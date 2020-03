Trilobit - Rock, Bulldog a kytarový Mág Luboš Holub

Kdy: pátek 6. března od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Chcete zažít, jaké to je, když vás v Berouně někdo pošle do Prdele? Rockový klud Prdel je totiž domovskou scénou rock-metalové party Bulldog, která v pátek zahraje v mosteckém Rokáči Vinohrady. Bulldog je berounská kapela, která už 4 roky koncertuje po vlastech českých. Najeto má už skoro stovku živých koncertů a ted vydává svoje druhé CD - Cítíte se nevesele?… Vymezuje se jen a jen vlastní tvorbou s českými texty. Hraje v klasické sestavě – bicí, dvě kytary, baskytara a zpěv. Svojí základnu má v rockovém klubu Prdel Beroun, kde zkouší, nahrává i koncertuje.

Kocour v botách

Kdy: sobota 7. března od 10 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí

Za kolik: 90 Kč

Náš Kocour se umí do života obout. Na problémy si došlápne. Umí to pořádně nakopnout. Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás čeká u nás v divadle. Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte se.

Sluha dvou pánů

Kdy: sobota 7. března od 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 170 a 190 Kč

Hra o deseti obrazech v duchu komeide dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. Postava Truffaldina je příčinou toho, že hra Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům.

Litvínov

Men4Queen – Cesta kolem světa

Kdy: pátek 6. března od 19 hodin

Kde: hudební klub Attic v Litvínově

Za kolik: 300 Kč

Sníš ráda o něčem zakázaném? Nebo o někom, kdo tě dostane na kolena? Nemusíš je snít, můžeš to prožít s show Men4Queen. Hlavně účastnice čekají dobrodružství, která jinde nezažují. Uvidí Řím s gladiátory, kouzelnou Paříž nebo gentlemany v Londýně, ale i boxery, hasiče nebo dělníky v New Yorku a motorkáře na Route 66.



Madnesstour 2020: Loco Loco & Černá

Kdy: pátek 6. března od 21 hodin

Kde: hudební klub Ponorka v Litvínově

Loco Loco z Prahy hraje ragga rock hop screamo a kapela Černá zase produkujemelodický metal – rock.

Krkonošské pohádky

Kdy: sobota 7. března od 16 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Za kolik: 80 Kč

Divadelní zpracování legendárního hraného večerníčku. Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova. A to se ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu. Hra obsahuje šestici příběhů. Uvádí Divadlo pohádek Praha.