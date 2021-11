Světáci

Kdy: Pátek 5. listopadu od 19.30 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Premiéra nové hry mostecké činohry. Slavná komedie o partě fasádníků, z kterých se téměř stanou gentlemani. Režie: Filip Nuckolls.

Totální nasazení a Ruined Floor v Ponorce

Kdy: Pátek 5. Listopadu od 18.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Listopad v Ponorce začne ve velkém stylu. Hned v pátek 5. listopadu se zde zastaví šňůra Polucerna Tour. Kapela Totální nasazení se po úspěšné oslavě třiceti let v pražském Paláci Lucerna rozjíždí do českých klubů a zavítá i do Ponorky. Těšit se můžete na osvědčené „totální hudební fláky“ a zajímavé hosty. Severočeskou scénu zastoupí kapela Ruined Floor z Měrunic.

Kolo Dokola a Nucený výsek

Kdy: Pátek 5. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady

Mostecký hudební spolek připravil na pátek 5. listopadu v mosteckém Rokáči Vinohrady koncert kapel Kola Dokola a Nucený výsek. Začínáme mezi osmou a devátou večer. Ačkoli kořeny kapely sahají až do roku 1994, vzniká současná podoba Kola Dokola v prosinci 2013, kdy se Ervín (kytara a zpěv) a Petr Rosenkranzovi (baskytara a vokály) a Jirka „Chochol“ Chocholoušek (bicí) domlouvají, že bez vlastní muziky a vlastní kapely je ten svět na prd. V říjnu 2015 se kapela na den a půl zavírá do mosteckého studia Ponte Records, kde za dozoru Romana Dobreva nahrává EP, které následně dostává název Čert pouští draka. Během léta a podzimu 2017 se kapela opět na pár dní stěhuje do téhož studia a opět za technické podpory Romana Dobreva nahrává další EP. To dostává název Oknem ven a na světě je 15. 4. 2018. A co dělají od té doby? Stále koncertují, jak to jen jde a svinsky je to baví. Jako hosta si pozvali rock-funkovou partu Nucený výsek z Kadaně. Jindra Domanja - kytara a zpěv, Venca Jůza - basa, Jirka Novotný - bicí.

Husitská dílna pro rodiče s dětmi

Kdy: Sobota 6. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

V letošním roce si Most připomíná 600. výročí bitvy s husity u Mostu a pověsti, které se k této bitvě vztahují. V muzejní dílně si můžete s dětmi nakreslit erb a vyrobit štít, který si pak děti mohou odnést domů. Program začíná v sobotu 6. listopadu v 10.00 hodin v budově mosteckého muzea, rezervace do 4. listopadu na mailu: kubelkova.o@omgm.cz.

Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích

Kdy: Sobota 6. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Tučňáci jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Nemají rádi teplo a sucho. A ze všeho nejméně mají rádi změny. Přesto či právě proto se čas od času nějaký ten tučňák vydá na dobrodružnou výpravu. Taková výprava, to není pro tučňáka jen tak, a co teprve, když se na ni vydají rovnou dva tučňáci! Po cestě zažijí nespočet patálií.

Statečný nebojsa

Kdy: Sobota 6. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Veselá pohádka o tom, že je dobré mít pro strach uděláno, ale také je dobré mít občas zdravý respekt. Hraje soubor Divadla rozmanitostí.

Bohuslav Patzelt – Benefice

Kdy: Sobota 6. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Vzpomínkový večer věnovaný významnému životnímu jubileu mosteckého herce, barda a divadelního doyena Bohuslava Patzelta.

Ladies Night 2021 – California Dreams

Kdy: Sobota 6. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Testosteronem nabitá dámská jízda s California Dreams je opět zde! Nespoutaná, všeodhalující show plná svalů z oceli, která díky novému profesionálnímu choreografovi navždy změní vaše vnímání dokonalosti. Můžete se těšit na více než dvouhodinový program. Námořníky ochotné pro vás zemřít, hasiče vrhající se do plamenů vášně, nebo důkladnou policejní prohlídku a mnoho dalších vystoupení. Čeká vás 2,5 hodiny žhavé, vášnivé a zábavné taneční show za doprovodu známých songů.

Bombardování Mostecka v závěru roku 1944

Kdy: Pondělí 8. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Studio3 Ponte records v Mostě (suterén budovy Městské knihovny Most

Přijďte si poslechnout o událostech II. sv. války na Mostecku v souvislosti s leteckou válkou. Bude se hovořit o dění tak trochu ve stínu hlavních událostí. Bude i možnost prohlédnout si některé zajímavé artefakty a kdo bude chtít, odnese si brožuru z historie Mostecka. Besedovat budou Edvard D. Beneš a Karel Otto Novák ze Severočeského letecjého archivu Most. Moderátorem večera bude Jan Pimper.

Tváří v tvář: Tour kapel Černá a Forrest Jump

Kdy: Sobota 6. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Jedno pódium, dvě kapely. To bude v sobotu 6. listopadu hudební klub Ponorka v Litvínově. Zastávku zde totiž mají muzikanti dvou formací při své podzimní tour Tváří v tvář 2021. Jedná se o spojení kapel Černá s moderním melodickým metal-rockem a Forrest Jump hrající hardcore crossover, které po roce opět ožívá. Tyto dvě formace společně vyráží na podzimní šňůru po České republice a jednou ze zastávek je i koncert v litvínovském podzemním klubu. Charismatičtí frontmani, elektrizující zvuky kytar a úderné jednotky rytmické sekce - událost, u které jednoznačně musíte být a kterou si nejlépe vychutnáte tváří v tvář.

Podzimní zastavení aneb Mozart a ti druzí…

Kdy: Pondělí 8. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

V pondělí 8. listopadu se uskuteční další z koncertů klasické hudby v Městském divadle v Mostě. Vystoupí při něm Festivalový orchestr Petra Macka, Festivalový sbor a sólisté. V první části zazní Korunovační mše C-Dur KV 131 pro sóla, sbor a orchestr. Zazpívá Festivalový sbor ve složení: Kristýna Fílová a Mariana Ambrožová (soprán), Pavla Mlčáková a Elli Aloneftou (alt), Martin Slavík a Ivan Kozumplík (tenor), Lukáš H. Kramer a Michail Pasheyev (bass). V druhé části zazní árie a dueta v provedení sólistů ze členů sboru, ze skladeb našich a světových skladatelů. Sólistou na klarinet bude Otakar Hájek. Festivalový orchestr Petra Macka bude dirigovat Martin Peschík. Koncert se koná k výročí listopadu.

Výstava Boj s pandemií

Kdy: Od 21. října, při otevírací době knihovny

Kde: Městská knihovna v Mostě

V mostecké knihovně byla ve čtvrtek 21. října v 16 hodin zahájena přehlídka výtvarných děl žáků a studentů, kteří se zapojili do výtvarné přehlídky Boj s pandemií. Z Mostu se zúčastnily základní a střední školy, a také jedna mateřská školka. Mostecké školy odeslaly do soutěže přes 80 děl na téma Naši dnešní hrdinové nebo Jak to vidím a cítím já, z nichž 5 postoupilo a bylo v září vystaveno v Karolinu. Tato postupová díla jsou v Praze po československé přehlídce připravená na zahraniční výstavy. Město Most také využilo nabídky organizátorů výtvarné přehlídky a rozhodlo se, že v prostorách Městské knihovny vystaví všechna díla, která mostečtí žáci vytvořili a kterými přehlídku obeslali. Postupová díla vytvořily Adéla Pechancová (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ) v kategorii 18–26 let, Kateřina Fišerová (11. ZŠ) v kategorii do 15 let, Barbora Slapničková (11. ZŠ), Viktorie Gohlerová (11. ZŠ) a Tereza Trojanová (ZUŠ Moskevská) v kategorii do 10 let.

Dřevěné drahokamy Krušných hor aneb Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese. Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945 - 1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. K výstavě je připraven doprovodný program v podobě tří workshopů.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Zámek Jezeří

Kdy: Sezona je do konce října

Kde: zámek Jezeří u Horního Jiřetína

Známá památka, zámek na rozhraní dvou světů – zámek Jezeří, má otevřeno pro veřejnost. Už je možné projít nejen zahradu a okruh bez průvodce, ale i okruh s průvodcem. Otevřeno je úterý – neděle od 10 do 17.30 hodin.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: Přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany. Z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí cesta s červenou značkou z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Pokud mineme ve směru od Flájí skálu a odbočíme první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdeme přímo k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň a Liščí vrch. Na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách. O něco dále pak Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: Po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti zavřená.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: Po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem a Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením říčky Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice a z Litvínova vede k přehradě červená značka.