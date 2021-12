Pojízdná Mikulášská nadílka pro Horní Jiřetín a Černice

Kdy: Pátek 3. prosince od 17.00 hodin

Kde: Město Horní Jiřetín

Mikuláš, čert a anděl pro Horní Jiřetín a Černice budou postupně na několika místech. V 17.00 hodin na Náměstí 1. máje, v 17.30 u hasičské zbrojnice, v 18.00 u Trioly a v 18.30 v Černicích u hostince Jezeří.

Zimní farmářské trhy v Mostě

Kdy: Sobota 4. prosince od 16.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Hudební vystoupení zahájí v 16.00 hodin formace Kwaya. Poté se představí North Big Band. Od 18.00 hodin bude probíhat Mikulášská nadílka s diskotékou, budou i andělé na chůdách.

Otevřené dílny

Kdy: Sobota 4. a neděle 5. prosince, vždy od 9.00 hodin

Kde: Dílny Střední průmyslové školy v Mostě (vchod branou nad prodejnou Starcolor)

Technický klub při Středisku volního času v Mostě pořádá otevřené dílny v areálu Střední průmyslové školy v Mostě. Přijďte si vyzkoušet programování, logické hry, sestavování zajímavých stavebnic nebo řemeslné práce.

Mikulášské odpoledne s pohádkou

Kdy: Sobota 4. prosince od 17.00 hodin

Kde: Penzion Na srubech v Hoře Svaté Kateřiny

Od 17.00 hodin je na programu divadelní pohádka, po ní přijde Mikuláš s čertem a přinesou nadílku. Děti si mohou přinést přáníčka pro Ježíška a mohou přijít v maskách.

Zimní farmářské trhy v Mostě

Kdy: Neděle 5. prosince od 13.00 hodin

Kde: Tramvajová linka v Mostě

Mikulášská tramvaj bude jezdit od 13.00 do 18.00 hodin.

Mikulášská s HC Litvínov

Kdy: Neděle 5. prosince od 12.00 do 13.15 hodin

Kde: Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově

Mikulášské bruslení pro děti do 10 let věku, nejen z hokejového klubu či krasobruslení, ale i pro veřejnost. Vstuo je zdarma. Sladký dárek pro všechny. Doprovod, rodiče, musí splňovat všechna covidová opatření - dle aktuálního nařízení vlády. Děkujeme za pochopení!

Mikuláš na Lesné

Kdy: Neděle 5. prosince od 9.00 do 20.00 hodin

Kde: Horský areál Lesná

Chcete pro své děti individuálního Mikuláše v našem pekle? Není problém! Máte jedinečnou možnost, stačí si zarezervovat čas setkání s Mikulášem v rezervačním formuláři. Ten najdete webu Horského areálu Lesná.

Mikulášská nadílka ve vlaku Švestkové dráhy

Kdy: Neděle 5. prosince od 10.30 hodin

Kde: Švestková dráha mezi Mostem a Litoměřicemi

Zajímavé místo, kam dorazí trojice Mikuláš, čert a anděl, je vlak Švestkové dráhy z Mostu do Litoměřic. Můžete se za nimi vydat v neděli 5. prosince v obou směrech na pravidelných spojích linky U10. Pro dospělé je nachystaná horká griotka a pro malé mikulášská výslužka. Odjezdy z Litoměřic: 10:13, 12:13, 14:13, odjezdy z Mostu: 10:29, 12:29, 14:29. Akce je zdarma v ceně běžného jízdného.

Christmas Night Run 2021 Most

Kdy: Neděle 5. prosince od 16.30 hodin

Kde: Start je na 1. náměstí v Mostě v 17.00 hodin

Jedinečný noční vánoční běh srdcem města Most. Charitativní vánoční běh pro No foot No stress. Letos se koná již 4. ročník. Běžecká zážitková akce, závod na 5km, který se uskuteční v centru Mostu. Je povinná funkční čelovka - svítilna na hlavě, bez ní nebude závodník připuštěn na start. Nezapomeňte na červenou čepici „santa“, kterou můžete zakoupit v den akce. Pro každého závodníka je připravena originální medaile.

Vánoční koncert Big Bandu Zdeňka Tölga a Hany Holišové

Kdy: Pondělí 6. prosince od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Další z velkých vánočních koncertů Big Bandu Zdenka Tölga tentokrát se skvělým hostem zpěvačkou a herečkou Hanou Holišovou. Je připraven poutavý program plný krásných skladeb a písní. Vstupenky si můžete zakoupit v Městském divadle v Mostě nebo si je rezervovat v rezervačním systému divadla. Podmínky ke konání koncertu jsou nám stále nakloněny. Pokud jste očkovaní, nebo po prodělaném COVIDu, neváhejte a přijďte.

Štěkání na Ježíška

Kdy: Do 21. prosince

Kde: Městská knihovna v Lomu a pobočka v Loučné

Město Lom, Městská knihovna Lom a Psí útulek Litvínov již tradičně vyhlašují vánoční sbírku Štěkání na Ježíška ve prospěch psího útulku v Litvínově. Ve sbírce uvítají konzervy, vitamíny nebo pamlsky. Ocení i potřeby pro pejsky, které lidem doma třeba leží ladem. Příspěvky do sbírky je možné nosit do knihovny v Lomu nebo do pobočky v Loučné.

Vzpomínka na Litvínov

Kdy: Do 23. prosince

Kde: Schola Humanitas Litvínov

Naivní malířka Sylva Prchlíková vystavuje v aule litvínovské Scholy Humanitas. Výstava jejích obrázků se zde prezentuje jako Vzpomínka na Litvínov. Je přístupná od pondělí do pátku, a to až do 23. prosince. Sylva Prchlíková je nejznámější svým naivním uměním, ale neméně zajímavá je však i její abstraktní tvorba. Její obrazy jsou v soukromých sbírkách v Německu, Dánsku, Francii, Kanadě, USA, Japonsku a v JAR.

Výstava Boj s pandemií

Kdy: Od 21. října, při otevírací době knihovny

Kde: Městská knihovna v Mostě

V mostecké knihovně byla ve čtvrtek 21. října v 16 hodin zahájena přehlídka výtvarných děl žáků a studentů, kteří se zapojili do výtvarné přehlídky Boj s pandemií. Z Mostu se zúčastnily základní a střední školy, a také jedna mateřská školka. Mostecké školy odeslaly do soutěže přes 80 děl na téma Naši dnešní hrdinové nebo Jak to vidím a cítím já, z nichž 5 postoupilo a bylo v září vystaveno v Karolinu. Tato postupová díla jsou v Praze po československé přehlídce připravená na zahraniční výstavy. Město Most také využilo nabídky organizátorů výtvarné přehlídky a rozhodlo se, že v prostorách Městské knihovny vystaví všechna díla, která mostečtí žáci vytvořili a kterými přehlídku obeslali. Postupová díla vytvořily Adéla Pechancová (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ) v kategorii 18–26 let, Kateřina Fišerová (11. ZŠ) v kategorii do 15 let, Barbora Slapničková (11. ZŠ), Viktorie Gohlerová (11. ZŠ) a Tereza Trojanová (ZUŠ Moskevská) v kategorii do 10 let.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Výstava byla prodloužena do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.