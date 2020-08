Cyklojízda kolem Prunéřovského přivaděče

Kdy: sobota 1. srpna od 9 hodin

Kde: sraz je u zámku Valdštejnů v Litvínově

Proč přijít: Účastníky čeká okruh dlouhý 100 kilometrů. Tentokrát zůstaneme pod horami a užijeme si jízdu po rovině. Kdo s námi zvládl cyklojízdu po horách na Zahájení turistické sezóny, tak tuhle stovku dá.

Piknik na hranicích

Kdy: sobota 1. srpna od 14 hodin

Kde: Klínská brána za obcí Klíny

Proč přijít: Klub česko německého partnerství pořádá v sobotu 1. Srpna od 14 hodin další piknik na hranici. Opět na Klínech na Klínské bráně. Budeme rádi pokud dorazíte, bude opět spousta českého a německého jídla, pití, písniček a dobré nálady. Pokud pojedete autobusem z Litvínova, vystupte na zastávce Klíny, Obora.



Sportovní a kulturní odpoledne

Kdy: sobota 1. srpna od 15 hodin

Kde: fotbalové hřiště v Brandově

Proč přijít: Uskuteční se přátelské fotbalové utkání mezi Brandovem a Novou Vsí v Horách, kdy týmy budou tvořit obyvatelé obcí. Bude také zábavné a soutěžní odpoledne pro děti, kouzelnická show s Hopsíkem, malování na obličej nebo skákací hrad. Celé odpoledne bude hrát živá kapela, a sice Malá muzika z Chomutova.

Xterra Krušnoman Most

Kdy: neděle 2. srpna start hlavní kategorie ve 12 hodin

Kde: areál kolem vodní nádrže Matylda v Mostě

Proč přijít: XTERRA Krušnoman Most je terénní triatlon (plavání + horské kolo + běh) pro širokou veřejnost. Startují kategorie: 1. XTERRA Most – Original (1,2 km plavání, 32 km MTB, 10 km běh), 2. XTERRA Most - Sprint / Hobby (0,4 km plavání, 16 km MTB, 3 km běh) a 3. XTERRA Most – Štafety (0,4 km plavání, 16 km MTB, 3 km běh). Připraven je také závod dětí od 9.30 hodin.

Letní promítání v Louce

Kdy: sobota 1. srpna od 21 hodin

Kde: fotbalové hřiště v Louce u Litvínova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další letní promítání na fotbalovém hřišti v Louce u Litvínova nabídne českou komedii Ženy v běhu. Deky, sezení a dobrou náladu sebou.

Casting Česko Slovensko má talent

Kdy: neděle 2. srpna od 15 do 18 hodin

Kde: hotel Cascade v Mostě

Proč přijít: Chcete být v deváté sérii oblíbené televizní soutěže Česko Slovensko má talent? Jestli ano, tak přijďte na casting do mosteckého hotelu Cascade v neděli 2. srpna od 15 do 18 hodin.

Malování s Pavlem Lakomým

Kdy: neděle 2. srpna od 10 do 17.30 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Další malířský kurz s výtvarníkem Pavlem Lakomým. Cena lekce 1 000 Kč. Informace a Pavel Lakomý, tel.: 774 196 158 e-mail: p.lakomec@email.cz.

3Bobule a Letní biják v Mostě

Kdy: neděle 2. srpna od 21.30 hodin

Kde: Polygon v areálu Autodromu v Mostě

Za kolik: od 200 Kč

Proč přijít: Přijďte si užít jedinečné letní promítání nového českého filmu 3Bobule. A jak jinak si vychutnat film z vinic,než se sklenkou v ruce a pod širým nebem? Agentura Dream Pro přiváží přímo bobulový víkend. Podvečerní degustace vín od regionálních vinařů, noční promítání filmu v Mostě, piknikové koše, lehátka i posezení na židličkách se sklenkou vína. Letní biják přenese vinnou sklizeň na mostecký autodrom už v neděli 2. srpna. Celý program začíná už v 17 hodin. Na návštěvníky budou čekat regionální vinaři s degustacemi svých vín, stánky s občerstvením i hudební vystoupení. Zhruba v 21.30, tedy se setměním, začne promítání nového českého filmu 3Bobule. Dějištěm promítání bude areál Polygonu, který je součástí Autodromu Most.