířátkách a loupežnících. Protancujte se z venkova až do tajemného lesa. Scénický koncert, ve kterém a ke kterému hraje “Zvířecí kapela / Brémští muzikanti” složená z herců Divadla rozmanitostí, s originální poetikou režiséra Jiřího Jelínka a výtvarnice Báry Čechové, kteří jsou již mosteckému publiku známí díky inscenacím Drakopohádky, Kocour v botách a Pohádka na předpis.

Malý rockový Most

Kdy: pátek 7. 2. od 21.00

Kde: Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Přehlídka rockových kapel v mosteckém hudebním klubu. Vystoupí Velryba, Deviant a Kabát CV Band.

Zvířátka a loupežníci

Kdy: sobota 8. 2. od 10.00 a 17.00

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Kdy: sobota 8. 2. od 14.00

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 30 a 15 Kč

Proč přijít: Oddělení umění Oblastního muzea a galerie v Mostě připravilo výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi, a to na sobotu 8. února od 14 do 16 hodin. Sobotní odpoledne s programem ve výtvarné dílně se uskuteční v rámci doprovodného programu k výstavě malíře a básníka Josefa Honyse. Nechte se inspirovat vystavenými díly a přijďte si vyzkoušet techniky, které Josef Honys používal - koláž, strojopis. (Rezervace nutná nejpozději do 7. února na e- mail brandova.b@omgm.cz).

Splašené nůžky

Kdy: sobota 8. 2. od 19.00

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 170 a 190 Kč

Proč přijít: Pojďte s námi vyřesit zločin, který se stal v jednom mosteckém kadeřnictví. Interaktivní komedie, v níž mají diváci nezaměnitelnou úlohu…

Litvínov

Horečka páteční noci

Kdy: pátek 7. 2. od 21.00

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: záchranná služba, Policie ČR, městská policie, armáda, hasiči nebi psovodi mají společnou linku, která slaví svůj den 11. 2. V Atticu si váží jejich práce a proto jim tímto večerem vzdávají hold. Akce je otevřená všem tance a zábavy chtivým.

Techno Party - Technologic

Kdy: pátek 7. 2. od 21.00

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Hrát budou Dj Fidlushek & Dj Mirus. Djské duo Mirus a Fidlushek netřeba nijak zvlášť představovat, na severočeské scéně a v klubu Ponorka působí již několik let. Party v jejich režii se vyznačují neopakovatelnou atmosférou a energickými mixy elektronických beatů od minimal přes techno až po tech-house.

Jak se čerti báli

Kdy: sobota 8. 2. od 16.00

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Pohádka o hubatí Káče, kterou čert odnese do pekla a pak toho lituje, protože Káča obrátí peklo vzhůru nohama. Napsala Jana Galinová, režie Jurij Galin. Scéna, loutky a kostýmy Zdeněk Bauer. Hraje Robert Stodůlka.

Gaia Mesiah a host The Compilation

Kdy: sobota 8. 2. od 19.00

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 290 a 350 Kč

Proč přijít: Koncert skupiny Gaia Mesiah je vždy synonymem divočiny na pódiu. Kapela na českou hudební scénu vtrhla v roce 2001. Po deseti letech fungování následovala pětiletá pauza, zřejmě nutná k tomu, aby kapela nabrala nový dech k další etapě své činnosti.

