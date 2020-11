Podívejte se, čím se můžete inspirovat v době vyhlášeného nouzového stavu a epidemiologických nařízení vlády.

Středisko volného času v Mostě připravilo pro děti soutěž. | Foto: SVČ Most

Soutěž pro děti Halloween na Benediktu

Kdy: od 5. do 11. listopadu

Kde: areál amfiteátru Benedikt v Mostě

Proč přijít: Středisko volného času v Mostě přichystalo pro děti hru v přírodě Halloween na Benediktu. Jejím principem je najít kolem pódia 10 obrázků, které si musí účastníci zapamatovat. Z obrázků pak musí vytvořit a napsat příběh, který pošlou do Střediska volného času v Mostě nejpozději do 17. listopadu. Buď e-mailem na adresu lastuvkova@svc-most.cz nebo na facebook SVČ Most.