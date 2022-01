Tři králové a mše v OC Central Kdy: Čtvrtek 6. ledna od 17.00 hodin Kde: OC Cenral v Mostě Ve čtvrtek 6. ledna od 17.00 hodin bude v OC Central v Mostě unikátní událost, a to slavnostní mše spojená s vysvěcením nákupního centra Central Most. Tuto jedinečnou akci v Česku bude moderovat Vlasta Vébr a bude i zajímavý program. Zazpívají žáci Základní umělecké školy F. L. Gassmanna a následně římskokatolický farář Josef Hurt pronese řeč a vysvětí nákupní centrum. Během akce bude nabízena černá čtvrtka pro nápis K+M+B 2022, svařák, punč a koláčky zdarma.

O krásách zimní oblohy

Kdy: Čtvrtek 6. ledna od 16.30 hodin

Kde: Kinosál Městské knihovny v Mostě

Promítání a povídání o tom, co můžete vidět na obloze v lednu. Pro dospělé a děti od 7 let.

Zimní farmářské trhy

Kdy: Čtvrtek 6. ledna od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Zimní farmářské trhy na 1. náměstí v Mostě zůstávají otevřeny až do 6. ledna. Stánkový prodej je zde zajištěn denně od 10 do 18 hodin.

Baron Prášil

Kdy: Pátek 7. ledna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění Barona Prášila v kabaretně laděné inscenaci uvedeme v pátek 7. ledna v 19.00 hodin na Malé scéně. Těší se na vás Jiří Kraus, Michaela Krausová a Michal Pešek.

Tříkrálová sbírka v horách

Kdy: Sobota 8. ledna od 13.00 do 16.00 hodin

První akcí letošního roku v horském areálu Lesná v Krušných horách bude Krušnohorská tříkrálová nadílka. Koná se v sobotu 8. ledna od 13.00 do 16.00 hodin v Hrázděném domě. Návštěvníky přivítá betlém v životní velikosti, příběh Svaté rodiny, pečení chleba, výroba postaviček Tří králů a koruny a také tradiční odstrojování vánočního stromku.

Do Rokáče Vinohrady míří kapela Santa Morella

Kdy: Sobota 8. ledna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Nový rok v mosteckém Rokáči Vinohrady začíná několika vynikajícími koncerty. Hned tuto sobotu 8. ledna od 20.00 hodin sem zavítá v rámci svého turné kapela Santa Morella – Neil Young Tribute Band. Kapela čerpá z tvorby Neila Younga a svým osobitým přístupem a interpretací skládá hold tomuto význačnému umělci. Můžete vidět a slyšet nejlepší českou zpívající bigbítovou kytaristku Káťu Pelíškovou alias Santu Morellu, rytmickou sekci Abraxas (bubenickou legendu Ivana Pelíška a basáka Zdendu Chládka) a v neposlední řadě kytaristu Nicka Hippie Trpáka (Marush).

Putování za dvanácti měsíčky

Kdy: Od soboty 8. ledna do pondělí 31. ledna

Kde: Areál Benedikt v Mostě

Čeká na vás procházka s plněním úkolů. Vydejte se zimní krajinou v areálu Benediktu v Mostě. Na cestě vás čeká 12 stanovišť – 12 měsíčků, vezměte si proto sebou papír a tužku. Odpovězte správně na otázky, splňte všechny úkoly a vyhrajte odměnu. Start je u letní scény. Odpovědi s uvedením jména a věku posílejte na e-mail program@svc-most.cz nebo doložte v recepci Střediska volného času v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.