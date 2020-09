Koncert Děkujeme!

Kdy: pátek 4. září od 20 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Mostecký hudební spolek děkuje všem přispěvatelům za elán, se kterým se pustili do crowdfundingového projektu s názvem Přežije mostecký Rokáč Vinohrady? na portále HitHit. Ve spolupráci s pěti severočeskými kapelami, jsme pro vás připravili jako poděkování za záchranu Rokáče Vinohrady, společný koncert Děkujeme!. Na koncertu vystoupí kapely Velryba, Sklap, Abdera, Deviant a Hot Dog z Dog. Otevřeno bude od 19 hodin. Kapacita je omezena, rezervujte si vstup co nejdříve. Pro přispěvatele do crowdfundingového projektu Přežije mostecký Rokáč Vinohrady? Je vstup zdarma, ostatní 150,- Kč. Nutná rezervace přes rezervace@rokac-vinohrady.cz.

Funky and Disko Night

Kdy: pátek 4. září od 19 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Vystoupení kapel Coffeebreak a Šimitrumpet show v rytmu funky. Následovat bude afterdisko party.

První modelářská výstava Severočeského leteckého archivu Most

Kdy: sobota 5. a neděle 6. září od 10 do 18 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 30 Kč

Proč přijít: Špičkově postavené modely letadel, lodí, aut nebo vojenské techniky. Více než zajímavé výjevy v podobě diorám, ale také stavebnice zkompletované jen tak pro radost. To vše nabídne První modelářská výstava spolku Severočeský letecký archiv Most. Tu ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě spolek přichystal o víkendu 5. – 6. září v hlavní budově muzea. Výstava bude zahájena v sobotu 5. září v 10 hodin. Kromě vystavených modelů akce návštěvníkům nabídne ukázky stavby modelů, zkušení modeláři, kteří budou přítomni, poradí nebo zodpoví dotazy. Připraveny budou i workshopy, při kterých se zájemci o plastikové modelářství dozvědí množství zajímavostí. Své novinky představí i společnost Eduard Model accessories, významný český výrobce plastikových modelů a modelářských doplňků, nebo firma Aires, která vyrábí doplňky k modelům.

Obrnické slavnosti

Kdy: sobota 5. září od 14 hodin

Kde: bývalé fotbalové hřiště v Obrnicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblíbená a hojně navštěvovaná slavnost se uskuteční již počtrnácté. Úvod obstará písničkář František Nedvěd, následovat bude kapela AC/DC tribute, stand-up komik Miloš Knor, zpěvačka Olga Lounová a další revivalové uskupení New Age of Smokie. Chybět nebude řada atrakcí pro děti, například nafukovací skluzavka, skákací hrad, malování na obličej, projížďka vláčkem nebo laserová střelnice.

Disko Bohouše Drexlera

Kdy: sobota 5. září od 21 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: DJ bude hrát písničky 80. a 90. let až po současnost. Budou i písničky na přání.

Den otevřených dveří VD Fláje

Kdy: sobota 5. září od 9 do 16 hodin

Kde: Vodní dílo Fláje

Proč přijít: Vodní dílo Fláje se otevře veřejnosti. Pozor! Vstup do vnitřních prostor přehrady bude umožněn pouze se zakrytím nosu a úst!!!

Den otevřeného letiště v Mostě

Kdy: sobota 5. září od 9 hodin

Kde: letiště Aeroklubu Most

Proč přijít: Statické ukázky letadel, seskoky parašutistů nebo vystoupení leteckých modelářů. Lety pro veřejnost, od 10 hodin soutěže pro děti.

Den otevřených dveří v SVČ Most

Kdy: sobota 5. září od

Kde: Středisko volného času v Mostě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Při příležitosti 10. výročí SVČ proběhne v sobotu 5. září odpoledne ve Středisku volného času v Albrechtické ulici v Mostě Den otevřených dveří. Na návštěvníky bude od 15 do 18 hodin čekat bohatý program: atrakce pro malé i velké, skákací hrad, diskotéka, soutěže, ukázky činnosti zájmových kroužků, Mateřské centrum Duhová školička a další. stup je zdarma.

V případě nepříznivého počasí proběhne akce v budově SVČ.

Korozluky Fest 2020

Kdy: sobota 5. září od 18 hodin

Kde: zahrada zámku Korozluky

Za kolik: 220 v předprodeji, na místě 300 Kč

Proč přijít: Opět tradičně již naposled. na pódiu vystřídají hudební interpreti z různých koutů Česka. Minifestival zahájí teplická parta Furyant. Nebude zde chybět ani pražská kapela Kobra Party Band Universal. Dále se představí skupina Laura a její tygři, jež je na české scéně už 35 let. Desetileté narozeniny oslaví tradiční host rocková kapela Cumbal, 15 let pak mostecká kapela Petr Kalandra Memory Band. Letos by slavil 70 let od narození také hudebník Petr Kalandra, na jehož počest minifestival vznikl. K němu se váže také smutné výročí 25 let od jeho úmrtí.

Na koni do školy

Kdy: neděle 6. září od 12 do 17 hodin

Kde: Svinčice u Mostu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce pro děti při příležitosti zahájení školního roku. Bude klaun Bertík, sokolnická skupina Teir, kapela Voice, Vikingové a jejich loď, jízdy na ponících a koních, vystoupení koní v jezdecké hale a množství dalších zajímavostí.

Malování s Pavlem Lakomým

Kdy: neděle 6. září od 10 do 17.30 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 1 000 Kč lekce

Proč přijít: Tradiční kurz malování pro začátečníky i pokročilejší.

Dětský den ve stylu krušnohorských loupežníků

Kdy: neděle 6. září od 13.30 hodin

Kde: horské centrum Lesná

Za kolik:

Proč přijít: Vyhlášení výtvarné soutěže, představení dětského kalendáře, atrakce pro děti, plnění dovednostních úkolů, sladké odměny, losování kartiček, vlastnoruční výroba odznáčků, tvoření pískem rébusy, soutěže, lukostřelba a vystoupení kapely a další.

Zahradní slavnost v parku Střed v Mostě

Kdy: neděle 6. září od 14 do 18 hodin

Kde: park Střed v Mostě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Zahradní slavnosti bude s veřejností projednán vítězný návrh na obnovu parku Střed za účasti architektů a vedení města Mostu. Je také připraven bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Program Zahradní slavnosti: 14:00 Zahájení slavnosti, 14:05 - 15:00 Komentovaná prohlídka s dendrologem a odborníkem na historii,15:00 - 15:30 Big Band Zdenka Tölga, I. část, 15:30 - 16:30 Veřejné projednání vítězného návrhu architektonické soutěže + panelová diskuze s architekty a vedením města, 16:30 - 17:00 Big Band Zdenka Tölga, II. část, 18:00 Ukončení slavnosti. Workshop na téma pravidla parku - Pojďme společně vytvořit pravidla pro náš park. Tvořivé dílny ZUŠ Moskevská pro děti i dospělé: Pobyt v parku, vystoupení žáků ZUŠ F. L. Gassmanna. Dětská zábavně - vzdělávací stezka parkem se Střediskem volného času. Výstava všech návrhů architektonické soutěže o Cenu Nadace Proměny na obnovu parku Střed v Mostě.

Výlet

Kdy: pátek 4. září od 9.30 a 10.30 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Na úvod další části sezony si Divadlo rozmanitostí vybralo jako rozjezdovou scénu amfiteátr v Mostě na Benediktu. Výlet je kamarádská mimi road-movie. Jízda po prvních vjemech a dojmech pro děti od 0 let. Batolecí cesta kolem Země z pokojíčku až na kraj světa. Výprava do neznáma, na které čekají malá i velká dobrodružství. Hra je nejkratší cestou k lidskému srdci, fantazie je lehká jako pírko a měsíc je oko do duše indiána. Představení pro všechna čerstvě narozená mláďata, nemluvňata, batolata, předškolňata a jejich dospělejší, dospělý i pedagogický doprovod. Součástí každého Výletu je naše výletní MINI herna pro malé i větší.

Kocour v botách

Kdy: pátek 4. září od 17 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Náš Kocour se umí do života obout. Na problémy si došlápne. Umí to pořádně nakopnout. Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás čeká u nás v divadle. Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte se.

Host

Kdy: pátek 4. září od 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 240 a 270 Kč

Proč přijít: Premiéra nové hry scény Městského divadla v Mostě. Vynikající francouzská komedie o nezaměstnaném odborníkovi, který chce zoufale pracovat. Hrají: Jiří Kraus, Michaela Krausová, Jakub Dostál, Lukáš Kofroň a hlas v telefonu Jan Beneš.

Zlatovláska

Kdy: sobota 5. září od 10 a od 15 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Hudebně - loutková verze klasické pohádky pro divadla i mateřské školky. Známý příběh o zemské spravedlnosti a nadpozemské lásce, která je její pomocnicí. Inscenace loutkoherečky souboru Divadla rozmanitostí Jitky Rakové, která propojuje tradiční (klasické) prvky loutkového divadla se současnými. Představení též prezentuje tvorbu řezbáře Vlasty Brože a autorské písně Adolfa Hájka.

Pohádka na předpis

Kdy: neděle 6. září od 10 a od 15 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Autorská pohádka Divadla rozmanitostí o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě u pana Doktora. V naší kouzelné divadelní ordinaci se předepisují především pohádky, které mají léčivé účinky.

Svět kostiček SEVA

Kdy: úterý 1. září od 12 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Od úterý 1. září je otevřena expozičně - herní výstava od projektu Svět kostiček ® SEVA. Nabízí světově unikátní expozici vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra. V dětské herně se představí kostičky z dalších stavebnic českých značek BLOK, Mosaic Color, Disco, Combi Car a Seva. Během výstavy je v plánu workshop - SEVA stavitelská akademie - kolektivní skládání původní budovy Mosteckého nádraží. Úkolem návštěvníků bude kolektivně poskládat symbol města za určitý čas. Výstava potrvá do konce 31. ledna 2021.