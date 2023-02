The Fialky přivezou do Ponorky tour Winter Punkrock Show

Kdy: Pátek 3. února od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Pražská punkrocková kapela The Fialky se po letech vrací v pátek 3. února 2023 do Hudebního klubu Ponorka - Litvínov v rámci předposlední zastávky zimní šňůry Winter Punkrock Show. Společnost v šatně a na pódiu jim bude dělat kladenská punková kapela Rumble Ansamble, která se v litvínovském podzemním klubu představí poprvé. Vstupenky v předprodeji najdete na GoOut. Vhodné pro všechny od děcek po pankáče v důchodovém věku! Přijďte si užít páteční koncert v litvínovském podzemí. Ponorka má v pátek otevřeno od 18.00 hodin a první kapela má start psaný na 21. hodinu.

Pojďte pane, budeme si hrát

Kdy: Sobota 4. února od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 120 korun

Adaptace známého večerníčku nám připomene, že radost a nadšení ze hry se neodvíjí od věku. Zábavě a představivosti se totiž meze nekladou. Originální pohybová klauniáda je ideální podívanou pro nejmenší diváky, protože stojí spíše na pohybu než na slovech. Pro diváky od 3 let.

Popelka

Kdy: Sobota 4. února od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Za kolik: 130 korun

Premiéra pohádkového písničkálu o pracovité dívce, která ztratí střevíček, ale díky svým zvířátkům dobré víle a třem kouzelným ořechům najde svého prince.

Na točně – talk show Tadeáše Horehleďe a jeho hostů

Kdy: Sobota 4. února od 19.00 hodin

Kde: Malá scéna Městského divadla v Mostě

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Od února přichystalo Městské divadlo v Mostě novinku, a sice talk show herce a moderátora Tadeáš Horehledě. Ten se rozhodl připravit pravidelný zábavný pořad s názvem Na točně. Jde o komorní povídání, které bude probíhat přímo na jevišti divadla. Diváci se mohou těšit na povídání ze života zajímavých hostů nejen z divadelního světa, chybět nebudou živá hudební vystoupení. Prvními hosty, kteří přijali pozvání do nové talk show Tadeáše Horehledě budou Veronika Týcová a Kristián Valeš. Týcová je stálou členkou souboru MDM, zpěvačka, dramaturgyně, dvojnásobná maminka, sportovkyně a její syn je taktéž herec, recitátor a básník. Dalším z hostů bude Martin Hubeňák, muzikálový zpěvák, herec, tanečník, pedagog teplické konzervatoře, barista a také představitel Sama v muzikálu Duch.

Usmívání Pavla Matušky

Kdy: Do 14. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo ve výstavních prostorách galerie na začátek kalendářního roku novou výstavu malíře, ilustrátora, grafika a řezbáře Pavla Matušky. Lehkost, hravost a ironie. To jsou základní atributy tvorby výtvarníka Pavla Matušky, ať už maluje malé karamboly bezejmenného člověka, parafrázuje díla slavných mistrů nebo s lehkou ironií komentuje dějinné události.

Heinrich Loos v divadle: Starý Most obrazem i slovem

Kdy: Od 12. ledna

Kde: Foyer Městského divadla v Mostě

Městské divadlo v Mostě nabízí ve svém foyer divákům pohled do ulic města Mostu v druhé půli 19. století. Město před začátkem těžby uhlí a průmyslové revoluce okolo roku 1870 zachytil mostecký rodák Heinrich Loos. Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek 12. ledna. Je vystavena část kolekce akvarelů, kterou tehdejší Stadtmuseum Brüx získalo za 1000 korun českých začátkem roku 1923, tedy přesně před 100 lety. Unikátní půvabné naivní obrázky doplní neméně půvabné naivní texty, kterými Heinrich Loos obsah obrazů komentoval, a které na vernisáži přečetl herec mostecké činohry Otto Liška. Obrázky vznikaly v letech 1920 až 1925, byť zachycují město o padesát let dříve. 29 jeho obrázků se nachází v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, další čtyři desítky známe pouze ze starých fotokopií.

Sylva Prchlíková Tichá zima v Mostě

Kdy: Do 19. února

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava obrazů litvínovské malířky, která přímo pro tuto výstavu vytvořila tři nové obrazy Mostu. S výstavou je spojen prodej autorských kalendářů 2023. Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro zimní období a zejména advent výstavu Sylvy Prchlíkové, která vystavuje v Mostě a okolí už poněkolikáté, a proto jsou její obrazy všem známé. Pochází z Litvínova a Mostecko je jejím domácím prostředím. Vešla do povědomí veřejnosti zejména svými naivními obrazy, ale věnuje se i abstraktní malbě. Sylva Prchlíková je naivistická malířka, jejíž popularita zdaleka přesahuje domácí mostecký region. Zároveň sochaří, ilustruje knihy pro děti, připravuje nástěnné kalendáře, divadelní kulisy a kostýmy a dělá keramiku, která rovněž bude součástí výstavy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.