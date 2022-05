The Most Metal Show 2022

Kdy: Pátek 6. května od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek nachystal na tento pátek v mosteckém Rokáči Vinohrady The Most Metal Show 2022. Přijďte si poslechnout pravý český thrash metal v podání Sixth Dimension a Fatal Punishment. Rokáč Vinohrady, pátek 6. května po 20. hodině. Sixth Dimension je trash metalová parta ostřílených muzikantů z Mostu a Teplic. Kapela vznikla v roce 2002, někteří členové kapely však aktivně hrají již od roku 1987. V Rokáči se představí nový basák Lukáš Korša. Tento junák drtil basu v kapelách Your Time Has Come a Discretion. V Rokáči Vinohrady je doplní litoměřická smečka Fatal Punishment.

Minimal, electro a techno v podání ústeckých VAN

Kdy: Pátek 6. května od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Techno party v Hudebním klubu v Ponorka Litvínov se chystá na pátek 6. května a bude trochu jinak. O program pátečního večera a noci se postará kolektiv VAN z Ústí nad Labem. Představí se dýdžejové EWAN a Sebium právě z VAN, Kinsky z 3ozak 3oys a sestavu doplní s live setem Aot37 (TAHAT). Přijďte se podívat, jak se hraje techno v krajském městě a užít si páteční noc právě do litvínovského podzemního klubu. Těšit se můžete na minimal, electro i techno! Nová dýdžejská jména. Přijďte v pátek do Ponorky tančit, bavit se a objevovat. Klub je v pátek otevřen od 18.00 hodin a mejdan se začne rozjíždět v devět večer.

Old School Bandy Cup 2022

Kdy: Sobota 7. května od

Kde: Hřiště u SSZŠ Litvínov

V sobotu na hřišti vedle Soukromé sportovní školy v Litvínově proběhne turnaj Oldschool Bandy Cup v populárním pouličním hokeji. Pro všechny účastníky a fanoušky bude připraven stánek s občerstvením a poté after párty v Atticu. Turnaj odstartuje v sobotu v 8.00 hodin. Organizátorům se přihlásila celkem desítka týmů, které spolu změří síly na 2 x 10 minut. Klání se účastní řada bývalých i současných vynikajících hokejistů, kteří si tak zavzpomínají na své dětství.

Povídání o pejskovi a kočičce

Kdy: Sobota 7. května od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český spisovatel Karel Čapek. V divadelní podobě ožijí slavné příhody: Jak myli podlahu, Jak sušili prádlo, Jak pekli sváteční dost a O panence, která tence plakala. Maňáskové divadlo s poeticky naivistickou estetikou. Čapkův osobitý humor a výrazný výtvarný rukopis se staly základem naší jevištní adaptace.

Otevřené dílny SVČ Most

Kdy: Sobota 7. a neděle 8. května od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Dílny Střední průmyslové školy Most

Otevřené dílny opět lákají do Střední průmyslové školy v Mostě. Vchod je branou napravo od hlavního vchodu do SPŠ. Nad prodejnou StarColor.

74. Jarní cena klisen města Mostu

Kdy: Sobota 7. května od 13.00 hodin

Kde: Hipodrom Most

Vstup pro diváky od: 12.30 hodin. První dostih startuje 13.00 hodin, poslední dostih je na programu v 16.30 hodin. Celkem se v mítinku představí osm dostihů.

Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích

Kdy: Sobota 7. května od 14.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Pohádka bude v Ukrajinštině. Tučňáci jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Nemají rádi teplo a sucho. A ze všeho nejméně mají rádi změny. Tučňáčí bratři Trajdadýt a Tydlidýt jdou zachránit svoje rodiče, které unesl zlý pták Tukožer. Po cestě musejí zdolat sáňkařskou dráhu pro otrlé, přechytračit Amundsena, utkat se s Yettim a vyprostit se z břicha velryby. Neuklouznou? Dojemný příběh o velké síle dvou malých tučňáků.

Kytary z podzemí: Atomy Nevadí a Malá modrá obluda v Ponorce

Kdy: Sobota 7. května od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Sobota 7. května bude v Hudebním klubu Ponorka Litvínov patřit kytarové muzice a koncertu, z kterého vám „odletí fusekle do vesmíru“. Vystoupí hned dvě zajímavé kapely z regionu. Originální litvínovská kapela Atomy Nevadí se vrací téměř po čtyřech letech ukázat, kam se posunuli. Po dvou letech v litvínovském podzemí zahraje Malá modrá obluda, neméně originální kapela z Mostu. Severočeské kapely v severočeském klubu! Atomy Nevadí je tříčlenná kapela z Litvínova, která kombinuje nespočet hudebních vjemů a vytváří tak svůj jedinečnej, originální zvuk. Sem tam libozvučná melodie, sem tam fuzzová šílenost a texty ze života. Malá modrá obluda je kapela, která ve své hudbě kombinuje prvky (indie) rocku, punku a folku. Texty se dotýkají otázek lidského počínání, životních cest a vnitřních pocitů. Ponorka v sobotu otvírá v 18.00 hodin a koncert začne kdykoliv po 20.00.

Most Open 2022 – memoriál Jaroslava Tačnera

Kdy: Sobota 7. května a neděle 8. května od 10.00 hodin

Kde: Dvorce TK MostMemoriál Jaroslava Tačnera, Most Open 2022. V pondělí 2. května se úspěšně rozběhl první den mezinárodního tenisového turnaje Most Open U14. Sportovním výkonům i organizaci turnaje přálo krásné počasí, takže program prvního hracího dne byl splněn. Druhý den zápasy přerušil vydatný déšť a na malou chvíli všechny zahnal do útrob tenisového klubu. Netrvalo dlouho, počasí se umoudřilo a po nezbytné úpravě tenisových dvorců se pokračovalo. Ve středu všechny hráče a přihlížející diváky přivítalo krásné slunečné počasí. Přesně takové, které svědčí tenisu. V areálu vládne skvělá a bojovná nálada. Turnaj vrcholí o víkendu. Zápasy začínají vždy v 10.00 hodin.

Sherpa Cup 2022

Kdy: Neděle 8. května od 11.00 hodin

Kde: Start v Pyšné v 11.30 hodin

Tradiční podnik, jehož hlavní náplní je výstup v horském terénu se zátěží po historické solné stezce. Trať má 2 325 metrů s převýšením 200 metrů. Atraktivní adrenalinová krušnohorská expedice se letos uskuteční již pošestnácté.

Expozice o II. světové válce zahajuje novou sezonu

Kdy: Úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, neděle 13.00 - 16.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově zahajuje novou muzejní sezonu. Stane se tak v neděli 1. května a dveře budou pro návštěvníky otevřeny od 13.00 do 16.00 hodin. V sezoně je otevřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. (Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz). Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Muzeum Veteráni Litvínov

Kdy: Sezona Duben – září, otevřeno každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahajuje muzeum automobilů a dopravních prostředků v Litvínově. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kdy: Úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hodin (1. - 31. května)

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po kolejích převezený gotický skvost. Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnesových rekordů tisíciletí.

Zámek Jezeří

Kdy: Úterý – neděle od 10.00 do 16.00 hodin (1. 5. - 30. 6.)

Kde: Zámek Jezeří

Zámek na rozhraní dvou světů. Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.