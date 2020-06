Rokáč Vinohrady obsadí vyznavači punku

Kdy: v pátek 5. června od 20 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek v pátek potěší především příznivce punku. V mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí tři mostecké kapely, z nichž každá nabídne zcela odlišný pohled na tento hudební směr. Těšit se můžete na alternative punk-rock v podání formace Navira, punk-rock a grunge představí Wanderwhy a ke kořenům punku nás vrátí Evakuační výtah.



Příběh jedné ložnice

Kdy: do 25. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nevyprávěla jsem vám svůj příběh pro to, abyste mne litovali, ale abyste se z něj poučili. To je motto nové výstavy, kterou přichystalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Je věnována 75. výročí konce II. světové války. Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let, která se ocitla v depozitáři muzea na začátku 21. století. Autoři výstavy čerpali z materiálů Jana Drbohlava, z rodinného archivu manželů Lavičkových a fotoarchivu Jany Foukalové. Výstava je koncipována jako příběh ložnice, která sama vypráví o nelehké době svých majitelů. Rodiny německého podnikatele Karla Krause, který se proslavil jako výrobce dětských piškotů a v roce 1945 zde spáchal s celou svou rodinou sebevraždu a následně manželského páru Lavičkových, kteří se vrátili z koncentračního tábora a tuto ložnici zakoupili pro svůj nový domov: „…Měla jsem své majitele ráda… Jen když jsem tak přemýšlela o pohnutých osudech obou rodin, kterým jsem patřila, bylo by krásné, kdyby nemuseli zažít své smutné příběhy. Ten první byl šťastný a skončil smutně, druhý naopak…”

Jednotlivý závod

Kdy: celý měsíc červen

Kde: cyklostezka Nové Záuží v Litvínově

Jednotlivý závod se uskuteční v průběhu celého měsíce června na cyklostezce Nové Záluží. Trasa je jak jste zvyklí, klasických 5km okruh. Podmínkou je mít zdokumentovanou trasu s časem( Endomondo,Strava, Runtastic,…) A následné zaslání na email: David.Kunik@seznam.cz. Každý svou medaili obdrží v červenci, čas předání bude upřesněn po skončení akce. V ceně startovného (100 Kč) je zahrnuta medaile a zbytek výtěžku poputuje na pomoc Novému háru. Pokud by se závodu chtěl účastnit někdo s dětmi, i na ně jsme mysleli a stačí do mailu uvést, že závod budete absolvovat s dítětem (čas není rozhodující, i procházka 5km se počítá) a i pro dítě bude připravena medaile.



Hipodrom láká do areálu

Kdy: v průběhu roku od 9 do 21 hodin

Kde: Hipodrom Most

Za kolik: zdarma

Hipodrom Most je opět v provozu pro širokou veřejnost. K dispozici je oblíbené dětské hřiště a grilovistě, kde je možnost příjemně strávit volný čas ve všední dny a samozřejmě také o víkendu. V provozu je 3 370 metrů dlouhá in-line dráha pro bruslaře a běžce.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: do konce října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria.

Proč přijít: Jedinečná expozice, která nabízí ucelený pohled na události z let 1938 – 1945 v regionu Mostecka, zahajuje sezonu, která bude ve znamení 75. Výročí konce II. sv. války, v úterý 2. června odpoledne. Otevře se od 14 hodin. V sezoně je otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.

A opět srdce…

Kdy: do 9. června

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Proč přijít: Po pěti letech se v litvínovském zámku vystaví opět srdce, tentokrát paličkovaná litvínovskými Herdulkami. Navíc je určena jako poděkování zdravotníkům. Výstava začala v úterý 2. června.



Krajka a patchowork v zámku

Kdy: do 21. června

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Proč přijít: Litvínovské paličkářky a patchworkářky vystavují své práce. Výstava začala v úterý 2. června.