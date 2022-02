Lyžování ve Sport areálu Klíny Kdy: Dokud dovolí počasí Kde: Sport areál Klíny Už minulý týden se podařilo dosněžit spodní část Centrální sjezdovky a od pátku 28. ledna od 9.00 hodin je v provozu čtyřsedačková lanovka a sjezdovka Centrální. Konečně napadl i přírodní sníh a jsou super podmínky pro lyžování. Po lyžovačce je možné skočit do Mammut baru třeba na výbornou bílou čokoládu. A pokud nestíháte přes den, vyzkoušejte večerní lyžování, které je od úterý do neděle na lanovce a v neděli a pondělí na Pomě.

Hard Rock Tribute v Rokáči

Kdy: Pátek 4. února od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek připravil v Rokáči Vinohrady další hudební lahůdku. V pátek 4. února si spolu s pražskou kapelou Hard Rock Tribute připomeneme muziku, která vládla rockovým žebříčkům v sedmdesátých letech minulého století. Kapela vznikla před 8 lety, vystupuje pravidelně v klubu Chapeau Rouge v Praze a repertoár je tvořen z poloviny písněmi Led Zeppelin a Deep Purple, z druhé poloviny pak songy kapel a zpěváků, jako jsou např. Uriah Heep, Free, Janis Joplin, Cream, Carlos Santana, J. Hendrix, B.T.O., AC/DC, Queen, Van Halen atd.

Zimní závody psích spřežení

Kdy: Sobota 5. a neděle 6. února, po oba dva dny hromadné starty v 9.00 hodin

Kde: Horský areál Lesná

V sobotu jsou na programu kategorie Skijöring, SP2, SP4, SP6. V neděli potom Supersprint všech kategorií a Otevřený závod pro ůpřéchozí a začátečníky kategorii skijöring. Pořadatelem je TJ Sokol Maxičky.

Šnečí pohádka

Kdy: Sobota 5. února od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Šneci jsou tvorové pomalí a opatrní. Šneci jsou doma všude, kam přijdou, protože si svůj domov nosí se sebou. Co všechno schovává šnek ve své ulitě? A co když se mu v ní jednoho dne zalíbí natolik, že už nebude chtít nikdy vylézt ven? Poetická pohádka pro diváky 3+, která se zaměřuje na práci s atmosférou a imaginací. Inscenace si klade za cíl nenuceným způsobem reflektovat dětskou zkušenost s obdobím lockdownového sociálního distancu.

Princ Bajaja

Kdy: Sobota 5. února od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Na motivy pohádky o krásní princezně, statečném princi a ukrutném drakovi napsala Jana Galinová. Hudbu složil a texty písní napsal Jan Turek. Režisérem představení je Jurij Galin.

Techno mejdan plný euforie

Kdy: Sobota 5. února od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov’

První letošní techno party v režii Výroby Euforie se v Hudebním klubu Ponorka Litvínov uskuteční v sobotu 5. února. Těšit se můžete na „svižné taneční new techno“, které vám vedle pořadatelské dvojice Mirus a Fidlushek naservírují také jejich chomutovští přátelé ze Suburban Djs, jmenovitě Lucas Wirth a Corvis. Seriál mejdanů Technologic už má v litvínovském podzemním letitou tradici a i pro mejdany v nepříznivé době bude sobotní noc v Ponorce jistě plná euforie. Přijďte se bavit do klubu, který otevírá v 18.00 hodin.

D´artagnan

Kdy: Sobota 5. února od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Derniéra. D´Artagnan - čtvrtý ze tří mušketýrů. Ten, pro kterého dobrodružství ve službách krále nezůstalo jen klukovským snem. Jeho očima sledujme jeden z nejslavnějších příběhů lásky i nenávisti, zrady i cti. Nebudou chybět šermířské souboje, romantika, humor ani napětí.

Svatba nanečisto

Kdy: Neděle 6. února od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Benedikt Most

Tradiční svatební veletrh Svatba nanečisto na Benediktu v Mostě. Vystavovatelé představí snoubencům svatební kytice, svatební účesy a vizáž, svatební dorty a zákusky, catering na svatbu, svatební fotografie a videa, svatební koordinace, prostě vše, co je potřeba k bezproblémovému průběhu svatebních příprav i svatebního dne samotného.

Haydn kontra Offenbach

Kdy: Pondělí 7. února od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Zahajovací koncert jarní části 31. sezóny Festivalového orchestru Petra Macka. Posluchači si vyslechnou program ze skladeb J. Haydna, A. Dvořáka, J. Offenbacha, J. Strausse, F. Lehára a dalších. Sólisté: Václav Petr - violoncello, K. m. České filharmonie, Luisa Albrechtová - soprán, Milan Vlček - tenor. Spoluúčinkuje a doprovází Festivalový orchestr Petra Macka. Umělecký vedoucí Petr Macek. Dirigent: Petr Šumník.

Večer pro mé přátele s Petrem Jablonským

Kdy: Pondělí 7. února od 19.00 hodin

Kde: Kavárna Docela velkého divadla v Litvínově.

Přijďte s námi strávit pohodový večer plný historek a písní v naší divadelní kavárně. A budete-li mít na našeho hosta Petra Jablonského otázku, tím lépe. Tak přijďte, ať tam nejsme sami. Těšíme se na vás. A kdo ví, možná přijde i „Halina Pawlowská“. Tento pořad uvádíme jako náhradu za představení Není Korona jako Corona, které jsme museli ze zdravotních důvodů, bohužel, zrušit.

Zimní stezka se SVČ Most

Kdy: od 7. do 27. února

Kde: V areálu Benedikt v Mostě

Hra s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích je vhodná pro děti ve věku 2 – 5 let v doprovodu rodičů. Za splnění úkolů čeká děti v recepci SVČ Most sladká odměna.

The Most Café ukáže obrazy Veroniky Šulcové

Kdy: Do 12. března

Kde: The Most Café v Mostě

Kavárna v centru města The Most Café pokračuje v cyklu malířských výstav i v novém roce. Výtvarnice Veronika Šulcová tady na vernisáži v sobotu 29. ledna od 16.00 hodin představí své dílo s názvem V odraze, které provází sloganem: Naše emoce a pocity se odráží v zrcadle umění. Šulcové tvorba vystřídá na zdech kavárny obrazy Zdeňka Kratiny, který tady vystavoval naposledy. Obrazy budou v The Most Café k vidění do 12. března.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Oživeno designem

Kdy: Do 5. února

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si zde postavit reprezentativní vilu. Ta nyní, bohužel, chátrá. Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si lze na výstavě prohlédnout. Výstava potrvá do 5. února.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.