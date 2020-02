Charleyova teta

Kdy: pátek 31. 1. od 17.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 170 a 190 Kč

Kolik překvapení způsobí anglický gentleman, kterého kamarádi přiměli převléknout se za tetu? A co teprve, když se pravá teta objeví?

Stará škola jinak

Kdy: pátek 31. ledna od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek s kapelou Stará škola přichystaly na pátek 31. ledna večer plný hard a artrockových klasiků v programu Stará škola jinak. Stará škola vznikla v roce 1983 z předešlých formací S.D.R. a Omnia Blues Band. Zakládající trio bylo od vzniku až do prosince 2009 beze změn. V osmdesátých letech pětičlenné obsazení, v období 1987-95 čtyřčlenné, poté až do prosince 2009 opět trio. Od ledna 2010 změna na postu bubeníka + nově obsazení postu zpěvačky. Od ledna 2018 další změna na postu bubeníka a zpěváka (už jen jako host v programu JINAK). Od poloviny roku 2016 do počátku roku 2018 s kapelou v programu Stará Škola JINAK vystupoval jako host klávesista Michal Wakeman Mareček, od počátku roku 2018 s kapelou v programu Stará škola unplugged vystupuje jako stálý host kytarista Miroslav Slávek Vojnar a od listopadu 2018 v programu Stará škola JINAK vystupuje jako stálý host zpěvák Mentol. V mosteckém Rokáči Vinohrady zahraje Stará škola v sestavě Dalibor Štefl - basové kytary, zpěv, percussion, foukací harmonika, Hans Lewr - bicí nástroje, percussion, Vítězslav Štefl - kytary, zpěv, kytarový syntezátor a Mentol - zpěv, akustická kytara.

Venkovní kluziště 2019

Kdy: prodlouženo do konce února 2020, všední dny od 14.00 do 19.00, víkendy od 10.00 do 19.00

Kde: park mezi magistrátem a hotelem Cascade

Provoz kluziště se předpokládá do konce ledna roku 2020. U kluziště je k dispozici občerstvení, půjčovna bruslí a zázemí pro bruslaře. Vstupné je jednorázové, časově neomezené: 40 korun pro dospělého, 30 korun pro dítě. Rodinné vstupné (max. dva dospělí a dvě děti) je 100 korun. Padesát korun (spolu s vratnou zálohou 500 korun) zaplatíte za půjčení páru bruslí.

Dwarf Soundsystem

Kdy: pátek 31. 1. od 21.00

Kde: Klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Party v Ponorce Litvínov.

Marien

Kdy: pátek 31. 1. od 19.00

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 190, 250 Kč

Proč přijít: Hudební klub Attic v Litvínově bude hostit koncert kapely Marien. Ta chystá po letech comeback do Litvínova. Hudební skupina Marien je z Pardubic a patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace v žánru folkové, country a trampské hudby. Věnuje se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hraje melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Koncert plný energie začne úderem devatenácté hodiny.