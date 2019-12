Bohemian Blues Quartet

Kdy: pátek 6. 12. od 21.00

Kde: Rokáč Vinohrady Most

Proč přijít: Koncert. Páteční bluesová masáž v podání HOT BBQ - Bohemian Blues Quartet s americkým zpěvákem a hráčem na foukací harmoniku Allanem Harrisem. Chicago blues a Texas blues ostré jako břitva.

Mikulášská nadílka pro děti

Kdy: pátek 6. 12. od 17.00

Kde: Středisko volného času Most

Za kolik: děti 30 Kč, dospělí 20 Kč, na akci je nutné zakoupit vstupenky předem v recepci SVČ

Proč přijít: Zábavné odpoledne pro děti.

Šípková Růženka s mikulášskou nadílkou

Kdy: pátek 6. 12. od 17.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Za kolik: 110 Kč (balíčky s Mikulášskou nadílkou s sebou)

Proč přijít: Nové zpracování klasické pohádky o šťastném zlomení jednoho letitého prokletí. Pohádka o lásce, tajemství, spícím království, zlé víle a její nevyhnutelné věštbě, ale i o krásné princezně a statečném zachránci. Výpravná loutková inscenace s autorskou hudbou pro všechny, kteří mají rádi silný pohádkový příběh a jeho bohatou symboliku.

Vánoční trhy

Kdy: pátek 6. 12. od 10.00 do 18.00

Kde: 1. náměstí Most

Proč přijít: 16.00-16.10 The F.A.C.T. – taneční skupina; 16.10-16.25 ZUŠ Moskevská – tanec.

Předávání světla sv. Barbory

Kdy: pátek 6. 12. od 17.00

Kde: 1. náměstí Most

Proč přijít: Průvod uniformovaných havířů za svitu loučí a v doprovodu řízné dechovky vyrazí úderem 17. hodiny od nákupního střediska Rozkvět směrem k Centralu, kde jsou naplánována dvě zastavení za zpěvu hornických karmín. Průvod poté vyjde ven směrem k magistrátu. Co se odehraje před tím, než se Barborka setká s primátorem, je překvapením. Spodní branou na náměstí průvod i s ostatními účastníky zamíří k pódiu, kde dojde k samotnému předání a převzetí kouzelného Barborčina světla.

Šípková Růženka

Kdy: sobota 7. 12. od 10.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Den svatého Mikuláše 2019

Kdy: sobota 7. 12. od 10.00 do 18.00

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Můžete se těšit na Fler jarmark na půdě; Koncerty; Divadýlko; Řemeslníci a tvůrci v celém muzeu; Dětský koutek SPgŠ Most; Dětský koutek nově vznikající demokratické ZŠ a MŠ Spojené světy, z.s.; Perníková dílna; Knihy Baobab; Velká věncová dílna v zahradním stanu; Paličkovaný betlém.

Proč přijít: 17.00-17.40 Martin Rufer Quartet – vánoční hity v moderním jazzovém aranžmá; 18.00-19.00 Alžběta Kolečkářová – finalistka SuperStar.

Kreativní tvorba: Výroba smaltovaných šperků a vánočních přáníček

Kdy: sobota 7. 12. od 9.30 do 11.30

Kde: Městská knihovna Most

Za kolik: 150 Kč včetně materiálu

Proč přijít: Lektor Zdenka Získalová.

Northem Core Night

Kdy: sobota 7. 12. od 21.00

Kde: Rokáč Vinohrady Most

Proč přijít: Koncert. MayLive - Progressive HC z Mostu; When Goodbye Means End - Post-Emo HC z Chomutova; Hillside - MetalCore z Ústí nad Labem; prostě severský HARDCORE večírek

Proč přijít: V 17 hodin start tradičního běhu Christmas Night Run.

2. adventní neděle

Kdy: neděle 8. 12. od 9.00

Kde: Církev československá husitská v Mostě

Proč přijít: Bohoslužba.